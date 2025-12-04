Últimos datos: Europa sigue en camino de reducir sus emisiones un 55% para 2030

La Unión Europea se mantiene en el buen camino para alcanzar sus objetivos de 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según el último informe anual sobre la evolución de la UE en sus objetivos energéticos y climáticos, publicado hace unos días por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Las emisiones netas totales de gases de efecto invernadero en la UE se redujeron un 2,5 % adicional en 2024, según las cifras estimadas incluidas en el informe «Tendencias y proyecciones».

Los datos más recientes muestran que, en conjunto, los Estados miembros de la UE esperan lograr una reducción neta de las emisiones del 54 % para 2030 en comparación con los niveles de 1990, lo que se sitúa ligeramente por debajo del objetivo de reducción del 55 %, siempre que los Estados miembros de la UE implementen íntegramente las políticas y medidas actuales y previstas.

Casi el 40% de reducción ya alcanzado

El informe «Tendencias y proyecciones» de la AEMA indica que, en 2024, las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE (según se definen en el objetivo para 2030 de la Ley del Clima de la UE) se redujeron un 37 % en comparación con los niveles de 1990. Excluyendo las emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional, la reducción global neta en la UE supera el 39 %.

El papel del petróleo es cada vez menor en Europa / Shutterstock

Al igual que en los últimos años, las mayores disminuciones en 2024 se produjeron en el sector del suministro de energía. Las reducciones interanuales en otros sectores, como la agricultura, la construcción y los residuos, fueron más limitadas, mientras que las emisiones incluso aumentaron ligeramente en la industria y en el transporte, tanto nacional como internacional.

El estancamiento de la captura de carbono por parte de los bosques y suelos de la UE preocupa a los expertos

El informe señala varios avances que requerirán una atención especial en los próximos años para mantener el progreso. Entre ellos se incluyen el descenso interanual de las ventas de vehículos eléctricos en 2024, el estancamiento en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en determinados sectores y Estados miembros, y la tendencia negativa a largo plazo en la captura de carbono de los bosques y suelos de la UE. En conjunto, estas tendencias ponen de relieve la necesidad de mantener un fuerte enfoque e inversión en la acción climática.

El adiós al petróleo sigue su curso

Si bien aún queda trabajo por hacer, el abandono de las fuentes de energía fósiles en Europa está en marcha, según el informe. La reducción general de las emisiones desde 1990 se ha debido principalmente a la transición energética. La UE ha logrado reducir significativamente el uso de los combustibles con mayor intensidad de emisiones, como el carbón y el petróleo, a la vez que ha acelerado el desarrollo de las energías renovables.

Los coches eléctricos, factor clave en la descarbonización / Pixabay

La UE se ha fijado el objetivo común de alcanzar al menos un 42,5 % de uso de energías renovables para 2030 y de seguir reduciendo el consumo energético. El informe señala que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar estos objetivos. Para lograr el objetivo de energías renovables para 2030, la incorporación anual de capacidad de energía renovable debe ser más del doble de los promedios registrados en los cinco años anteriores. En cuanto al consumo final de energía, las reducciones anuales también deben ser más del doble.

Estas ambiciones son alcanzables, considera el estudio, pero requerirán un cumplimiento total de la legislación. Tecnologías como las bombas de calor y los vehículos eléctricos desempeñan un papel crucial en este sentido, ya que pueden ayudar a reducir las emisiones y el consumo final de energía respecto a las alternativas basadas en combustibles fósiles.

Progreso hasta 2030 y más allá

Este informe demuestra que se han sentado las bases para este progreso: en los últimos años se ha observado una rápida aceleración en la reducción de emisiones y la aparición de numerosas soluciones tecnológicas y políticas. Sin embargo, también subraya la magnitud del desafío pendiente, en particular la necesidad de fortalecer sumideros de carbono más resilientes, acelerar la descarbonización del transporte y garantizar la implementación a nivel nacional.

“Cada tonelada de emisiones evitada reduce los riesgos y costes futuros. Cada instalación de energías renovables, renovación de edificios o vehículo eléctrico que se pone en marcha representa un paso hacia una Europa más limpia, energéticamente más independiente y resiliente”, señala el informe.