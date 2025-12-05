Nueva amenaza para los recursos hídricos de España: la explosión de centros de datos

España se enfrenta a un nuevo e inesperado problema para sus recursos hídricos: el creciente número de centros de datos. Los grandes equipos informáticos que hacen funcionar internet, la Inteligencia Artificial, los correos electrónicos que mandamos cada día y otras aplicaciones telemáticas se tragan inmensas cantidades de agua para su refrigeración. Y también energía. Es un consumo hídrico que aumenta justamente cuando más se incrementan las sequías en nuestro país.

Es un problema que afecta a toda Europa, en realidad. El rápido crecimiento de estas instalaciones, conocidas por su elevado consumo de recursos, se está produciendo a menudo en zonas con recursos hídricos limitados, lo que supone un reto para la sostenibilidad, además del reto de suministrarles electricidad suficiente y fiable.

Sector en auge en España

El número de centros de datos en toda Europa se ha triplicado desde 2010, alcanzando aproximadamente las 2.500 instalaciones en 2024, según la consultora Cloudscene. De ellas, más de 60 están en España.

Repsol, Microsoft, Iberdrola o Amazon planean invertir miles de millones en España en este tipo de infraestructuras

Se trata de un sector en auge. Las grandes compañías del país impulsan cada vez más centros de datos. Una de las últimas iniciativas ha sido protagonizada por Repsol, que planea invertir 4.000 millones de euros en esta línea de negocio.

Número de centros de datos en cada país y situación de sus recursos hídricos (más oscuro, peor) / WRI, Cloudscene

Esta compañía se suma así a otras firmas de distintos sectores que también promueven estas infraestructuras, como Iberdrola, Microsoft y Amazon Web Services (AWS), entre otras. Esta última prevé invertir en Zaragoza en torno a 15.700 millones de euros en los próximos años.

Esto demuestra su papel cada vez más crucial como infraestructura digital que sustenta la economía actual, pero también pone de manifiesto los importantes problemas de sostenibilidad que representan debido a su elevado consumo de energía y agua.

Consumen tanta energía como todo Austria en un año

El problema energético es bien conocido, de ahí la prisa de algunos propietarios de centros de datos en Estados Unidos por construir sus propias fuentes de alimentación. En Europa, los centros de datos consumieron una potencia equivalente a unos 10 GW en 2024, aproximadamente la cantidad de electricidad que consume un país de tamaño medio como Austria o Bélgica en el mismo periodo, según un informe que acaba de publicar Stefan Ritzka, analista de Scope ESG Analysis.

Los centros de datos necesitan mucha agua para ser refrigerados / Agencias

Se espera que esta cifra aumente considerablemente hasta alcanzar unos 35 GW en 2030. Según McKinsey, si la tendencia de crecimiento prevista se mantiene, el consumo anual de electricidad del sector en todo el continente superará los 150 TWh a finales de la década.

Pero no solo es la energía lo que preocupa. También la demanda de agua se está convirtiendo en una importante preocupación medioambiental. Y es que estos grandes equipamientos informáticos precisan de mucha agua para ser refrigerados constantemente.

Tanta agua como 1.000 casas en un solo centro de datos

Según el Instituto de Estudios Medioambientales y Energéticos, un centro de datos de tamaño medio puede necesitar hasta 420 millones de litros de agua al año, lo que equivale al consumo de unos 1.000 hogares, para satisfacer sus necesidades de refrigeración, aspecto que representa entre el 20% y el 40% de su huella energética total. Se necesitan sistemas de refrigeración que consumen mucha agua para regular la temperatura interna y garantizar un rendimiento óptimo de los servidores.

Aunque la mayor parte de la energía que consumen actualmente los centros de datos procede de recursos renovables, según la Asociación Europea de Centros de Datos, estas instalaciones están aumentando su consumo de agua dulce para satisfacer su demanda. No hay sustituto para ello, de momento.

Internet y la Inteligencia Artificial consume agua en grandes cantidades / Europa Press

Esto plantea un problema particular en Europa, ya que el agua suele ser escasa en lugares donde, en cambio, abundan las fuentes de energía renovable, como España y algunas zonas de Italia. No obstante, la creciente demanda de servicios en la nube, computación periférica y conectividad de baja latencia sigue impulsando el desarrollo de centros de datos cerca de núcleos urbanos densamente poblados, donde la demanda de agua ya es de por sí elevada.

Esta demanda disparada es una amenaza para el equilibrio entre la diversificación económica y digital y la sostenibilidad medioambiental, especialmente en ciudades con riesgo de sequía como Atenas, Madrid y Milán.

Teniendo en cuenta los beneficios tecnológicos y económicos que puede aportar la creación de centros de datos, países como Francia (a través de la DGEC) y los Países Bajos (Omgevingswet) han introducido requisitos de información sobre el consumo de energía y agua, con la intención de fomentar opciones más sostenibles.

Algunas regulaciones sobre energía y agua tratan de garantizar un cambio hacia modelos operativos más sostenibles, como se refleja en la directiva sobre eficiencia energética de la Comisión Europea.

Los nuevos centros de datos en Europa deberán demostrar una mayor integración de las consideraciones medioambientales en la planificación de proyectos y sistemas de refrigeración para mitigar su impacto sobre los recursos.