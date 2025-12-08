Biofobia: cada vez más gente odia la naturaleza y esto es lo que acaba sucediendo

La naturaleza es una fuente de bienestar y salud para la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, recientes investigaciones demuestran que también hay un número creciente de personas que, en contacto con el medio natural, experimentan emociones negativas, como miedo, incomodidad o incluso repugnancia. Este fenómeno, denominado biofobia, ha sido investigado por científicos de la Universidad de Lund (Suecia).

La biofobia no es más que la manifestación del creciente divorcio que está separando a las personas de su entorno natural, del que formamos parte, y eso crea una espiral negativa que refuerza la destrucción ecológica que sufrimos, así como nuestros problemas de salud, señalan los autores.

"Los investigadores han asumido durante mucho tiempo que las personas sienten básicamente emociones positivas hacia la naturaleza. Nosotros hemos estudiado el caso contrario, es decir, cuando existe una relación negativa con la naturaleza, y hemos recopilado conocimientos sobre cómo surge, qué consecuencias tiene y cómo puede revertirse", afirma Johan Kjellberg Jensen, de la Universidad de Lund y autor principal del estudio.

Cada vez más personas sienten aversión hacia la naturaleza / Agencias

El artículo, publicado en Frontiers in Ecology and the Environment, demuestra que las emociones negativas hacia la naturaleza están motivadas tanto por factores externos (nuestro propio entorno, la exposición al medio natural y las narrativas mediáticas), como por factores internos, como la salud y las características emocionales.

La falta de contacto con la naturaleza y el conocimiento limitado sobre ella pueden reforzarse mutuamente, creando una espiral negativa

Los investigadores también observan indicios de que nuestras relaciones con los animales, las plantas y la naturaleza en general se están deteriorando con el tiempo. Según Kjellberg Jensen, la falta de contacto con la naturaleza y el conocimiento limitado sobre ella pueden reforzarse mutuamente, creando una espiral negativa.

El proceso de urbanización nos aleja de la naturaleza

"La urbanización, combinada con las actitudes de los padres, puede aumentar los sentimientos negativos y la percepción de peligro en la naturaleza entre los niños, algo que cobra especial relevancia a medida que más niños crecen en las ciudades", afirma Kjellberg Jensen.

Según Jensen, el contacto con la naturaleza tiene beneficios para la salud que están bien documentados. Por ejemplo, reduce el estrés y mejora el rendimiento escolar infantil.

La naturaleza ofrece múltiples beneficios de salud / Pxhere

El estudio muestra que las emociones negativas pueden hacer que las personas se pierdan los beneficios que tiene la naturaleza para la salud y también contribuyen a actitudes y comportamientos que van en contra de los actuales esfuerzos para la conservación y la sostenibilidad. Esto puede incluir la aversión a especies que, de hecho, no solo son inofensivas, sino que incluso son necesarias para el equilibrio natural y la especie humana.

Revertir la tendencia

Kjellberg Jensen espera que este estudio y sus conclusiones sitúen la biofobia con mayor fuerza en el centro de la investigación científica y contribuya a la búsqueda de soluciones. Argumenta que un paso importante es aumentar nuestro contacto con la naturaleza, por ejemplo, mediante el desarrollo de espacios verdes y el fortalecimiento de la biodiversidad en las ciudades, lo cual puede brindar a los niños experiencias positivas con la naturaleza desde una edad temprana.

"El fenómeno de la biofobia es amplio y requiere diversas herramientas. En algunos casos, se trata de aumentar el conocimiento y el contacto con la naturaleza; en otros, podría tratarse de reducir los puntos de conflicto entre los humanos y el entorno natural. Necesitamos comprender mejor los mecanismos que subyacen a las emociones negativas para revertir la tendencia", concluye Kjellberg Jensen.