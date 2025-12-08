Descubren una nueva especie de ave y ya está amenazada de extinción por la actividad humana

Una nueva especie de ave, nunca vista jamás por la ciencia, ha sido descubierta en una pequeña región de la Amazonía, después de una intensa búsqueda que comenzó en 2021. Hallada en las montañas del Parque Nacional Serra do Divisor (PNSD) en Brasil, esta ave terrestre ha sido identificada como una nueva especie de Tinamus, un género de la familia Tinamidae.

El animal resulta vivir únicamente en una estrecha franja de altura de la citada Serra do Divisor, lo que podría ponerla en riesgo en un futuro próximo.

En octubre de 2021, un miembro del equipo de investigación grabó por primera vez el canto totalmente desconocido de un ave, que describieron como "un fenómeno acústico inusual". Su vocalización se difuminaba con el sotobosque, creando una percepción confusa de la distancia y la dirección del sonido. Detectaron similitudes con los cantos de otras especies del género Tinamus, pero no se correspondía con ninguna de las especies conocidas.

Tres años de búsqueda

Fue una labor ardua. Durante los años siguientes, el equipo escuchó el canto varias veces más, pero la densa vegetación, el terreno escarpado y la naturaleza resonante del sonido dificultaban encontrar su origen. No fue hasta noviembre de 2024, tres años después, cuando finalmente identificaron al autor de esta misteriosa melodía. Y lo hicieron atrayéndolo con grabaciones de su propio canto.

Cuatro imágenes de la nueva especie / Zootaxa

Finalmente vieron un ave prácticamente no voladora, con una máscara facial de color pizarra oscuro y partes inferiores color canela, que sorprendentemente no temía a los visitantes humanos.

No temen a los humanos

"Al encontrarnos frente a frente, las aves no mostraron ninguna actitud de evasión y se mostraron notablemente mansas, pues parecían no reconocer a los humanos como posibles depredadores. Además, se observó a varios ejemplares cruzando áreas abiertas del sotobosque lentamente y sin señales de estar vigilantes, un comportamiento que contrasta con las respuestas cautelosas típicas de otros tinamús", escriben los autores del estudio, publicado en Zootaxa.

Los investigadores confirmaron que el ave era una especie previamente desconocida, a la que acertadamente llamaron Tinamus resonans (del verbo resonar, que significa devolver el sonido o hacer eco).

Una pequeña población en un espacio limitado

Tras un estudio más profundo, el equipo de investigación descubrió que su población se encontraba prácticamente restringida a una estrecha zona del bosque, pues la nueva especie se observó exclusivamente dentro de una estrecha zona de transición entre 310 y 435 metros de altura sobre el nivel del mar, que representa un gradiente entre el bosque submontano y el bosque achaparrado. Este hábitat se caracteriza por una estera excepcionalmente densa y extensa de raíces finas y hojarasca, que forma una red continua sobre un suelo de arenisca cuarcítica pobre en nutrientes, a través del cual el tinamú se desplaza y busca alimento, explican los autores del estudio.

Aunque el equipo solo observó un total de 15 individuos, utilizaron diversas herramientas especializadas para determinar que la población total podría ser de alrededor de 2.100 ejemplares. Todos los individuos recolectados para el estudio eran hembras, y no estaba claro si los demás individuos observados eran machos o hembras, ya que algunas especies de tinamú tienen plumaje similar en ambos sexos.

Vista panorámica del parque nacional donde vive el ave descubierta, en Brasil / Agencias

«La ausencia de machos en la serie tipo puede atribuirse a la ecología conductual de las especies de Tinamus, en la que las hembras tienden a ser el sexo dominante y son las principales responsables de la defensa territorial. En consecuencia, es más probable que las hembras se acerquen a la reproducción, lo que podría provocar un sesgo de muestreo que favorezca la recolección de hembras», explican los autores.

Amenazas inminentes

Si bien el hábitat del Tinamus resonans se encuentra actualmente dentro de los límites de un parque nacional, esto podría cambiar pronto, pues podría ser degradado desde la categoría de parque nacional a Área de Protección Ambiental, que ofrece menor protección contra la actividad humana. De hecho, actualmente existen proyectos para la construcción de carreteras, ferrocarriles y actividades mineras en la zona.

La combinación de una población pequeña, un hábitat en riesgo y la ausencia de temor a los humanos coloca al Tinamus resonans en alto riesgo de extinción. Algunos incluso han comparado su situación con la del dodo, que se extinguió rápidamente tras la llegada de los humanos a la isla de Mauricio.

Los autores del estudio proponen la conservación, no solo de este reducto de Tinamus resonans, sino del Parque Nacional Serra do Divisor en su conjunto. Afirman que centrarse en el ecoturismo podría facilitar la conservación y, además, proporcionar una fuente de ingresos para la región.