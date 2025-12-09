Aumenta la 'invasión' de tortugas marinas en España por el cambio climático

Las costas del Mediterráneo español son espacios cada vez más frecuentes de anidación de tortugas bobas (Caretta caretta), que intensifican su migración incluso desde América, el noroeste de África y Asia. El incremento es bueno para la población, pero a la vez es un indicador del cambio climático, considera Jesús Tomás, docente e investigador de la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia.

En el Mediterráno español, se han identificado hembras procedentes de América -que ingresan por el estrecho de Gibraltar- e incluso Cabo Verde, que cuenta con una de las poblaciones más importantes a nivel mundial de la especie. También han llegado desde Grecia, Turquía, Libia y Chipre, detalla el experto.

"Desde los últimos tres o cuatro años la cosa se está disparando", afirman desde la Universidad de Valencia

«Hace 20 años, alguna tortuga podía venir de manera esporádica, pero desde los últimos tres o cuatro años la cosa se está disparando y vamos a tener tortugas poniendo huevos ya todos los veranos», según Tomás, que lleva más de 30 años estudiando a las tortugas marinas.

Factores de expansión

Las tortugas originarias de otros sitios ya se alimentaban en aguas del Mediterráneo español, pero ahora también llegan para anidar. Esta especie, comenta Tomás, requiere unas condiciones específicas de temperatura para salir a las playas a depositar sus huevos y para que la incubación sea adecuada.

Una tortuga boba en una playa / Agencias

Como ocurre con otras especies de reptiles, explica, el sexo de los neonatos de esta tortuga marina no está determinado 100% genéticamente, sino que depende de la temperatura de incubación: si la temperatura es muy alta se producen hembras, si es muy baja se producen machos. Actualmente, en muchas poblaciones originarias solo se están produciendo hembras por el aumento de la temperatura, otro efecto colateral del calentamiento global.

En muchas zonas del planeta, ya solo están naciendo hembras debido al calentamiento de las aguas, lo que amenaza el futuro de la especie

En contraste, en la región del Mediterráneo de España las temperaturas son aún favorables para la producción del macho.

«Lo bueno de que estén pudiendo anidar aquí es que en estas zonas todavía no están tan calientes las playas y, por lo tanto, se pueden producir machos. Eso para la especie es muy bueno. Para la Tierra, para el ser humano, es un indicativo más de la acción del cambio climático».

Nido con huevos de tortuga marina en una playa de Cataluña / ACN

Solo en la Comunidad de Valencia, que lidera la actividad de anidación, se han registrado 14 nidos este año, lo que supone todo un récord, según el investigador, que lo atribuye al efecto del cambio climático y al crecimiento de las poblaciones originales debido a los programas para su conservación. «Ya sabíamos que estaban en nuestras aguas alimentándose, ahora están saliendo a poner huevos en nuestras playas».

Colonización en España

Las tortugas que anidan en España pertenecen a una mezcla de poblaciones, por lo que lo denominan «proceso de colonización».

«Lo que estamos viendo con los nidos valencianos y españoles en general, es que tenemos nidos de tortugas que vienen de Grecia, que vienen de América y mezcla. Nidos en los que la hembra, por ejemplo, puede ser mediterránea y el macho atlántico o viceversa. Lo que nos está indicando es que se están mezclando poblaciones y están anidando aquí y por lo tanto se está generando una nueva población», refiere el investigador.

El estudio genético, de origen, lugar y cantidad de nidos y otros factores, lo realizan en alianza con la Universidad de Barcelona.

Monitoreo satelital

Para monitorizar las tortugas, se muestrean y marcan ejemplares con telemetría satelital, que permite conocer su procedencia y darle seguimiento. En los últimos años fueron monitorizados más de 18 individuos.

Una cría de tortuga marina recién salida del huevo / Agencias

«Se trata de poner unos transmisores satelitales en el caparazón de las tortugas y darles seguimiento y eso nos da muchísima información, tanto de los movimientos migratorios, saber si una tortuga pone uno, dos o tres nidos por temporada, saber si una tortuga va a volver a anidar el año siguiente o dentro de dos años», comenta Tomás.

También son monitorizados neonatos de programas de cría en cautividad a fin de evaluar aspectos como la distribución. Esto se realiza en varios centros de recuperación del Mediterráneo español. «Se tienen un año en cautividad y al año se sueltan para, supuestamente, aumentar su supervivencia», indica.

Pesticidas en tortugas

Por otra parte, el experto ha apuntado que la ingesta de plásticos y sus derivados presentes en el mar genera diversas alteraciones en las tortugas marinas, como la reducción del sistema inmune, efectos endocrinológicos, alteración de las hormonas, incluso afectación a la capacidad de reproducción, según tesis doctorales desarrolladas en la Universidad de Valencia.

Los recipientes de pesticidas son uno de los más recurrentes. En una muestra de 22 tortugas han hallado la presencia de hasta 39 tipos de pesticidas diferentes.

«Parte de la contaminación marina viene del medio terrestre, de la actividad agrícola. Cualquier tipo de contaminante industrial que vertemos a los ríos va a acabar en el mar y eso va a tener su impacto en la fauna marina. Hay algunos contaminantes que no afectan a las tortugas porque son muy duras, pero otros que sí tienen efectos dañinos, como los pesticidas», indica Tomás.

Llamar al 112 si se ve una tortuga en la playa

Las tortugas marinas salen a las playas por la noche para desovar. Sin embargo, a menudo se encuentran con aglomeración de personas, luces y música, factores que provocan que huyan sin completar la puesta de sus huevos.

Puesto de vigilancia instalado por la ONG Xaloc Mar en un nido de una playa de Valencia / Aefona

Tomás considera clave trabajar para combinar la conservación con el turismo, una de las principales actividades económicas en España. Para ello coordinan acciones con la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, fundaciones y la sociedad civil.

La Universidad tiene habilitado el número de emergencia 112 para que los ciudadanos puedan llamar cuando encuentren a un nido o a las tortugas bajo peligro.

Para las tareas de sensibilización a la sociedad, la ONG Xaloc Mar se encarga de montar campamentos de voluntariado en las playas. Con los pescadores de la Comunidad Valenciana también han trabajado, a través del proyecto LIFE de la Unión Europea.

«Los hemos formado para que no las tiren de vuelta al mar porque una tortuga capturada en redes después se puede morir. Entonces la traen al puerto y se lleva al centro. Cuando se recupera la tortuga la marcamos y se libera», refiere.

Las especies marinas son buenos indicadores de la salud del mar, comenta el docente. Si no están estos animales, significa que el ecosistema no está bien conservado, precisa. Las tortugas son además valoradas socialmente por lo que contribuyen a la hora de la sensibilización para la conservación.