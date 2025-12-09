Cerceta pardilla: así se está salvando de la extinción el pato más amenazado de España

La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) es el pato más amenazado de Europa y está en una situación verdaderamente crítica en España. En todo el continente, se cree que hay entre 760 y 2.200 ejemplares. Sin embargo, gracias a los esfuerzos emprendidos por las instituciones y por entidades conservacionistas desde hace cinco años, se está logrando revertir la alarmante situación de esta especie en nuestro país. La tendencia en España ha cambiado y sus poblaciones han emprendido una lenta pero evidente recuperación que hace albergar esperanzas.

Entre los años 2012 y 2015 la cerceta pardilla alcanzó cotas dramáticas en España, con solo una veintena de ejemplares reproductores, es decir, al borde de la desaparición como especie en nuestro país.

La importancia de los programas europeos

La puesta en marcha del proyecto LIFE Cerceta Pardilla, financiado con fondos europeos, y la restauración de humedales donde vive esta ave han logrado impulsar sus poblaciones. En 2024, fecha oficial del último censo completo, se contabilizaron en España 130 hembras con pollos, lo que supuso una cifra récord en las dos últimas décadas.

Suelta de ejemplares criados en cautividad / Life Cerceta pardilla

En 2025, la situación ha seguido mejorando y, a la espera de datos oficiales, se calcula que el número de hembras con pollos ha alcanzado ya la cifra de 150.

El programa LIFE Cerceta Pardilla está tocando a su fin, después de cinco años de ejecución con un amplio abanico de medidas dirigidas a la conservación de la especie, coordinadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y varias comunidades autónomas.

Recuperar los humedales y crías en cautividad

A la práctica desaparición de este pato contribuyó decisivamente la degradación de su hábitat natural, las zonas húmedas. Por ello, el objetivo principal del proyecto LIFE consistió en mejorar el estado de conservación de más de 3.000 hectáreas de humedales.

La restauración de los humedales es fundamental para la supervivencia de esta especie / Agencias

Hay que tener en cuenta que la cerceta pardilla es extremadamente dependiente de la presencia de agua durante el verano, dada su tardía reproducción. Los esfuerzos de restauración de estos humedales se centraron en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia.

El otro eje de la estrategia para salvar la cerceta pardilla fue su cría en cautividad y posterior liberación en sus hábitats. Dicha cría se ha llevado a cabo en los centros La Granja, de El Saler, en Valencia; en Cañada de los Pájaros, en Sevilla, y más recientemente, en Jerez (Cádiz).

Desde el año 2021 se han liberado al medio natural más de 3.600 ejemplares, superando con creces el objetivo inicial, que era de un millar. Las liberaciones se efectuaron en humedales clave de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia, así como en otras autonomías, como Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.