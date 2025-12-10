Las aves mudan su hogar a cotas más elevadas de las montañas por el calentamiento global

El calentamiento global está obligando a muchos animales a trasladar su hábitat a zonas más frías para poder sobrevivir. En las aves, muchas especies están desplazando su hogar hacia zonas más altas y, por tanto, más frescas, de las montañas europeas a medida que el clima se va calentando por el cambio climático. Las soleadas laderas meridionales llevan a las aves a vivir a mayor altitud que las laderas que dan al norte, más sombrías, pero también en estas se nota el desplazamiento hacia arriba.

Un estudio científico ha examinado 177 especies de aves en cuatro grandes cordilleras: los Alpes, los Pirineos, las Montañas Escandinavas y las Tierras Altas Británicas. De estas especies, el 63 % se ha ido desplazando hacia zonas más altas en las últimas dos décadas.

Este desplazamiento fue de medio metro cada año a lo largo de la década de 2000, si bien con algunas desigualdades, porque, por ejemplo, en los Pirineos no se apreció ninguna variación.

Ejemplar de collalba gris / ebird

El estudio se publicó en la revista Global Ecology and Biogeography y se basa en datos de seguimiento de aves de ocho países europeos entre 2001 y 2021.

Hasta 33 metros de desplazamiento en veinte años

El cambio más rápido se produjo en Escandinavia y los Alpes. Por ejemplo, la collalba gris (Oenanthe oenanthe) se ha desplazado un promedio de 33 metros hacia arriba en las montañas escandinavas desde 2001. No se observó ningún desplazamiento ascendente significativo en Gran Bretaña ni en los Pirineos. Esto indica que las causas de los cambios en las áreas de distribución, como la intensidad del cambio climático y el uso del suelo por parte de los humanos, varían de una región a otra.

Montañas de Escandinavia / Agencias

En las zonas montañosas, las condiciones climáticas locales, o microclimas, pueden variar considerablemente, incluso en distancias pequeñas. Por ejemplo, las laderas del norte reciben menos luz solar que las del sur, lo que da lugar a condiciones más frías y húmedas. Estas diferencias afectan a los hábitats de las especies.

Tanto en las laderas soleadas como las de sombra

«Las laderas soleadas atraen a las aves hasta mayores altitudes porque las zonas de vegetación y los recursos alimenticios se encuentran a mayor altura. Sin embargo, las aves también se desplazan cuesta arriba en laderas más sombrías, lo que demuestra que el aumento de las temperaturas está afectando a todo el paisaje montañoso», explica la investigadora Joséphine Couet, del Museo Finlandés de Historia Natural de la Universidad de Helsinki.

Las laderas menos expuestas a la radiación solar podrían servir como refugios, pero estas ventajas a pequeña escala no son suficientes para contrarrestar los movimientos cuesta arriba que se producen en general.

Las zonas montañosas no solo son paisajes majestuosos, sino también focos de biodiversidad, hogar de numerosas especies que dependen de condiciones climáticas y de hábitat específicas. Esta información es crucial para la planificación de la conservación en terrenos complejos donde las condiciones locales varían considerablemente, enfatiza Couet.