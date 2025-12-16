Científicos de todo el mundo alertan: hay “fraude sistemático” para autorizar químicos tóxicos

Cuarenta y tres científicos de cinco continentes, entre ellos destacados expertos en toxicología, biología, salud pública y medio ambiente, han lanzado un llamamiento mundial para que se lleve a cabo un cambio radical de criterios toxicológicos en la regulación de los productos químicos, con el fin de “poner fin a un sistema opaco y deficiente que amenaza tanto la salud humana como la biodiversidad y la seguridad alimentaria mundial”.

Los autores han lanzado esta advertencia a través de la revista científica Environmental Sciences Europe en un artículo titulado ‘Los científicos avisan: necesitamos un cambio de paradigma para una revolución en la toxicología y el suministro mundial de alimentos”.

Las pruebas toxicológicas reglamentarias actuales “se basan en datos parciales, a menudo sesgados o manipulados, que no reflejan la realidad"

Según afirman, las pruebas toxicológicas reglamentarias actuales “se basan en datos parciales, a menudo sesgados o manipulados, que no reflejan la realidad de las exposiciones crónicas a los productos químicos”. El artículo sostiene que existe “un fraude científico sistémico” a la hora de evaluar la peligrosidad de dichos compuestos.

Afirman que no se analizan los compuestos con varios componentes, sino solo los individuales / Agencias

“Las formulaciones comerciales de pesticidas y plastificantes, derivadas del petróleo, nunca han sido objeto de estudios a largo plazo en mamíferos, contraviniendo lo que exige la ley”, agregan.

No se analizan las mezclas de compuestos

Los científicos firmantes recuerdan que, a la hora de evaluar la toxicidad de los compuestos químicos que se autorizan, no se tienen en cuenta sus efectos cuando van mezclados, pues solo se analizan de forma individual y separada. “Sin embargo, estas mezclas resultan hasta 1.000 veces más tóxicas que los principios activos aislados probados por la industria”.

"Las agencias reguladoras validan estas evaluaciones incompletas y ocultan sus datos bajo el secreto industrial. Se trata de una falsificación regulatoria global que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente", declara Gilles-Éric Séralini, toxicólogo y autor principal del estudio.

Los investigadores revelan que todos los pesticidas analizados contienen residuos petrolíferos y metales pesados no declarados, una práctica ampliamente extendida desde su invención.

Los pesticidas, ejemplo de compuesto químico preocupante para la salud / Bigstockphoto

“Estos componentes multiplican su toxicidad por miles, contribuyendo al aumento de enfermedades neurológicas, hormonales, inmunológicas y cancerígenas”, exponen.

Esta contaminación generalizada afecta a toda la cadena alimentaria y los ecosistemas, desde el suelo hasta el océano, según advierten.

“Una epidemia silenciosa de contaminación química”

"Nos enfrentamos a una epidemia silenciosa de contaminación química. Las enfermedades crónicas se disparan, la biodiversidad se derrumba y la confianza en la ciencia se ve minada por décadas de conflictos de interés", subraya Angelika Hilbeck, bióloga del ETH de Zúrich.

Los autores denuncian también las derivas del modelo económico surgido de la ‘Revolución Verde’, que ha intensificado la dependencia de los insumos químicos en detrimento de las agriculturas locales y de la salud pública.

El sistema agroindustrial actual subvenciona la destrucción de la vida. Los presupuestos públicos enriquecen a los grandes grupos químicos en lugar de apoyar una agricultura sana" Louise Vandelac — Universidad de Québec

"El sistema agroindustrial actual subvenciona la destrucción de la vida. Los presupuestos públicos enriquecen a los grandes grupos químicos en lugar de apoyar una agricultura sana y resiliente", señala Louise Vandelac, socióloga ambiental de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá).

Un plan de acción científico para un nuevo paradigma

Ante este diagnóstico, los investigadores proponen tres medidas concretas e inmediatas:

Reducir al menos cien veces los umbrales reglamentarios de toxicidad para las sustancias ya autorizadas.

Evaluar sistemáticamente las formulaciones completas de pesticidas y plastificantes, a bajas dosis y en estudios a largo plazo.

Hacer públicas todas las bases de datos toxicológicas y protocolos experimentales, con el fin de restaurar la transparencia científica.

La agroecología, una de las claves para la salud humana / Galdric Mossoll

"No existe justificación ética ni científica para mantener estos datos en secreto. La ciencia debe volver a ser un bien público", insiste el Prof. Michael Antoniou, del King's College de Londres.

Agroecología: el camino hacia la salud

Los autores recuerdan que una transición hacia la agroecología constituye una alternativa creíble y demostrada para alimentar a la población mundial al tiempo que se regeneran los suelos y los ecosistemas.

Hoy el mundo está muriendo por esta toxicidad. Todos llevamos en nuestros cuerpos pesticidas procedentes de nuestro entorno" Gilles-Éric Séralini — Toxicólogo

Los estudios muestran que los productos procedentes de la agricultura ecológica contienen menos residuos petrolíferos y metales pesados, y favorecen una mejor salud global.

"Hoy el mundo está muriendo por esta toxicidad. Todos llevamos en nuestros cuerpos pesticidas procedentes de nuestro entorno y de nuestra alimentación. El futuro de nuestra alimentación depende de una reconciliación entre la ciencia, la ética y la salud. La agroecología es un camino de esperanza, basado en el conocimiento y el respeto por la vida", concluye Gilles-Éric Séralini.