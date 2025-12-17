¿Hay esperanza para los osos polares? Están adaptándose para sobrevivir al calentamiento

La situación de los osos polares es crítica por el calentamiento global, pero un hallazgo ha abierto una puerta a la esperanza: están adaptándose para sobrevivir a climas más cálidos. Así lo han constatado investigadores de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, que han descubierto una relación entre el aumento de las temperaturas y cambios en el ADN de los osos polares.

El estudio revela que algunos genes relacionados con el estrés por calor, el envejecimiento y el metabolismo se comportan de forma diferente en los osos que habitan el sudeste de Groenlandia, una región más cálida, lo que sugiere un proceso de ajuste a sus nuevas condiciones que podría ayudarles a adaptarse y sobrevivir en entornos cada vez más hostiles.

Este hallazgo es crucial en un momento en el que se prevé que más de dos tercios de la especie desaparezca para 2050, con una extinción total proyectada a finales de siglo, y cuando el Océano Ártico registra sus temperaturas más altas en 125.000 años, reduciendo el hielo marino vital para su supervivencia.

‘Genes saltarines’

El trabajo, publicado en la revista Mobile DNA, analizó muestras de sangre de osos polares del noreste y el sudeste de Groenlandia para comparar la actividad de los llamados ‘genes saltarines’ o ‘transposones’, pequeños fragmentos móviles del genoma que pueden influir en el funcionamiento de otros genes.

Los científicos constataron que las temperaturas en el noreste eran más frías y estables, mientras que en el sudeste fluctuaban notablemente dentro de un ambiente significativamente más cálido y con menos hielo, un escenario similar al que se prevé para la especie en el futuro.

Oso polar adulto. / Unsplash

La investigadora principal, la doctora Alice Godden, señaló que, aunque el descubrimiento ofrece cierta ‘esperanza’ para los osos polares, los esfuerzos para limitar el aumento global de la temperatura deben continuar. "El ADN es el libro de instrucciones dentro de cada célula, que guía cómo crece y se desarrolla un organismo", explicó.

Mecanismo de supervivencia desesperado

"Al comparar los genes activos de estos osos con los datos climáticos locales, encontramos que el aumento de las temperaturas parece estar impulsando un incremento dramático en la actividad de los ‘genes saltarines’ dentro del ADN de los osos del sudeste de Groenlandia", apunto la científica.

En esencia, esto significa que diferentes grupos de osos están viendo cambiadas distintas secciones de su ADN a ritmos diferentes, y esta actividad parece vinculada a su entorno y clima específicos.

"Este hallazgo es importante porque muestra, por primera vez, que un grupo único de osos polares en la parte más cálida de Groenlandia está utilizando 'genes saltarines' para reescribir rápidamente su propio ADN, lo que podría ser un mecanismo de supervivencia desesperado contra el deshielo marino", añadió Godden.

"Algo de esperanza"

La investigadora subrayó la trascendencia de este proceso adaptativo: "A medida que el resto de la especie se enfrenta a la extinción, estos osos específicos proporcionan un plano genético de cómo los osos polares podrían adaptarse rápidamente al cambio climático, lo que convierte a su código genético único en un foco vital para los esfuerzos de conservación".

Ejemplar de oso polar. / Pixabay

No obstante, alerta contra la autocomplacencia: "Esto ofrece algo de esperanza, pero no significa que los osos polares corran menos riesgo de extinción. Todavía tenemos que hacer todo lo posible para reducir las emisiones globales de carbono y frenar el aumento de la temperatura".

Con el tiempo, la secuencia de ADN puede cambiar y evolucionar, pero el estrés ambiental, como los climas más cálidos, puede acelerar este proceso. Es la primera vez que se encuentra un vínculo estadísticamente significativo entre el aumento de las temperaturas y el cambio en el ADN de una especie de mamífero salvaje.

Adaptando las dietas

Además, los cambios también se encontraron en áreas de expresión genética vinculadas al procesamiento de grasas, algo crucial cuando escasea la comida, lo que podría significar que los osos del sudeste se están adaptando lentamente a las dietas más basadas en plantas disponibles en las regiones más cálidas, en contraste con las dietas principalmente grasas, a base de focas, de las poblaciones del norte.

El trabajo se basa en un estudio previo de la Universidad de Washington, que descubrió que la población del sudeste de Groenlandia era genéticamente diferente a la del Noreste, después de separarse hace unos 200 años.

Godden y sus colegas analizaron los datos de actividad genética recogidos para ese estudio a partir de 17 osos polares adultos, y utilizaron una técnica llamada secuenciación de ARN para observar la expresión de ARN, las moléculas que actúan como mensajeras y muestran qué genes están activos.

Oso polar / Pixabay

"Puntos calientes genéticos"

"Identificamos varios puntos calientes genéticos en los que estos ‘genes saltarines’ estaban muy activos, con algunos localizados en las regiones codificantes de proteínas del genoma, lo que sugiere que los osos están experimentando cambios genéticos rápidos y fundamentales mientras se adaptan a su hábitat de hielo marino en desaparición", destaca Godden.

En cuanto a los siguientes pasos, la investigadora afirmó que el siguiente sería observar otras poblaciones de osos polares –existen unas 20 subpoblaciones en todo el mundo–. "También espero que este trabajo resalte la necesidad urgente de analizar los genomas de esta especie preciosa y enigmática antes de que sea demasiado tarde", remata.