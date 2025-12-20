La gripe aviar ya ha matado más de 1.000 grullas en España, casi todas en Gallocanta (Aragón)

España ha registrado ya la muerte de más de un millar de grullas comunes(Grus grus) a causa de un brote de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) que afecta a aves silvestres y que, en conjunto, ha causado la muerte de unas 40.000 aves en Europa occidental.

Aunque la incidencia en territorio español ha sido menor que en otros países, las muertes continúan produciéndose en algunas zonas de invernada y la evolución del virus sigue siendo incierta, ha explicado a Efe José Antonio Román, coordinador nacional del censo de grullas de la organización Grux Extremadura.

El principal foco en España se ha localizado en la laguna de Gallocanta (Aragón), uno de los humedales más importantes de Europa para esta especie y lugar de parada de más del 75% de las grullas migradoras durante el otoño.

Retirada del cadáver de una grulla / Agencias

En este enclave se habían recogido hasta hace tres días 947 grullas, de las 1.056 grullas muertas en toda España, ha señalado Román.

Seguimiento diario y eliminación de cadáveres

Desde mediados de octubre, la Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental (Sarga) ha realizado un seguimiento diario del humedal y ha retirado los cadáveres para su análisis o destrucción.

La mortalidad aumentó de forma progresiva desde la llegada de las primeras aves, alcanzando su punto máximo entre el 20 de octubre y el 7 de noviembre, para descender posteriormente hasta niveles casi inexistentes en la actualidad.

Otros enclaves afectados en España

Además de Gallocanta, se han detectado grullas muertas tanto a lo largo de la ruta migratoria como en áreas de invernada de Navarra, Huesca, La Rioja y diversas provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, entre ellas Guadalajara, Segovia, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz.

La grulla común es un ave muy afectada por la enfermedad / SEO/Birdlife

Román ha comentado que los expertos advierten de que el número real de grullas muertas por gripe aviar es mayor, ya que muchos cadáveres no llegan a localizarse por depredación o por encontrarse fuera de las zonas visibles.

También ha destacado que se está produciendo una actuación desigual de las administraciones, que en algunos territorios solo se limitan a retirar los animales cuando son avisadas por la ciudadanía.

Origen del brote en Alemania

El brote de gripe aviar tuvo su origen a finales del verano en Alemania, donde se recogieron al menos 17.500 grullas muertas en las áreas de concentración posnupcial.

Al tratarse de aves migradoras, el virus se propagó rápidamente hacia Francia, donde el impacto fue especialmente grave en el lago Der, en el noreste del país, primera gran parada de esta ruta migratoria.

Miles de grullas han muerto en otros países europeos / Shutterstock

En territorio francés se han contabilizado hasta 17.199 grullas muertas a lo largo de todo el corredor migratorio.

La cepa de H5N1 detectada es diferente de la encontrada en aves de corral, de tal forma que ha señalado que «es importante que se sepa que no ha habido infección cruzada y que las aves silvestres no han infectado a las domésticas», ha explicado. A día de hoy se estima que cerca del 10 por ciento de las grullas invernantes en el occidente europeo han muerto ya a causa de este virus.