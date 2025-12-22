La megaerupción del Hunga Tonga de 2022 aumentó un 10% el vapor de agua existente en la estratosfera

La potentísima erupción del volcán Hunga Tonga, en el Pacífico, tuvo lugar en enero de 2022 y fue de tal magnitud que ya figura entre las más violentas de las que hay registros en la Tierra. Ahora, un estudio internacional en el que han participado más de 100 científicos dirigidos por la Universidad de Leeds (Reino Unido), ha aportado nuevos y espectaculares datos.

El volcán, al entrar en erupción, envió a la estratosfera una columna de agua marina vaporizada en una explosión que igualó a la del Krakatoa en 1883.

Ese gigantesco chorro aumentó la cantidad de vapor de agua existente en la estratosfera del planeta en aproximadamente un 10 %, y gran parte de él permanece en la atmósfera todavía en 2025.

Ayudó a enfriar la atmósfera frente al calentamiento

Las erupciones muy grandes suelen causar un efecto de calentamiento estratosférico, pero Hunga Tonga tuvo el efecto contrario, enfriando la estratosfera, que es la capa de aire existente a aproximadamente 10-50 km sobre el suelo.

Erupción del Hunga Tonga, en el Pacífico tropical / Agencias

Si bien la erupción afectó al ozono estratosférico en el hemisferio sur, sus efectos sobre el agujero de ozono antártico y el clima superficial fueron menores.

Yunqian Zhu, investigador principal de la Universidad de Colorado, Boulder (EEUU), y autor principal del informe, afirmó: «La erupción de Hunga fue diferente a todo lo que nuestros satélites habían observado antes, pues demostró cómo las erupciones volcánicas ricas en agua pueden afectar la estratosfera y evidencia por ello la importancia de la cooperación global para monitorizar y comprender estos eventos inusuales».

Graham Mann, de la Universidad de Leeds, codirigió el informe junto con Yunqian Zhu y explicó: «El motivo de haber elaborado este informe es que las grandes erupciones volcánicas pueden tener impactos sustanciales en el clima y la capa de ozono; por ejemplo, la erupción del Pinatubo de 1991 provocó un enfriamiento global de entre un cuarto y medio grado centígrado durante dos años».

Importante para lograr los objetivos del Acuerdo de París

Mann explicó: «Aunque los impactos del Hunga en el clima superficial fueron menores, la erupción provocó un fuerte enfriamiento de la estratosfera, y una futura erupción más similar a la del Pinatubo sería muy relevante para el objetivo climático de París de 1,5 °C”.

La erupción, vista desde el espacio / Agencias

En esta misma línea, Amanda Maycock, que fue la autora principal el capítulo sobre previsiones climáticas del IPCC de 2021, señaló que «el informe muestra que, si bien el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, Hunga tuvo un efecto neto de enfriamiento en general y no fue el causante del nivel récord de calentamiento global observado en 2023 y 2024. Este es un hallazgo muy importante, ya que comprender las causas del reciente aumento del calentamiento global es una prioridad para la comunidad científica del clima».

Graham Mann añadió que la métrica clave para el impacto de los volcanes sobre el clima es la cantidad de azufre que una erupción libera a la estratosfera, hecho que determina cuánta luz solar refleja la capa subsiguiente de aerosol de sulfato volcánico al espacio.

El volcán Hunga liberó una cantidad similar de azufre que el Pinatubo, pero la poca profundidad del entorno submarino hizo que el 95% del azufre emitido por el volcán terminara regresando a la superficie terrestre.

El abundante vapor de agua del agua de mar hizo que la erupción fuera más explosiva, lo que provocó que tanto el azufre como el vapor de agua se dispararan hasta el interior de la estratosfera.

Sobre el efecto del vapor de agua en el calentamiento de la superficie, Mann comentó: «Irónicamente, debido a que el Hunga emitió el vapor de agua a tanta altura en la estratosfera, los impactos climáticos en la superficie fueron mínimos». Si se hubiera emitido esta enorme cantidad de vapor de agua cerca de la tropopausa (situada debajo de la estratosfera), se habría producido un mayor efecto de calentamiento superficial, que se sumaría al calentamiento global de 2023-24.