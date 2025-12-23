Otra renuncia de la UE elimina controles para los pesticidas y alarga la vida de los más tóxicos

La Comisión Europea ha presentado la propuesta “Ómnibus de alimentos y piensos”, un conjunto de reformas legales que suprime algunas de las salvaguardas fundamentales actualmente en vigor frente a los pesticidas y que están permitiendo retirar del mercado los más agresivos de ellos.

Ante la presión de la industria química y agraria, la Comisión Europea ha decidido conceder a la mayoría de los pesticidas una aprobación indefinida. Ello es así porque, en la propuesta, se elimina la actual obligación de reevaluar de forma periódica el peligro que suponen las sustancias activas establecido por el reglamento de plaguicidas, lo que es esencial para detectar nuevos daños para la salud y el medio ambiente.

De esta forma, dichas renovaciones solo serán obligatorias para las sustancias clasificadas como “candidatas a la sustitución”, que suponen el 10 % de las sustancias activas en la Unión Europea.

Un proceso que ha eliminado 162 sustancias peligrosas

Si la propuesta es finalmente aprobada, el 90 % de los plaguicidas dejarán de pasar por el proceso de renovación al que obliga el Reglamento (CE) nº 1107/2009, a pesar de que este proceso ha permitido la eliminación de 162 sustancias nocivas desde que entró en vigor en 2011.

La industria química presiona para salvaguardar sus compuestos / Pixabay

Según ha destacado Ecologistas en Acción, “desde entonces, gracias al proceso de revisión se han sacado del mercado diez sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, siete disruptores endocrinos, 17 sustancias tóxicas para organismos no objetivo (como polinizadores), siete sustancias dañinas para la salud de las personas trabajadoras, consumidoras y residentes en los pueblos cercanos a los campos y nueve tóxicos para las aguas subterráneas”.

Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción advierten que, sin este proceso de revisión, decenas de sustancias tóxicas seguirán ilimitadamente en alimentos, en la naturaleza y, por ende, afectarán directamente a la salud de la población, incluso cuando se den nuevas pruebas científicas que demuestren los riesgos asociados a su uso.

Más vida para los pesticidas altamente tóxicos

En la propuesta de la Comisión también se incluyen las siguientes medidas que los conservacionistas consideran muy preocupantes. En primer lugar, se duplica el periodo durante el cual los pesticidas altamente tóxicos aún pueden venderse tras su prohibición. En lugar de un año y medio, la población estaría expuesta a estas sustancias químicas hasta tres años.

Por otra parte, se limita la capacidad de decisión de los Estados miembros, que no podrán tomar medidas inmediatas sin solicitar previamente una reevaluación dirigida por la Comisión cuando una nueva evidencia científica demuestre riesgos graves para la salud o el medio ambiente.

Aplicación de pesticidas en un cultivo / Agencias

Para las organizaciones ecologistas, este décimo decreto ómnibus es un paso más en el proceso de desregulación al que la Comisión de Ursula von der Leyen está sometiendo a la ciudadanía al desmantelar la legislación europea en materia de salud y medio ambiente.

"La industria se frota las manos"

Clara Bourgin, portavoz de Soberanía Alimentaria de Amigas de la Tierra Europa, ha declarado: “Estas Navidades la Comisión Europea nos regala pesticidas tóxicos, un regalo envenenado para la población europea, mientras la industria se frota las manos. La aprobación indefinida de estos pesticidas supone un grave riesgo para la salud y la naturaleza. Entre ellas, hay sustancias que provocan retrasos en el desarrollo infantil y problemas de fertilidad, y otras que conllevan la desaparición de polinizadores como las abejas. Estos pesticidas podrán permanecer en el mercado de forma indefinida, incluso si se dan pruebas nuevas sobre sus efectos nocivos. La ciudadanía exige garantías para su salud y la biodiversidad, no un retroceso de décadas en materia de seguridad alimentaria y protección ambiental”.

Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Con esta modificación del reglamento de plaguicidas, insecticidas tóxicos para el desarrollo del cerebro infantil como el clorpirifós, que hasta hace pocos años era el residuo de plaguicida que se detectaba de forma más habitual en los alimentos españoles, no se habrían prohibido. Tampoco insecticidas tóxicos para las abejas, como los neonicotinoides”.