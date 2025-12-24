El Ártico superó en 2025 otro récord mundial de calentamiento y sigue derritiéndose

El Ártico experimentó durante 2025 su año más caluroso desde que se llevan registros, en 1900, según ha informado la agencia estadounidense NOAA (Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera), que confirma un escenario realmente alarmante para esta parte del mundo, la más afectada por el calentamiento global.

Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas del Ártico fueron 1,60°C superiores al promedio registrado entre 1991 y 2020, según el último informe emitido por dicho organismo y dado a conocer estos días.

El coautor del estudio, Tom Ballinger, de la universidad de Alaska, dijo a la agencia de noticias AFP que este rápido calentamiento de la región es “ciertamente alarmante” en un periodo tan corto de tiempo.

Inédita tal vez en miles de años

La tendencia es “inédita en los últimos tiempos y quizá desde hace miles de años”, añadió.

El análisis de la NOAA de este año incluye el otoño más cálido del Ártico, así como el segundo invierno y el tercer verano más calurosos desde 1900.

El Ártico continúa derritiéndose a toda velocidad / Pexels

Esta región que engloba el polo Norte se ve afectada por el fenómeno llamado “amplificación del Ártico”, que hace que se caliente más rápido en las latitudes medias. Este mecanismo se debe a numerosos factores, como la pérdida de la cobertura de nieve y del hielo marino.

El aumento de temperaturas, por ejemplo, eleva la presencia de vapor de agua en la atmósfera, que actúa como una manta que absorbe el calor y evita que se libere hacia el espacio.

Al mismo tiempo, la pérdida del brillante y reflectante hielo marino deja al descubierto aguas oceánicas más oscuras que absorben más calor del sol, calentando así el entorno.

Especies animales afectadas

Científicos del NSIDC, una organización que recopila datos sobre la nieve y el hielo, estimaron que la banquisa (hielo formado por el congelamiento de los mares polares) alcanzó su superficie máxima en marzo con 14,33 millones de km², es decir la más pequeña en 47 años de vigilancia por satélite.

Esto es un “problema inmediato para los osos polares, las focas y las morsas, porque usan el hielo como una plataforma para desplazarse, cazar y parir sus cachorros”, dijo a la AFP el coautor del estudio Walt Meier, del NSIDC.

Un oso polar y sus crías sobre el hielo ártico / Europa Press

Las previsiones sugieren que el Ártico podría vivir su primer verano prácticamente sin hielo marino para 2040, o incluso antes.

La pérdida de la banquisa también perturba la circulación oceánica al inyectar agua dulce en el océano Atlántico Norte debido el derretimiento del hielo y el aumento de las precipitaciones en forma de lluvia.

Si bien el derretimiento del hielo marino no hace subir directamente el nivel de los océanos, a diferencia del deshielo en tierra como el de los glaciares, provoca numerosas consecuencias climáticas que amenazan a muchos ecosistemas.

Y este deshielo también acentúa el calentamiento climático, porque al reducirse su superficie, queda al descubierto el océano que, más oscuro que el hielo, refleja menos y absorbe más energía solar.

Más lluvia, menos nieve

Las precipitaciones en la región también registraron un récord entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, un periodo conocido como “el año del agua” y clasificado entre los cinco años con más lluvia desde 1950. Este hecho favorece el derretimiento del hielo.

El Ártico se reduce cada vez más / ESA

No solo eso. En 2025, la media de verdor máximo de la tundra circumpolar fue la tercera más alta en 26 años de registros satelitales.

El deshielo del permafrost, la capa del suelo permanentemente congelada, libera hierro en el océano y es responsable, entre otras cosas, del fenómeno de los “ríos oxidados”. Este fenómeno hace que algunos ríos de Alaska aparezcan de color naranja.

En realidad, el informe identifica más de 200 arroyos y ríos decolorados o anaranjados, una señal de la degradación de la calidad del agua que contribuye a la pérdida de la biodiversidad acuática.