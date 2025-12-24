Buenos Aires prohíbe los fuegos artificiales “audibles” en todo su territorio para proteger a personas y animales

La ciudad de Buenos Aires (Argentina) ha decidido prohibir de forma total del uso de pirotecnia con “efecto audible” en todo su territorio, con el objetivo de disminuir los daños que el estruendo provoca en menores de edad, adultos mayores y personas con autismo, como también en animales y el ecosistema urbano.

La decisión, impulsada por el gobernador de la ciudad, Jorge Macri, amplía una restricción que hasta ahora se aplicaba solo en áreas puntuales —como hospitales y reservas ecológicas— y establece un nuevo criterio general: la ciudad pasa a ser, de manera integral, una “zona calma” libre de artificios con efecto audible.

El anuncio, según informa el diario La Nación, se conoció a través de un mensaje publicado por Macri en la red social X, donde detalló los fundamentos de la medida. “La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, escribió el mandatario.

También en España los fuegos artificiales suelen ser motivo de polémica / Agencias

La resolución ordena a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) que adapte la normativa vigente, y establezca controles sobre el uso de artificios pirotécnicos y de estruendo.

‘Zona calma libre de pirotecnia’

El artículo primero de la nueva normativa declara a la capital argentina “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe expresamente cualquier elemento con "efecto audible“. El cuarto artículo de la normativa extiende la prohibición a todos los eventos y espectáculos organizados por el sector público porteño.

Hasta ahora, la regulación vigente —dictada en 2020— delimitaba radios de 100 metros alrededor de espacios sensibles, como las reservas ecológicas Costanera Norte y Sur, el Lago Lugano, el Ecoparque y los hospitales. Con la nueva disposición, esa lógica de excepción queda atrás y la restricción se extiende a cada barrio y comuna de la ciudad sin distinción.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires / Agencias

Desde el gobierno porteño sostienen que el impacto del ruido va más allá de la incomodidad momentánea. La Administración de la ciudad señala que la pirotecnia sonora puede generar crisis en personas con trastornos del espectro autista, afectar a bebés y adultos mayores, y provocar episodios de estrés severo en animales domésticos y silvestres. Además, señalan que los residuos de estos artificios contribuyen a la contaminación ambiental.

Niveles de ruido “agotadores”

La legisladora bonaerense Laura Alonso explicó en declaraciones a Radio Mitre: “Tenemos 500.000 perros y 360.000 gatos en hogares de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad que tiene elevados niveles de ruido, que por momentos se vuelve agotadora. Queremos transitar hacia una ciudad más calma, que nos facilite la vida y que proteja a las personas, a los animales y al ecosistema porteño de la contaminación que genera este tipo de pirotecnia ruidosa”.

Las entidades animalistas piden más protección para las mascotas / Agencias

Alonso remarcó que la prohibición no alcanza a los fuegos artificiales sin sonido ni a los elementos luminosos. “Todo lo que sea ruido es lo que se prohíbe. Se pueden utilizar fuegos de luces o espectáculos sin estruendo. No hay una prohibición a las estrellitas ni a los juegos de luces”.

También en España son recurrentes las denuncias sobre las molestias que los fuegos artificiales causan sobre todo en las mascotas, principalmente los perros, muchos de los cuales padecen fuertes episodios de angustia y estrés a causa del estruendo de estos espectáculos.