Así es el pico picapinos, el pájaro carpintero más abundante de España

El repiqueteo del pico picapinostaladrando troncos en el bosque es característico de la mayor parte de masas forestales de España. Este pájaro carpintero puede verse a lo largo de todo el año y es uno de los espectáculos más bonitos de nuestra avifauna. Además, es una especie que escapa a la tendencia general de declive, pues sus poblaciones, que superan los 800.000 ejemplares, parecen ir en aumento año tras año.

El pico picapinos (Dendrocopos major) es un ave dotada de un poderoso pico, que posee una prodigiosa capacidad para taladrar las maderas más resistentes. Estas cualidades le permiten instalarse en una gran variedad de hábitats forestales o semiforestales, desde pinares de montaña hasta bosques de ribera, amén de encinares o alcornocales. Este pícido, además, da muestras de una gran elasticidad a la hora de alimentarse, ya que consume tanto insectos como pollos y huevos o todo tipo de frutos.

Es un ave muy común en los bosques españoles, salvo en el Levante / Shutterstock

De tamaño medio, llama la atención por su plumaje con tonos blancos y negros muy marcados, con ciertas partes rojizas.

Subespecie en la Península

En la península Ibérica se encuentra la subespecie hispanus, que se extiende por todo el territorio. Al tratarse de una especie marcadamente forestal, resulta más abundante en la mitad norte de la Península, a excepción de las regiones áridas del valle del Ebro. En el sur se concentra en comarcas montañosas, aunque escasea o incluso falta en el Levante, valle del Guadalquivir y las llanuras de La Mancha y Extremadura, así como en Baleares, Ceuta y Melilla.

Área de distribución de la especie / SEO/Birdlife

El pico picapinos vive de forma permanente y fija en todos los lugares donde se encuentra, aunque las poblaciones más norteñas pueden emprender desplazamientos de corta entidad durante la estación más desfavorable.

Prefiere los insectos para alimentarse

Tiene una alimentación tremendamente variada, lo que le hace especialmente resistente y adaptable. Sin embargo, se alimenta principalmente de insectos, sobre todo de sus larvas, que busca excavando con el pico en el interior de la madera o bajo las cortezas. En invierno, cuando los insectos escasean, ingiere una cierta cantidad de materia vegetal, particularmente piñones, bellotas, avellanas y otros frutos secos. Para abrirlos, primero los introduce en el hueco de la corteza de un árbol y posteriormente taladra su cáscara. A menudo, perfora surcos en los pinos para producirles una pequeña herida de la que succiona savia, rica en minerales y azúcares.

En ocasiones, durante la estación reproductora, puede depredar sobre huevos y pollos de otras aves forestales, obteniendo así una dosis extra de valiosas proteínas.

La construcción del nido, un profundo túnel en la madera de algún árbol, comienza en mayo y se prolonga por un periodo de dos o tres semanas. Para poder llevar a cabo esta labor de martilleo constante, el cráneo del pico picapinos está compuesto por huesos esponjosos, llenos de pequeñas cámaras que alojan aire para amortiguar el impacto.

Entre cuatro y siete polluelos

La puesta suele realizarse a lo largo del mes de junio y consta de cuatro a siete huevos blancos, que son incubados durante 10-13 días por ambos progenitores. Estos ceban a los pollos conjuntamente durante 20-23 días con una abundante provisión de invertebrados. Transcurrido este tiempo, los pollos abandonan la cavidad donde nacieron, aunque seguirán recibiendo alimento de los padres algunos días más.

Un ejemplar en vuelo / Agencias

Dado que el picapinos no reutiliza el nido cada temporada de cría, este es aprovechado habitualmente por otras especies (estorninos, herrerillos, abubillas, murciélagos, ardillas…), por lo que se considera a esta ave un multiplicador de la biodiversidad forestal.

Aunque la especie no presenta problemas de conservación relevantes, sí se ve afectada por la tala de bosques, los incendios, eliminación de árboles muertos y, en general, por práctica forestales inadecuadas. En Canarias, sin embargo, donde hay subespecies endémicas, la escasez de territorio y los incendios forestales son factores que amenazan a sus poblaciones.