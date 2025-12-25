¿Por qué se están descubriendo cada vez más especies de seres vivos y cuántas quedan por hallar?

Hace unos 300 años, el naturalista sueco Carl Linnaeus emprendió un auténtico reto: identificar y nombrar todos los organismos vivos de la Tierra. Considerado el padre de la taxonomía moderna, desarrolló el actual sistema de nomenclatura binomial (género y especie, en latín) y describió más de 10.000 especies de plantas y animales. Desde entonces, los científicos han seguido describiendo nuevas especies en su afán por identificar la totalidad de la biodiversidad de la Tierra.

Según un estudio dirigido por la Universidad de Arizona (EEUU) y publicado en Science Advances, los científicos están descubriendo en la actualidad especies a un ritmo sin precedentes, con más de 16.000 nuevas cada año, una tendencia que no muestra signos de desaceleración.

El equipo responsable del nuevo artículo cree además que la biodiversidad de ciertos grupos, como plantas, hongos, arácnidos, peces y anfibios, es más rica de lo que los científicos creían originalmente.

"Algunos científicos han sugerido que el ritmo de descripción de nuevas especies se ha ralentizado, lo que indica que nos estamos quedando sin especies nuevas por descubrir, pero nuestros resultados muestran lo contrario", afirmó John Wiens, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona y autor principal del artículo. "De hecho, estamos descubriendo nuevas especies a un ritmo nunca visto", añadió.

Existe aún una inmensa cantidad de especies sin describir científicamente / John J. Wiens

El equipo analizó las historias taxonómicas de aproximadamente dos millones de especies, que abarcan todos los grupos de organismos vivos. Entre 2015 y 2020 —el período más reciente con datos completos—, los investigadores documentaron un promedio de más de 16.000 especies nuevas cada año, incluyendo más de 10.000 animales (predominantemente artrópodos e insectos), 2.500 plantas y 2.000 hongos.

"Nuestra buena noticia es que esta tasa de descubrimientos supera con creces la tasa de extinción de especies, que calculamos en unas 10 al año", afirmó Wiens.

"Estas miles de especies recién descubiertas cada año no son solo organismos microscópicos, sino que incluyen insectos, plantas, hongos e incluso cientos de nuevos vertebrados".

Más especies que nunca, y aún más por venir

Los científicos están describiendo más especies al año que en ningún otro momento de la historia, según explican Wiens y sus coautores.

El equipo también analizó la tasa de aparición de nuevas especies a lo largo del tiempo para proyectar cuántas se descubrirán y describirán en el futuro. Por ejemplo, pronostican que podría haber hasta 115.000 especies de peces y 41.000 especies de anfibios, a pesar de que actualmente solo se han descrito unas 42.000 especies de peces y 9.000 de anfibios. También estiman que el número final de especies de plantas podría superar el medio millón.

Número de nuevas especies descritas cada año / Science Advances

Como dijo el famoso ecólogo Robert May, si unos extraterrestres nos preguntaran cuántas especies habitan nuestro planeta, no tendríamos una respuesta definitiva, afirmó Wiens. "Actualmente, conocemos alrededor de 2,5 millones de especies, pero la cifra real podría rondar las decenas, cientos de millones o incluso los miles de millones".

Una pequeña fracción descubierta

Según los científicos, la tasa de descubrimiento de nuevos seres vivos seguirá aumentando. Por ejemplo, se han identificado alrededor de 1,1 millones de especies de insectos, aunque muchos creen que la cifra real ronda los 6 millones. En un artículo anterior, Wiens sugirió que incluso podría rondar los 20 millones.

"Actualmente, la mayoría de las especies nuevas se identifican por rasgos visibles", afirmó Wiens. "Pero, a medida que mejoren las herramientas moleculares, descubriremos aún más especies crípticas: organismos que solo se distinguen a nivel genético. Esto es especialmente prometedor para revelar bacterias y hongos más singulares".

Beneficios para la humanidad

"Descubrir nuevas especies es importante porque estas no pueden ser protegidas hasta que se describan científicamente", añadió Wiens. "La documentación es el primer paso en la conservación; no podemos proteger una especie de la extinción si desconocemos su existencia".

Una especie recientemente descubierta en las selvas tropicales / John J. Wiens

Además, el descubrimiento de nuevas especies contribuye al descubrimiento de nuevos productos naturales para el beneficio humano. Algunos ejemplos de productos naturales incluyen los agonistas del receptor GLP-1, medicamentos para bajar de peso cada vez más populares.

Los venenos de arañas y serpientes, así como muchas plantas y hongos, también contienen productos naturales con posibles aplicaciones medicinales, como tratamientos para el dolor y el cáncer.

Más allá de la medicina, muchas especies tienen adaptaciones que pueden inspirar inventos humanos, como materiales que imitan las patas "superadherentes" que permiten a los geckos trepar superficies verticales. "Aún estamos explorando lo que estas especies pueden hacer por la humanidad", dijo Wiens.

En el futuro, los investigadores planean mapear dónde se encuentran la mayoría de las nuevas especies para identificar puntos geográficos clave de biodiversidad aún no descubierta.

"Aunque la búsqueda de Linneo para identificar especies comenzó hace 300 años, el 15% de todas las especies conocidas se han descubierto tan solo en los últimos 20 años", afirmó Wiens.