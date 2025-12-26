Las grandes noticias medioambientales que deja 2025: un año de algunas luces y demasiadas sombras

El año 2025 ha dejado noticias que continúan mostrando los peligros a los que se enfrenta la Humanidad por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero también otras que abren una ventana de esperanza ante estos y otros grandes riesgos ambientales que amenazan al planeta y, con ello, a todos los seres que lo habitan.

Durante el año que ahora termina, el gran motivo de preocupación lo ha constituido el gobierno de Donald Trump en EEUU, que ha desatado una oleada sin precedentes de desregulación ambiental y apoyo a las industrias contaminantes. El gobierno norteamericano no solo está revirtiendo numerosas leyes medioambientales, sino que está impulsando las energías sucias, la industria química, la minería submarina y un sinfín de actividades que amenazan el planeta y la salud, amén de dar la espalda al Acuerdo de París y otros tratados mundiales. No solo eso: sus presiones sobre otros países y sobre la propia Unión Europea están causando un efecto dominó, y otros gobiernos, dependientes de la economía de EEUU, se ven obligados a dar marcha atrás a iniciativas ambientales para evitar represalias.

La UE está asistiendo a un desmantelamiento de sus objetivos verdes más ambiciosos, desde la regulación de pesticidas hasta el fin de los coches de gasolina, debido a las presiones de la industria.

Incendios, carbón, petróleo y gas

Los grandes incendios forestales son una de las consecuencias de no actuar para frenar las grandes crisis ambientales. Estos siniestros han alcanzado en España, durante 2025, un récord en lo que va de siglo y han dejado devastación allí por donde han pasado, con especial afectación a Galicia y Castilla y León. También arrasaron África, Estados Unidos (California), Rusia o Corea del Sur, causando graves perjuicios a fauna y flora.

Los incendios han devastado grandes extensiones forestales / Efe

También han vuelto a enviar señales de alarma los termómetros, con un 2025 que se situará entre los tres años más cálidos desde que hay registros, tanto en España como a nivel global, y todo ello con un nuevo histórico de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana, consideradas máximas responsables del calentamiento global.

En España, los incendios impulsaron al Gobierno a proponer al resto de fuerzas políticas un Pacto de Estado para frenar la emergencia climática, sin que haya logrado por el momento un apoyo mayoritario.

Entre los avances (aunque muy relativos) en la lucha contra el cambio climático, destacan los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima de la ONU de Belém (COP30) para impulsar la financiación para la adaptación climática y la protección de los bosques.

El año que termina continuó su lucha contra los combustibles fósiles y las emisiones / Agencias

En el tintero sigue quedando establecer un calendario para el abandono de los combustibles fósiles. En clave positiva, que durante las negociaciones quedó patente que cada vez son más los países que reclaman poner fin al uso de carbón, petróleo o gas para generar energía y apuestan por sustituirlas por fuentes renovables.

Renovables vs pasos atrás

Este impulso a favor del cambio tiene su reflejo en el imparable aumento de las energías verdes, el gran avance científico del año para la revista Science, y que hará que solar y eólica superen por primera vez al carbón como fuente principal de energía el año que viene, según la Agencia Internacional de la Energía.

En España, vivimos el primer apagón total de la historia del país, lo que reabrió el debate sobre si el sistema está preparado para funcionar con una mayoría de renovables y si se necesita o no a la nuclear para garantizar el suministro. Las eléctricas defienden que sí y por eso han pedido modificar el plan de cierre pactado en España, mientras que desde múltiples sectores se defiende que no y recuerdan los peligros de la energía atómica.

También soplaron vientos en contra del cambio hacia una economía baja en carbono en el seno de la Unión Europea, que en la recta final del año flexibilizó la forma de lograr los objetivos climáticos, lo que, para la ciencia, pone en riesgo lograr la neutralidad climática en 2050, dio marcha atrás en su decisión de prohibir la venta de vehículos de gasolina y gasóleo nuevos más allá de 2035, redujo las exigencias de transparencia ambiental de las empresas y abrió la mano a pesticidas.

Mares, lobos y corales

En biodiversidad, 2025 deja buenas noticias como: la ratificación del Tratado de Alta Mar por un número de países suficiente para su entrada en vigor en enero de 2026, lo que impulsará la protección de los océanos más allá de la aguas territoriales, hasta ahora territorio «sin ley»; y los acuerdos de la Cumbre de la ONU de Biodiversidad para lograr los objetivos del Marco Mundial del Biodiversidad de Kunming-Motreal (proteger el 30 % de los ecosistemas a 2030).

El lobo ibérico quedó desprotegido este año / Europa Press

En el lado de las sombras: la desprotección del lobo en Europa, que en caso de España llegó por la puerta atrás a través de una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario y supondrá que se permita su caza por encima del Duero, y que los arrecifes de coral están al borde de alcanzar un punto de no retorno por el cambio climático que llevaría a su práctica desaparición de la Tierra.

Aires de cambio también en los tribunales con sentencias históricas, como la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconociendo que las autoridades fallaron al proteger derechos fundamentales ante la contaminación de un embalse, o dictámenes como el de la Corte Internacional de Justicia, que declaró que el cambio climático es un riesgo universal existencial y que los Estados tienen el deber de prevenirlo.

Goodall, Papa Francisco y lucha social

Por otra parte, 2025 nos dejó sin dos figuras fundamentales en la lucha por proteger al planeta: Joan Goodall, pionera en el estudio de los grandes primates y que en su última etapa buscó dar un rayo de esperanza a la Humanidad, y el Papa Francisco, firme defensor de la necesidad de cuidar de la casa común: la Tierra.

Jane Goodall nos dejó este año / Agencias

En paralelo, continuó la lucha social contra proyectos como la ampliación del museo Guggenheim de Bilbao en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, del que sus promotores dicidieron desistir tras largos meses de protestas; o la macroplanta de celulosa soluble y lyocell que promueven la portuguesa Altri y la española Smarttia en Palas de Rei (Lugo), que continúa sobre la mesa a pesar de que no ha logrado aún reunir la financiación pública que reclama o haberse quedado fuera de la planificación de la red eléctrica .

Son algunas de las principales cuestiones que marcaron la actualidad informativa en materia medioambiental a lo largo del año que termina, y que sin duda tendrán su continuación e incluso desenlace en 2026.