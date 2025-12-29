Censo de jabalís en España: 2,4 millones de ejemplares, y subiendo

La población de jabalís en Europa oscilaba entre 13,5 y 19,6 millones de ejemplares antes de la aparición del último brote de peste porcina africana, según el primer mapa europeo armonizado de alta resolución sobre su densidad que, en el caso de España, cifra su número en 2,4 millones, de los que más de 200.000 se repartirían por Cataluña.

El mapa, que abarca todo el territorio europeo, fue elaborado a través del consorcio europeo de observación de vida salvaje ENETWILD con valores de referencia recopilados mediante la red de expertos del Observatorio Europeo de Fauna Silvestre (EOW).

En su creación ha participado el Grupo de investigación en sanidad y biotecnología del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla-La Mancha.

El principal objetivo de esta iniciativa, que ha culminado como publicación técnica de la Autoridad Europea de Seguridad alimentaria (EFSA), incluía pasar de simples índices de abundancia -saber si hay muchos o pocos- a estimaciones de densidad -número de ejemplares por kilómetro cuadrado- con una resolución espacial de 2 x 2 kilómetros y un nivel de detalle y consistencia «nunca alcanzado para una especie silvestre terrestre en Europa» según el IREC.

En España hay 2,4 millones de jabalís, según el censo europeo / ENETWILD

Sus resultados permiten «mayor realismo biológico, mejor comparabilidad entre países y una aplicación directa en modelos epidemiológicos y de análisis de riesgo», afirma, puesto que el mapa ha sido calibrado con datos reales recogidos en alrededor de 80 puntos de observación repartidos por todo el Viejo Continente.

Crecimiento "constante y acelerado"

El estudio señala que, pese al incremento medio anual de capturas de jabalí a través de la caza en los últimos diez años, sus poblaciones han experimentado un crecimiento «constante y acelerado», lo que representa un «riesgo crítico» para la salud animal y la economía rural, sobre todo por la propagación potencial de enfermedades infecciosas como la peste porcina africana.

Número de ejemplares cazados en la UE / ENETWILD

La gestión del problema se enfrentaba hasta ahora al obstáculo técnico de la fragmentación de datos, precisa el IREC, ya que cada país europeo usaba métodos distintos para contabilizar la cantidad de jabalís en su territorio, pero este mapa resuelve el problema al armonizar la información y permitir así una visión global que posibilitará actuar de forma coordinada y eficiente.

El mapa muestra una mayor presencia del jabalí en los países más occidentales, incluyendo España, Francia, Italia, el centro de Europa y la costa adriática, mientras que su densidad disminuye hacia el este y, sobre todo, hacia el norte del continente, a excepción de Noruega, que cuenta también con numerosos animales.

El caso de España

En el caso de la península Ibérica, el mapa muestra varias áreas de una «densidad poblacional extrema», especialmente «preocupantes» en el caso del corredor mediterráneo desde el sur de Francia y Cataluña hasta el sureste de España, donde también existen «elevadas concentraciones de ganado porcino y vías de comunicación».

La población estimada de ejemplares es en este caso de 2,4 millones, con más de 200.000 en el área concreta de Cataluña.

Familia de jabalís junto a una carretera en Málaga / La Opinión de Málaga

La Red de seguimiento de Fauna Silvestre Terrestre en España (FAUNET) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha permitido un «intenso seguimiento» mediante fototrampeo en decenas de poblaciones de España, puesto que los datos precisos de densidad ayudan a entender la dinámica de transmisión, la persistencia y la propagación de la peste porcina africana, además de mejorar la eficacia de la vigilancia sanitaria, la búsqueda de cadáveres y las medidas de control.

El IREC explica que las estadísticas de caza también pueden convertirse en una «potente herramienta de gestión» para evaluar el control poblacional del jabalí ya que, al combinar los modelos de densidad de alta resolución con datos oficiales de capturas, se puede estimar las «tasas de extracción» con gran resolución espacial y avaluar si la actual «presión cinegética» es suficiente para reducir las poblaciones y limitar la propagación de la enfermedad.

Este trabajo, asegura, «marca un antes y un después en la vigilancia sanitaria europea» y pone de relieve que la cooperación científica internacional es «la única herramienta capaz de enfrentar retos biológicos que no entienden de fronteras».