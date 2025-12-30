Pueblos que luchan contra la ‘basuraleza’: ya son casi 1.000 en toda España

Casi 1.000 municipios de toda España han decidido pasar a la acción y adherirse a la iniciativa #MiPuebloSinBasuraleza del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Desde su creación en 2020, tiene como objetivo concienciar a la sociedad para poner en valor los pueblos y sus entornos naturales y mantenerlos libres de basuraleza.

“Preservar la identidad de cada pueblo implica proteger su estilo de vida tradicional y sostenible. Y, además, para que las celebraciones locales continúen siendo motivo de orgullo colectivo, es esencial mantener sus entornos naturales sin residuos”, señalan los responsables de la iniciativa en un comunicado tras alcanzar esta histórica cifra de 1.000 pueblos adheridos.

La reina Doña Sofía es una habitual en estas jornadas de concienciación / Libera

Las comunidades autónomas que presentan más municipios adheridos a #MiPuebloSinBasuraleza son Andalucía, con 170; Castilla y León, con 151; la Comunidad Valenciana con 124; Castilla-la Mancha con 113, y Extremadura con 96.

Cómo funciona

Al sumarse a esta iniciativa, lanzada hace cinco años, estos municipios se comprometen a participar en las campañas de recogida y caracterización de residuos '1m2' que organiza LIBERA a lo largo del año, así como a concienciar a todos sus ciudadanos y visitantes frente al abandono de basuraleza gracias al apoyo de las campañas de sensibilización que acompañan el proyecto.

Además, los municipios adheridos cuentan con el apoyo institucional que necesiten las organizaciones y asociaciones locales para poder desarrollar actividades que promuevan la conservación de los entornos y la sensibilización. Por otro lado, se comprometen a informar y animar a los centros educativos del municipio a que participen en Aulas Libera e incorporen en su programa educativo actividades que fomenten el conocimiento sobre la basuraleza y la búsqueda de soluciones, aparte de promover las iniciativas del Proyecto Libera, así como el uso de las apps Basuraleza, e-Litter y MARNOBA como herramientas colaborativas que ayudan a luchar contra este problema ambiental.

Libera y los municipios, contra la basuraleza

Cualquier administración local, tanto ayuntamiento como mancomunidad, consorcio o incluso diputación, puede adherirse de forma gratuita a #MiPuebloSinBasuraleza y sumarse así a la red de municipios Liberadores, entrando en la página web de #MiPuebloSinBasuraleza del Proyecto LIBERA y rellenando el correspondiente formulario.

Las actividades permiten recuperar el esplendor de la naturaleza / Libera

Una vez inscritas, las entidades pueden acceder a todos los materiales necesarios para luchar contra la basuraleza, así como a señales exteriores, sellos, contenedores para eventos o papeleras para sus instalaciones.

Los responsables del proyecto recuerdan que las administraciones locales “tienen la facultad de aplicar medidas específicas contra quienes violen la normativa relacionada con el abandono de basuraleza en espacios naturales. Estas medidas abarcan la imposición de sanciones en conformidad con las ordenanzas municipales y las normas con rango de ley, tanto autonómicas como estatales”.

"El compromiso de casi mil municipios demuestra que la lucha contra la basuraleza es un objetivo compartido y sentido por toda la sociedad. Sin embargo, la colaboración de las administraciones locales debe ir acompañada de una aplicación efectiva y ambiciosa de la normativa ambiental. La conservación de nuestros entornos naturales no puede depender solo de la voluntad ciudadana; requiere que ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas impulsen políticas más firmes, destinadas a prevenir, sancionar y, sobre todo, educar frente al abandono de residuos.", afirma Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

"Nos llena de orgullo contar con más de 1.000 municipios concienciados en la lucha contra la basuraleza, pero esto no acaba aquí. Esta cifra histórica refleja la creciente necesidad e importancia de preservar y mantener los entornos naturales libres de basuraleza", destaca Beatriz Barajas, responsable institucional de Libera en Ecoembes.