El mundo está perdiendo 1.000 glaciares al año y el ritmo sigue aumentando

Miles de glaciares desaparecerán cada año en las próximas décadas, hasta el punto de que solo sobrevivirá una pequeña parte del total para finales de siglo, a menos que se frene el calentamiento global, según un estudio que acaba de publicarse. De hecho, en la actualidad ya están desapareciendo un millar de ellos todos los años.

Las acciones que tomen los gobiernos ante el cambio climático será lo que determine si el mundo perderá entre 2.000 y 4.000 glaciares al año para mediados de siglo, según advierte la investigación.

Y es que tan solo unos pocos grados podrían marcar la diferencia entre preservar casi la mitad de los glaciares del mundo en 2100, o bien quedarnos con menos del 10 %.

"Nuestros resultados subrayan la urgencia de una política climática ambiciosa", afirma el estudio publicado en la revista Nature Climate Change y dirigido por el glaciólogo Lander Van Tricht.

Los investigadores suelen centrarse en la pérdida de masa y superficie de estas masas heladas en tierra firme, pero Van Tricht y sus colegas se propusieron determinar cuántos glaciares individuales podrían derretirse anualmente durante este siglo.

Funeral simbólico por la muerte del glaciar Pizol, en los Alpes suizos, en 2019 / Agencias

Si bien el derretimiento de glaciares individuales más pequeños puede tener un impacto menor en el aumento del nivel del mar que el de los más grandes, su pérdida puede perjudicar significativamente el turismo o la cultura local, afirmaron los científicos.

"La desaparición de cada glaciar puede tener importantes impactos locales, incluso si su contribución al agua de deshielo es pequeña", declaró Van Tricht, de la ETH de Zúrich y la Universidad Libre de Bruselas.

El coautor Matthias Huss, también glaciólogo de la ETH de Zúrich, participó en 2019 en un funeral simbólico por el glaciar Pizol en los Alpes suizos, que se considera ya desaparecido para siempre.

"La pérdida de glaciares es más que una simple preocupación científica, es algo que nos conmueve", afirmó.

1.000 glaciares al año

Los científicos examinaron los contornos de 211.490 glaciares obtenidos por satélite para determinar el año en que desaparecerá la mayor parte de ellos, un concepto que denominaron "pico de extinción glaciar".

Los glaciares del planeta están en franco retroceso / Agencias

Utilizaron modelos informáticos de glaciares bajo diferentes escenarios de calentamiento, desde un mundo con un aumento de temperatura de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales hasta uno con un aumento de 4 °C.

Según sus averiguaciones, hoy en día, el mundo pierde alrededor de 1.000 glaciares al año, pero el estudio advierte que este ritmo se acelerará.

Quedarán menos de la mitad

De hecho, esa cifra alcanzará un máximo de 2.000 glaciares desaparecidos cada año para 2041, incluso si el calentamiento se limita a 1,5 °C, el umbral que los países se comprometieron a alcanzar en virtud del Acuerdo de París para evitar los peores impactos del cambio climático.

A ese ritmo, solo quedarían en pie 95.957 glaciares en todo el planeta para 2100, es decir, poco menos de la mitad.

Sin embargo, es muy improbable que el calentamiento global se limite a esos 1,5ºC. Naciones Unidas ha advertido que el calentamiento va camino de superar dicha barrera en los próximos años.

Teniendo en cuenta que, según las previsiones científicas, las temperaturas aumentarán 2,7 °C si se mantienen las actuales políticas gubernamentales, alrededor de 3.000 glaciares desaparecerán cada año entre 2040 y 2060, según los glaciólogos.

Masa helada de un glaciar en retroceso / Agencias

Para 2100, solo uno de cada cinco de estas masas heladas (43.852) sobrevivirá en un mundo con una temperatura de 2,7 °C por encima de los niveles preindustriales.

Escenarios aún peores

En el peor escenario, con un aumento de las temperaturas de 4 °C, hasta 4.000 glaciares desaparecerían cada año para mediados de la década de 2050. Solo el 9 % de ellos (18.288) permanecerían en pie para finales de siglo en esa previsión más pesimista, que sin embargo parece poco probable.

El momento en que desaparecen los glaciares varía según la región, dependiendo de su tamaño y ubicación. En zonas con glaciares predominantemente pequeños, como los Alpes europeos y los Andes subtropicales, la mitad de ellos podría desaparecer en dos décadas.

En las partes del mundo donde son más grandes, como Groenlandia y la periferia antártica, esta desaparición ocurrirá algo más avanzado el siglo.

Los investigadores enfatizan que, si bien la desaparición de glaciares alcanzará su punto máximo en todos los escenarios, el ritmo de esta reducción solo comenzará a disminuir porque quedarán menos glaciares y los más grandes tardan más en derretirse. Por ejemplo, Van Tricht afirmó que la tasa de pérdida en los Alpes se reducirá a casi cero para finales de siglo "simplemente porque casi no quedarán glaciares".