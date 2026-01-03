La ciudad más poblada del planeta se está hundiendo y este es el motivo

Yakarta, la histórica capital de Indonesia, es una monstruosa urbe que acoge a la mayor concentración humana del planeta, con nada menos que 42 millones de personas, cifra no muy lejana a la población total de España. Y, sin embargo, sus autoridades asisten desesperadas al progresivo hundimiento físico de la ciudad, que compromete la seguridad de sus habitantes y la integridad de sus infraestructuras. Los problemas ecológicos son responsables de gran parte de esta crisis.

La ciudad experimenta un crecimiento enorme, pero no es el resultado de una acción planificada. En realidad, esta urbe es el resultado de la progresiva adición de barriadas a lo largo de la historia, de forma bastante improvisada a medida que iban llegando nuevas oleadas de inmigrantes desde las regiones y países vecinos.

Pero ¿por qué se está hundiendo Yakarta? Es un problema que no es exclusivo de esta capital, pues muchas otras del mundo sufren algo parecido y por razones también equivalentes. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU apuntan a la extracción excesiva de agua subterránea, necesaria para abastecer a tanta población. Esa extracción masiva, junto al descomunal peso de la ciudad, está causando una subsidiencia del terreno continua, que en algunas partes alcanza niveles realmente acelerados.

Yakarta es objeto de continuas inundaciones / ibtimes

La bajada del suelo natural es, en determinadas zonas de la capital, de varios decímetros al año, especialmente en el norte. Un 40% de su superficie se halla ya incluso por debajo del nivel del mar. En promedio, Yakarta se hunde cerca de 7,5 centímetros cada año, según las estimaciones oficiales, aunque otras fuentes elevan esa cifra a 17 centímetros.

El problema está motivado en un exceso de pozos para sacar agua del subsuelo, dado que la ciudad carecer de una adecuada red de distribución de agua potable que reduzca el número de pozos.

Y, además, inundaciones

A esta situación se añaden otros problemas de tipo ecológico: las frecuentes y crecientes inundaciones, intensificadas por el cambio climático, no hacen sino aumentar el colapso. El mar, en resumen, cada vez sube más y la preocupación no hace sino aumentar, pues no se vislumbra una solución rápida y eficaz.

Una de las acciones impulsadas por las autoridades para tratar de frenar esta situación es la construcción de un muro marino de gigantescas proporciones que protejan a la ciudad de las mareas y el embate del oleaje. Sin embargo, es poco previsible que esta medida pueda detener la subsidiencia del suelo.

La ciudad está afectada por una gran falta de planificación / Agencias

Al propio tiempo, se está desarrollando un plan de restauración de los ríos urbanos, al objeto de facilitar el drenaje y evacuación de las lluvias torrenciales, de modo que éstas no empeoren aún más la situación, como también viene siendo habitual hasta ahora.

El país traslada su capital a Borneo

Hace unos años, el gobierno de Indonesia anunció el traslado de la capital del país a un nuevo emplazamiento, en la isla de Borneo. Este traslado ya se ha efectuado y el presidente del país ha fijado allí su residencia oficial. Nusantara, que así se llama esta nueva urbe en pleno desarrollo, se emplaza en plena selva tropical. Sustituye a Yakarta (en la isla de Java) como capital, que lo era desde que el país se independizó en 1945.

Aunque el proyecto ha sido duramente criticado por ecologistas y expertos por su fortísimo impacto ambiental, las autoridades de Indonesia afirman que esta nueva capital evitará el problema de hundimiento de la actual. Nusantara es “una ciudad esponja”, afirman, porque tiene la facultad de asimilar las precipitaciones y evitar inundaciones.

El hundimiento del terreno es un hecho que se reproduce en muchas otras ciudades levantadas junto al mar en terrenos poco estables, afectados por una gran extracción de agua o por otras acciones urbanas caracterizadas por una escasa planificación. Ello hace que millones de personas en todo el planeta estén abocadas, según los expertos, a convertirse en los próximos años en migrantes climáticos.