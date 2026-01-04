Descubren que el Estrecho de Gibraltar desaparecerá: España y África quedarán unidas

La corteza terrestre no es algo inmóvil ni estacionario, como lo demuestran los frecuentes terremotos y erupciones volcánicas que evidencian su dinamismo y constante actividad. Las placas tectónicas se mueven y cambian nuestro planeta, aunque de forma muy lenta a ojos de un ser humano. Es lo que sucede con la placa africana y la euroasiática, que convergen al sur de la Península. La subducción de una bajo la otra provocará la desaparición del estrecho de Gibraltar, y la Península y África quedarán unidas.

Un estudio elaborado por geólogos de las universidades de Lisboa (Portugal) y Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania), sugiere que la subducción —el hundimiento de una placa tectónica bajo otra— que está produciéndose en el Mediterráneo occidental, bajo el Estrecho de Gibraltar, seguirá avanzando hacia el Atlántico.

Placas africana y euroasiática convergiendo en la zona del Estrecho / RFI

Ambas placas tectónicas —la placa africana y la euroasiática— continuarían su convergencia hasta que la litosfera oceánica del Atlántico se sumerja bajo la placa de la Península, provocando el levantamiento de los terrenos y, consiguientemente, el cierre efectivo del estrecho que ahora separa Europa y África.

Ya se cerró hace casi 6 millones de años

De este modo, curiosamente, se recuperará una situación que ya existió en el pasado más remoto, en la llamada crisis del Messiniense, hace aproximadamente 5,9 millones de años.

Entonces, el Mediterráneo se secó por completo debido al cierre del estrecho de Gibraltar, lo que creó un puente terrestre entre África y Europa que duró alrededor de 600.000 años y permitió que la fauna africana se desplazara a Europa.

Estado en que quedó la zona del Estrecho hace unos 5,9 millones de años / Agencias

El nuevo cierre del estrecho no será inmediato, como cabe suponer. Los científicos estiman que la fase inicial de migración de la placa africana comenzará en unos 20 millones de años, lo que en términos geológicos se considera “pronto”. Tras ese periodo relativamente pausado, el avance de la subducción hacia el Atlántico podría acelerarse.

Aumento de la actividad volcánica y sísmica

Para muchos expertos, la zona de Gibraltar era considerada latente o prácticamente inactiva, debido a que en los últimos millones de años su avance tectónico se había ralentizado significativamente.

Pero un nuevo modelo 3D creado para esta investigación sugiere que esa calma solo es una fase de “letargo” temporal antes de despierte el gran movimiento.

Imagen del estrecho de Gibraltar / Agencias

Además —advierten— la progresión de la subducción podría tener consecuencias profundas: la formación de un “anillo de fuego” atlántico, con mayor actividad sísmica y volcánica en zonas que hoy están tranquilas.

En cualquier caso, los propios autores del estudio indican que esta predicción está basada en modelos por computadora que, aunque son sofisticados y están respaldados por décadas de datos, siguen planteando incertidumbres. Y es que la dinámica terrestre es compleja y existen muchos factores que pueden modificar el ritmo o la forma de la subducción.