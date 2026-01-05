El esturión, extinto en España, regresa al río Ebro en un plan con esperanzadores resultados

A finales de diciembre se liberaron al río Ebro, a su paso por la provincia de Tarragona, un total de 43 ejemplares juveniles de esturión europeo (Acipenser sturio), una especie que desapareció de los ríos españoles hace más de medio siglo y cuya recuperación es uno de los retos que tiene planteada la comunidad científica para, a su vez, restaurar la salud de las vías fluviales del país.

Esta liberación de esturiones, que tuvo lugar en la localidad de Tivenys, es la tercera suelta que se lleva a cabo dentro de un proyecto en el que participa el Ministerio para la Transición Ecológica. Cada uno de los peces lleva incorporado un chip y un emisor de ultrasonidos que permitirá a los especialistas del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic seguir sus movimientos y monitorizar su adaptación y supervivencia en los próximos seis meses.

Resultados esperanzadores

Lo cierto es que las dos sueltas anteriores, que tuvieron lugar en 2023 y 2024, han arrojado resultados alentadores para el futuro. En la primera de ellas, dos terceras partes de los 44 ejemplares liberados llegaron al Mar Mediterráneo. En la segunda de ellas, más de la mitad de los 50 liberados al río hizo lo mismo, pero con una novedad importante, pues una cuarta parte de los que llegaron al mar regresó después al río, remontando el estuario. Este comportamiento, que es similar al que siguen los ejemplares salvajes de la especie, es visto como una importante victoria para los responsables del proyecto.

Ejemplar adulto de esturión / Europa Press

Los científicos implicados en el plan destacan que la recuperación del esturión constituye una carrera de fondo, a largo plazo, y añaden que al devolver esta especie al río se establece la primera pieza para la recuperación de la biodiversidad que lleva asociada, aumentando así la salud del río.

Se extinguió en 1992

El esturión fue habitual en España hasta bien entrado el siglo XX. Hasta entonces, sus huevas, es decir, el caviar, así como su carne, eran apreciados en los mercados nacionales. Su principal ámbito de distribución se situaba en los ríos atlánticos, como el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, así como en el Ebro.

Suelta de esturiones en el Ebro / UVic

Sin embargo, la acción humana fue reduciendo sus poblaciones hasta que se extinguió en 1992, año en que se documentó el último ejemplar salvaje en España, en el río Guadalquivir. La sobrepesca fue una de las causas, pero también la progresiva construcción de presas y azudes en los ríos, que actúan como barreras que impiden el movimiento natural de esta especie y frustran su reproducción.

Viven casi 100 años

El esturión europeo, sin embargo, es un animal sorprendente. Tiene una longevidad excepcional, pues puede vivir casi 100 años, y tiene un tamaño que puede llegar a los 3,5 metros de longitud, superando a veces los 300 kilos de peso.

Ejemplares juveniles, procedentes de Francia, liberados en el Ebro / UVic

Ahora bien, al mismo tiempo, es un ser frágil. Tiene una biología muy lenta, pues los machos no alcanzan su madurez sexual hasta los 8 o 12 años, y las hembras, hasta los 13 o 16. Además, su ciclo vital exige alternar el agua dulce de los ríos, donde nacen y se producen, con el agua dulce del mar, donde crecen y se alimentan.

En España se extinguió en los 90, pero en el conjunto del planeta la especie está catalogada ‘En Peligro Crítico’ por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).