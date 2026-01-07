Descubren que la terrible peste negra de Europa fue desencadenada por una erupción volcánica

Cuando la Peste Negra azotó Europa a principios de 1347, la plaga aniquiló a más de la mitad de la población del continente, convirtiéndose en la peor catástrofe que recuerda la humanidad.

Ahora, una investigación sugiere que una o varias erupciones volcánicas, que tuvieron lugar lejos de Europa y fueron desconocidas por sus habitantes, probablemente impulsaron la llegada de la pandemia a las costas del continente.

La teoría, descrita en un estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment, sugiere que las erupciones desencadenaron una serie de eventos que permitieron la proliferación de las pulgas que propagaron la peste en Europa.

Las erupciones atenuaron las temperaturas globales durante algunos años, provocando un cambio climático repentino que afectó las cosechas en Europa. Con las cosechas anuladas y el consiguiente temor a una hambruna, algunas ciudades-estado italianas ricas como Florencia y Venecia decidieron importar grano desde otras partes del mundo. Y fue en esos barcos, muy probablemente, como llegaron pulgas infectadas con la peste.

Propagación de la peste en 1347 y años siguientes en Europa / Agencias

Realmente, las acciones de los líderes de Florencia evitaron una hambruna masiva: decenas de miles de refugiados migraron hacia allí y la ciudad pudo alimentarlos tanto a ellos como a sus propios ciudadanos. Pero este grano importado llevaba incorporado el germen de la devastadora pandemia.

Martin Bauch, autor del nuevo estudio e historiador medieval del Instituto Leibniz de Historia y Cultura de Europa del Este en Alemania, explicó que la investigación ofrece un ejemplo histórico de cómo los cambios en el clima pueden alterar las sociedades humanas, los ecosistemas y los animales de maneras difíciles de predecir y con increíbles consecuencias.

El primer estudio que relaciona el clima y la peste

Los investigadores vienen buscando la razón del origen y la propagación de la plaga desde hace décadas, pero este estudio es el primero en analizar el posible papel de una erupción volcánica. Investigaciones previas han sugerido que los cambios climáticos podrían ser responsables de la introducción de la peste en diversos momentos de la historia, pero la mayoría de los estudios fueron imprecisos al respecto, según Henry Fell, investigador postdoctoral de la Universidad de Nottingham y la Universidad de York en Inglaterra.

Una pulga de la peste bubónica vista al microscopio / Agencias

“Creo que este artículo es muy útil, porque es bastante específico sobre el mecanismo que la impulsa”, afirmó Fell, quien no participó en el estudio, pero sí ha estudiado la peste negra y el cambio climático. “Observamos un aumento del comercio de granos desde estos puertos, y la causa es el clima”.

Las erupciones volcánicas pueden enfriar el planeta al inyectar formas de azufre en la estratosfera, lo que reduce la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre. “Literalmente, bloquean parte del sol, lo que provoca el enfriamiento”, explicó Fell. Este efecto puede durar varios años una vez que se han producido grandes erupciones.

Múltiples vías de investigación

Para comprender la actividad volcánica del siglo XIV para el nuevo estudio, los investigadores revisaron registros de anillos de árboles, datos de núcleos de hielo y observaciones históricas escritas. Las tres líneas de evidencia coincidieron: un período de enfriamiento y una hambruna mediterránea entre 1345 y 1347 precedieron y coincidieron con la aparición de la plaga en Europa.

El equipo estudió la composición química de los núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida, ya que las capas de hielo en las regiones polares pueden retener sustancias químicas de la época de la nevada original, lo que ofrece una especie de cronología. Descubrieron que el año 1345 registró la decimoctava señal más fuerte de azufre en los últimos 2.000 años. La cantidad de material inyectado en la estratosfera ese año superó el mejor ejemplo reciente de esa dinámica: la inyección del Monte Pinatubo en 1991.

Mientras tanto, los anillos de los árboles que datan del mismo período presentan manchas biológicas llamadas "anillos azules" que indican estrés y una probable ola de frío. Los anillos azules aparecen consecutivamente, una rareza extrema.

La erupción se produjo en zonas tropicales, según la investigación / Pixabay

Finalmente, los registros escritos de la época en las actuales China, Japón, Alemania, Francia e Italia informan de menos luz solar y un aumento de la nubosidad, según el estudio.

Una gran erupción tropical

Los investigadores no pudieron identificar con exactitud qué volcán o volcanes entraron en erupción en 1345. Pero sí determinaron la región del mundo: "Debe ser una erupción tropical", dijo Bauch.

La razón: los núcleos de hielo de ambos polos terrestres contenían cantidades aproximadamente iguales de sulfato volcánico, lo que demostraría que el volcán en cuestión estaría en un punto más o menos equidistante.

Los registros históricos informan sobre malas cosechas y altos precios del trigo durante ese período frío, con hambrunas severas en amplias zonas de España, el sur de Francia, Italia, Egipto y el Mediterráneo oriental, según el nuevo estudio.

En aquella época, las ciudades-estado italianas eran ricas, dijo Bauch, y habían desarrollado sistemas de almacenamiento de grano y enormes redes comerciales establecidas a lo largo de siglos. Pero a medida que la hambruna se agudizaba, sus opciones se redujeron.

No fueron conscientes del origen

"En 1347, realmente empezaron a darse cuenta: 'Tenemos que importar grano del Mar Negro. Ese es el último lugar donde aún tienen suficiente grano para nuestras necesidades'", dijo Bauch.

"Por supuesto, no son conscientes de cómo les llegó la plaga", añadió. Tengo registros de Venecia de 1349, y están muy satisfechos, y dicen: “Mira, en la última hambruna, el grano del Mar Negro realmente nos salvó, y eso funcionó muy bien”.

Sepulturas de la peste negra / mola

Hasta el 60% de la población murió en algunas partes de Europa entre 1347 y 1353, lo que lo convierte en uno de los períodos más mortíferos de la historia.

Las investigaciones previas sobre los orígenes de la peste se han basado en relatos escritos, evidencia arqueológica e incluso pistas genéticas. En 2022, científicos encontraron evidencia de ADN de la bacteria que causa la peste en cuerpos enterrados en el actual Kirguistán, en el extremo este de Europa. Las lápidas indican que muchos de los fallecidos fueron enterrados en 1338 y 1339 (aproximadamente una década antes de que la peste azotara Europa) y que murieron de "pestilencia".

La bacteria Yersinia pestis, causante de la peste bubónica en animales y humanos, suele transmitirse por la picadura de pulgas de rata infectadas.

El mismo grupo de investigación también descubrió que las marmotas que viven actualmente en la cordillera de Tian Shan, en Asia Central, son portadoras de una cepa estrechamente relacionada de la bacteria, lo que indica que la peste negra podría haber surgido en ese lugar antes de propagarse a otros lugares.

El nuevo estudio podría explicar lo que sucedió después, afirmó Fell, añadiendo que, en su opinión, los autores presentaron un argumento convincente de que un volcán fue el responsable.