La historia del hombre que taló el árbol más antiguo del mundo: 4.900 años de edad

Por increíble que parezca, algunas de las peores atrocidades cometidas contra la naturaleza han tenido el respaldo de científicos. Y también han sido miembros de este colectivo los que, en su afán por realizar descubrimientos, han cometido auténticas locuras. No es una exageración, pues una de estas insensatas actuaciones terminó con la vida del árbol conocido más viejo del mundo: casi 5.000 años de edad.

En concreto, un irresponsable estudiante de posgrado llamado Donald R. Currey, terminó siendo responsable, en el verano de 1964, de la desaparición de ‘Prometheus’, un ejemplar de la especie conocida como pino longevo que se alzaba en lo que hoy es el Parque Nacional de la Gran Cuenca, Nevada (EEUU).

Los pinos longevos (Pinus longaeva) son unos de los árboles más resistentes que existen, debido en parte a su madera de altísima densidad. Crecen lentamente, tienen una gran resistencia a los efectos del clima, a los insectos y a los hongos. Son árboles de porte retorcido y achaparrado, raramente tienen un tronco recto. Su nombre ya delata, sin embargo, su principal cualidad: pueden vivir incluso algunos miles de años.

En busca de datos climatológicos

Aunque nunca había oído hablar de los pinos longevos antes de cursar estudios de posgrado, Currey se interesó por ellos después de que su madre le enviara un artículo de National Geographic escrito por Edmund Schulman, el investigador que analizó el famoso pino longevo Matusalén, que actualmente podría ser el árbol no clonal más antiguo conocido del mundo.

Ejemplares de pino longevo, iguales que el que fue talado / Agencias

Como geógrafo, Currey consideró que estos árboles podrían ser útiles en su investigación para datar las formaciones glaciares que se encuentran bajo el Pico Wheeler de la Gran Cuenca, donde realizaba su trabajo de campo. Es sabido que los anillos de crecimiento de los árboles no solo indican su edad, sino que también pueden servir como un verdadero registro del clima en cada momento de su vida, lo que a su vez puede proporcionar información sobre la actividad de los glaciares en cada época. Y en el caso de árboles antiguos como los pinos longevos, la información que contienen puede abarcar larguísimos periodos de tiempo, tal y como recoge el portal IFLScience.

Para obtener estos datos de los anillos de crecimiento se requiere usar un barrenador para extraer un cilindro de madera del tamaño aproximado de un lápiz. Currey obtuvo permiso del Servicio Forestal de EEUU para hacerlo con un grupo de pinos longevos que crecían bajo Wheeler Peak, incluyendo un ejemplar que era conocido por los montañeros locales como ‘Prometheus’.

Pero con este árbol en particular, Currey se topó con un problema. En un documental emitido por NOVA en 2001, el investigador comentó que era particularmente complicado muestrear el tronco con el barrenador. "El método habitual para extraer muestras del árbol no funcionaba porque las perforaciones de mayor tamaño disponibles eran demasiado pequeñas para extraerlas incluso desde varios ángulos", explicó Currey.

Talar el árbol

Así pues, con un nuevo permiso del Servicio Forestal, Currey procedió a un método mucho más seguro, pero totalmente drástico y fatal para el árbol, pues taló Prometheus, con lo que obtuvo una sección transversal de 30 centímetros de diámetro.

Restos del árbol talado que pueden verse en la actualidad / Agencias

Currey ya sospechaba que Prometheus tenía más de 4.000 años, pero solo cuando se sentó más tarde a contar los anillos se dio cuenta de lo que acababa de hacer.

“Empezamos a ver que estábamos superando los 4.000, 4.500 y 4.600 años, que era el registro más antiguo reportado en la literatura científica hasta entonces”, dijo Currey. “Y terminamos alrededor de los 4.900 años. Y entonces pensé: ‘Debo haber hecho algo mal. Mejor lo cuento de nuevo. Mejor lo miro con mucho cuidado y con mayor aumento”.

Pero no había error. Prometheus tenía una edad estimada de 4.900 años; en ese momento era el árbol más antiguo jamás datado, y ahora estaba muerto.

El actual árbol más viejo

En la actualidad, lo único que queda de Prometheus en su ubicación original es su tocón, que surge como algo totalmente discreto entre las rocas circundantes, de color similar. Son los restos mortales de un ser vivo que soportó todo tipo de adversidades a lo largo de casi 5.000 años hasta que llegó un tipo con una motosierra y en poco menos de una hora terminó con todo.

¿Cuál es ahora el árbol más antiguo de la Tierra aún con vida? Justamente es otro ejemplar de esta misma especie, un pino longevo, que crece en el Bosque Nacional Inyo, en California, si bien su ubicación exacta se mantiene en secreto para evitar la acción de los desaprensivos. Su edad fue estimada en 4.800 años en un estudio de datación realizado en 2012. Aunque longevo de verdad, queda aún cien años por debajo del que se taló en 1964.