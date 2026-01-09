¿Se recupera la ballena de los vascos, con solo 384 ejemplares en el mundo?

Una de las especies de ballena más raras del mundo, la ballena franca glacial o ballena de los vascos (Eubalaena glacialis) ha tenido durante el último año más crías que en algunas temporadas recientes, lo que despierta ciertas esperanzas sobre su futuro, aunque los expertos advierten de que ello no es suficiente aún para alejar a la especie del riesgo de extinción.

La ballena franca glacial cuenta con una población estimada de 384 ejemplares y va en ligero aumento tras varios años de continuado descenso. Según los científicos, su población ha crecido más del 7% respecto a 2020.

Estas ballenas crían frente al sureste de Estados Unidos cada invierno antes de migrar al norte para alimentarse. Los investigadores han identificado 15 crías este invierno, informó recientemente la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Tamaño comparativo de la ballena con un elefante y un humano / Britannica

Esa cifra es superior a las dos crías registradas en los últimos tres inviernos, pero la especie necesita "aproximadamente 50 o más crías al año durante muchos años" para detener su declive y permitir la recuperación, señaló la NOAA en un comunicado. Las ballenas son vulnerables a las colisiones con grandes buques y a quedar enredadas en artes de pesca comerciales.

Continúa en peligro de extinción

La cifra de este año es alentadora, pero la especie sigue en peligro si no se aprueban leyes más contundentes contra esas amenazas, afirmó a la agencia AP Gib Brogan, director de campañas de la organización ambiental Oceana.

El Gobierno federal mantiene una moratoria sobre las normas destinadas a proteger a la ballena franca glacial hasta 2028, y los grupos de pesca comercial han presionado para prolongarla aún más.

Área de distribución de la especie / wikimedia

Todavía queda tiempo para que nazcan más crías este invierno, pero alcanzar la cifra de 50 no parece muy viable de momento, dada la escasez de hembras reproductoras, dijo Brogan.

Frenar los peligros que las amenazan

"No vamos a poder recuperarnos solo a base de nacimientos", dijo Brogan. "También debemos hacer más para atajar las dos principales causas de muerte de la ballena franca glacial: quedar enredadas en artes de pesca y los choques con embarcaciones", recalcó.

Las ballenas han tenido mejores resultados que el invierno pasado, cuando tuvieron solo 11 crías, según datos de la NOAA. Solo se ha llegado a 20 crías en dos ocasiones desde 2010, y no tuvieron ninguna en la desastrosa temporada de 2018. Los científicos señalan que es menos probable que se reproduzcan cuando han sufrido lesiones o están desnutridas.

Las ballenas fueron cazadas hasta el borde de la extinción durante la era de la caza comercial y ahora llevan décadas protegidas por la legislación federal. Siguen en crisis porque en la última década ha habido más muertes que nacimientos en la población, indicó la NOAA en su comunicado.