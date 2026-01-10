Los botánicos españoles descubren 80 nuevas especies de plantas en los dos últimos años

La comunidad botánica española ha descrito 80 especies vegetales nuevas para la ciencia entre 2024 y 2025, según datos de la Sociedad Botánica Española (SEBOT), que cuenta con más de mil asociados y que defiende que España mantiene una posición destacada en el panorama científico internacional, gracias a una intensa actividad investigadora.

Saber cuántas especies existen, sus características y su distribución geográfica resulta imprescindible para diseñar estrategias eficaces de conservación, especialmente en el actual contexto de cambio global y pérdida acelerada de biodiversidad, así como para identificar los potenciales recursos genéticos que estas especies atesoran, según SEBOT.

Sin una base taxonómica sólida, han advertido desde la organización, cualquier esfuerzo de gestión o protección carece de fundamentos científicos suficientes y puede resultar baldío o incluso contraproducente.

Algunas de las plantas descubiertas por científicos españoles en los dos últimos años / sebot

Cada nueva especie descrita amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad vegetal y pone de manifiesto que una parte significativa de esta biodiversidad permanece aún oculta para la ciencia, según la misma fuente, que ha subrayado que, lamentablemente, hay especies que se extinguen antes de ser descubiertas.

No solo en España

Entre las nuevas especies descritas por botánicos españoles en los dos últimos años hay plantas con flores, pero también helechos y hasta diez briófitos (musgos y afines).

Los listados los lideran el género de juncias Carex, con 24 especies, y la familia de las malváceas, con 13. Además, dos de estas especies, Castrila latens e Inaguochloa pajonalensis, representan nuevos géneros, que es el rango de la clasificación biológica que está por encima de la especie.

Los descubrimientos no se limitan al territorio nacional, sino que abarcan áreas muy diversas del planeta, con particular relevancia zonas tropicales de África y Latinoamérica, como fruto de colaboraciones con botánicos locales de estas regiones.

Otras de las plantas descubiertas / sebot

No pocas de estas especies ya se encuentran amenazadas en el momento de su descubrimiento, como es el caso de Acalypha linearis, de África, o son exclusivas (endémicas) de unas pocas localizaciones, como Rosa roquemuchachensis, de las Islas Canarias, o Clinopodium arundanum, de Andalucía.

La idoneidad de los nombres

Entre los nombres elegidos en 2024 y 2025, el reconocimiento a botánicos (Matisia genesiana, dedicada a Ginés López, célebre botánico que falleció en 2024) o a pueblos indígenas (Parablechnum shuariorum, dedicada a los indígenas Shuai de Ecuador).

También a movimientos colectivos, como Carex mikasae, dedicada a la lucha feminista a través del personaje de anime Mikasa Akerman, o Carex comolaflor, dedicada a los inmigrantes latinos en Estados Unidos a través de la canción «Como la flor», de Selena Quintanilla.

A partir de este año, está prevista la creación de un comité encargado de evaluar la idoneidad de los nombres científicos de las especies, considerando su posible carácter ofensivo para determinados colectivos sociales. Esta iniciativa está orientada a fomentar una ciencia con una mayor sensibilidad social ante el posible uso irresponsable de los nuevos nombres acuñados, han apuntado desde SEBOT.