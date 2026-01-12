¿Es tu perro superdotado? Algunos aprenden palabras nuevas escuchando conversaciones a escondidas

Muchos dueños de perros tienen la certeza de que su compañero canino comprende más palabras de las que aparenta, una impresión que varios estudios han respaldado a lo largo de los años. Pero existe un pequeño grupo de perros excepcionales que poseen un vocabulario inusualmente amplio de nombres de objetos, un talento tan poco común que los investigadores los han bautizado como ‘Gifted Word Learners’ (GWL, superdotados para el aprendizaje de palabras).

Ahora, una investigación innovadora publicada en la revista ‘Science' ha revelado que estos canes excepcionales no solo aprenden cuando se les dirige la palabra, sino que son capaces de adquirir nuevos términos simplemente escuchando a escondidas las conversaciones entre sus dueños, de una manera funcionalmente similar a como lo hacen los bebés de alrededor de año y medio.

Lo que hace este descubrimiento especialmente notable es que, si bien los perros en general son hábiles aprendiendo comandos de acción como ‘siéntate’ o ‘abajo’, la evidencia de que puedan aprender nombres de objetos –es decir, etiquetas verbales que se refieren a cosas específicas– se había documentado solo en este reducido grupo de individuos superdotados.

Dos situaciones diferentes

Estos perros adquieren espontáneamente decenas e incluso cientos de nombres de juguetes durante el juego natural con sus propietarios, sin un entrenamiento intencionado. El nuevo estudio se propuso investigar si, además, podrían aprender nuevas palabras en un contexto más pasivo: observando e ‘interceptando’ las interacciones verbales entre personas, una habilidad sofisticada que se creía más propia del desarrollo humano temprano.

Algunos perros son capaces de aprender palabras escuchando a escondidas las conversaciones entre sus dueños. / Pixabay

Para explorar esta cuestión, un equipo científico dirigido por la doctora Shany Dror, diseñó una serie de experimentos. En primer lugar, trabajaron con diez de estos perros superdotados en dos situaciones diferentes. En la condición ‘dirigida’, los dueños presentaban dos juguetes nuevos a su perro, interactuando directamente con él y repitiendo sus nombres de manera natural.

En la condición ‘interceptada’ o de ‘overhearing’, el perro permanecía como espectador mientras su dueño principal y otro miembro de la familia conversaban entre sí sobre los juguetes, utilizando frases sencillas y señales comunicativas como miradas alternadas y expresiones de entusiasmo, pero sin dirigirse ni mirar al animal en ningún momento. En ambos casos, la exposición total a cada nueva palabra fue de apenas ocho minutos, distribuidos en breves sesiones a lo largo de varios días.

Resultados sorprendentes

Posteriormente, se procedió a la prueba definitiva. Los juguetes, tanto los nuevos como otros ya conocidos, se colocaron en una habitación fuera de la vista del dueño. Este, desde otra estancia, le pedía al perro que le trajera uno concreto por su nombre. Los resultados fueron sorprendentes.

En ambas condiciones, siete de los diez perros aprendieron los nombres nuevos, eligiendo el juguete correcto de manera significativa. Y es que su precisión fue muy alta ya desde el primer intento, con un 80% de aciertos en la condición dirigida y un asombroso 100% en la de interceptación. En conjunto, su desempeño no mostró diferencias significativas entre aprender de una conversación ajena o de una interacción directa, un paralelismo que refleja hallazgos previos en estudios con bebés.

Algunos perros adquieren espontáneamente decenas e incluso cientos de nombres de juguetes. / Unsplash

"Nuestros hallazgos muestran que los procesos sociocognitivos que permiten el aprendizaje de palabras a partir del habla interceptada no son exclusivamente humanos. Bajo las condiciones adecuadas, algunos perros presentan comportamientos notablemente similares a los de los niños pequeños", señala Dror.

Más allá de la anécdota

Pero los investigadores fueron más allá. En un experimento adicional, introdujeron un desafío cognitivo mayor: crear una discontinuidad temporal entre ver el objeto y oír su nombre. Los dueños mostraban el juguete al perro y luego lo colocaban dentro de un cubo, pronunciando su nombre solo cuando este ya no estaba a la vista.

A pesar de esta ruptura en la secuencia, la mayoría de los perros dotados fueron capaces de aprender las nuevas asociaciones. "Estos hallazgos sugieren que los perros GWL pueden utilizar de manera flexible una variedad de mecanismos diferentes para aprender nuevas etiquetas de objetos", explica Claudia Fugazza, coautora del estudio.

Las implicaciones de este trabajo trascienden la mera anécdota sobre mascotas inteligentes. El estudio sugiere que la capacidad de aprender de interacciones de terceros podría apoyarse en mecanismos sociocognitivos generales compartidos entre especies, en lugar de estar atada de forma exclusiva al lenguaje humano.

Algunos perros presentan comportamientos notablemente similares a los de los niños pequeños, según los investigadores / Pixabay

Perros extremadamente raros

Habilidades como seguir la mirada y la atención de otros, inferir intenciones o segmentar palabras del flujo del habla, necesarias para este aprendizaje, podrían tener raíces evolutivas más antiguas y amplias. No obstante, los investigadores son cautos. Los perros con aprendizaje de palabras superdotado son extremadamente raros, y sus habilidades excepcionales probablemente son el resultado de una combinación idiosincrásica de predisposición individual y experiencias de vida únicas.

"Estos perros proporcionan un modelo excepcional para explorar algunas de las capacidades cognitivas que permitieron a los humanos desarrollar el lenguaje. Pero no sugerimos que todos los perros aprendan de esta manera; ni mucho menos", indica Dror.

Para aquellos dueños curiosos que crean que su perro podría ser superdotado para el aprendizaje de palabras, el proyecto de investigación Genius Dog Challenge sigue activo, y sus responsables animan a ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico, Facebook o Instagram.