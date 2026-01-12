Estas son las cuatro candidatas que optan a 'Mariposa del Año 2026'

La Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) ha abierto las votaciones para elegir a la 'Mariposa del Año 2026'. El objetivo del certamen es acercar estos insectos a la sociedad y resaltar las amenazas que comprometen su futuro. Las personas interesadas en acceder al formulario de votación lo podrán hacer a través de este link: https://www.asociacion-zerynthia.org/MDA

España es uno de los países con mayor diversidad de mariposas de la Unión Europea (UE), recuerdan los organizadores de la votación, que advierten de que esta riqueza depende del buen estado de conservación de bosques, montes, zonas agrícolas y espacios verdes urbanos.

Las presiones que afectan a las mariposas son múltiples y no les afectan a todas por igual: los endemismos insulares, las especies de alta montaña o las ligadas a entornos agrícolas y periurbanos se enfrentan a retos muy distintos.

Con la elección de la «Mariposa del Año», que estará abierta hasta el 31 de enero, se pretende dar a conocer esta diversidad y la necesidad de emprender acciones para su conservación en aspectos como el uso de químicos agrícola, la necesidad de la toma de datos para conocer el estado de una especie o cómo afecta el cambio climático.

Las candidatas son:

Pararge aegeria (ondulada)

La Pararge aegeria (ondulada), especie ligada a zonas de sombra en bosques naturales, parques, jardines y espacios arbolados. Está presente en áreas forestales y periurbanas de casi toda España.

Fotografía de la mariposa Pararge aegeria (ondulada). / Imagen cedida por Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio ZERYNTHIA

Su candidatura subraya la necesidad de que los ayuntamientos y gestores de parques y jardines eliminen el uso de productos químicos de síntesis en agricultura y jardinería, causantes de eliminar las plantas de las que se alimentan sus orugas y afectan a su desarrollo.

Hyles dahlii (esfinge balear)

La Esfinge balear, de hábitos nocturnos, se encuentra restringida a Mallorca y Menorca, con observaciones anecdóticas en Cataluña.

Fotografía de la mariposa Hyles dahlii (esfinge balear). / Imagen cedida por Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio ZERYNTHIA

A pesar de su aspecto llamativo, su biología, ecología y estado real de conservación son casi desconocidos. Su nominación pretende captar la atención de las administraciones para mejorar su seguimiento y reunir datos que permitan evaluar su situación con mayor rigor.

Pseudochazara williamsi (cuatro ocelos bética)

Es una especie proveniente del sureste peninsular (Andalucía y Murcia), ligada a zonas abiertas y pedregosas de alta montaña que sobrevive en la actualidad en las zonas más elevadas de Granada y Almería. Sin embargo, sus poblaciones se encuentran aisladas y se sospecha su posible desaparición en varias sierras de estas provincias, considerándose extinta en la Región de Murcia.

Fotografía de la mariposa Pseudochazara williamsi (cuatro ocelos bética). / Imagen cedida por Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio ZERYNTHIA

Debido al cambio climático causante de la reducción de su hábitat, se encuentra catalogada como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Gonepteryx cleobule (cleopatra canaria)

Cierra la lista Gonepteryx cleobule (cleopatra canaria), un endemismo exclusivo de los bosques de laurisilva y otros ambientes húmedos de medianías en la parte occidental del archipiélago canario.

Fotografía de la mariposa Gonepteryx cleobule (cleopatra canaria). / Imagen cedida por Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio ZERYNTHIA

Esta especie se encuentra en Tenerife, La Gomera y La Palma, donde sus hábitats son sensibles a incendios forestales, el desarrollo urbanístico y los efectos del cambio climático y está clasificada en Peligro en la Lista de la UICN, debido a la reducción histórica de la laurisilva y el carácter insular de la especie que han fragmentado sus poblaciones.

