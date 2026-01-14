Los expertos lo confirman: habrá El Niño en el verano de 2026

Hay una gran expectación por saber cómo evolucionará en 2026 el ciclo climático natural El Niño-La Niña, que contribuye, respectivamente, al calentamiento o el enfriamiento del clima, con repercusiones globales. Según los primeros pronósticos, avanzados por el meteorólogo Mario Picazo en eltiempo.es, todo indica que durante los próximos meses terminará de desaparecer el fenómeno de La Niña que se formó en el Pacífico en la segunda mitad de 2025, dando paso a El Niño.

Los modelos climáticos y los análisis que efectúan los expertos apuntan a que El Niño podría formarse a lo largo de 2026, después de un periodo de transición relativamente rápido.

Por tanto, según Picazo, las condiciones que aún persisten de La Niña pasarían en un breve plazo a una fase ENSO neutral y, acto seguido, arrancaría el periodo de El Niño, caracterizado por condiciones más cálidas.

Aunque todavía existe, a estas alturas del año, un elevado grado de incertidumbre sobre la evolución exacta que seguirá este ciclo climático natural, los primeros análisis apuntan a que esta fase de transición hacia El Niño se desarrolle entre finales de la primavera y el verano en el hemisferio norte, con una intensidad que podría ser de moderada a fuerte, según la misma fuente.

La Niña se desinfla muy rápido

Ahora mismo, La Niña (que enfría las aguas del Pacífico ecuatorial) está evidenciando muestras de una rápida disminución en sus efectos, lo que es poco habitual estando en pleno invierno en el hemisferio norte. Ello podría deberse a cambios en los patrones de viento que soplan sobre el Pacífico. Picazo destaca la presencia temprana de pulsos de viento del oeste, lo cual constituye un indicio claro de un próximo desarrollo de El Niño.

Comparación de La Niña y El Niño, con el rojo indicando temperaturas cálidas / Agencias

Según los modelos climáticos que manejan los centros de investigación más destacados del planeta, el inicio de El Niño podría producirse entre mayo y julio de 2026, mientras que La Niña terminaría de desaparecer para la primavera. Tras el correspondiente periodo de transición, sería en el verano cuando El Niño actuaría con toda su fuerza.

La intensidad de El Niño

Ahora bien ¿con qué intensidad lo hará? Aunque es prematuro realizar pronósticos detallados, todo apunta a que no sería el de este año un caso especialmente intenso. “Los patrones actuales de temperatura de la superficie del mar en latitudes altas no favorecen, por ahora, un gran salto térmico global como el observado en 2023 y 2024”, señala el meteorólogo.

Sea como sea, lo cierto es que El Niño tiene efectos sobre el clima global. Redistribución del régimen de precipitaciones, cambios en los factores que impulsan los huracanes y otros son casos típicos de este fenómeno. En todo caso, lo cierto es que El Niño tiene la facultad de amplificar el calentamiento global, lo cual no deja de causar inquietud ante la perspectiva de que, según los expertos, 2026 puede volver a asistir a un nuevo récord de temperaturas.