Musgos: qué son y por qué son importantes para los ecosistemas

¿En qué piensas, cuándo piensas en los musgos? Alfombras esponjosas, rocas cubiertas de verde, caminos de piedra resbaladizos y, cuando llega el invierno, pesebres en el rincón del comedor. Pero, ¿qué sabemos de estas mini plantas? Sin ellas, los paisajes serían muy distintos.

¿Qué son los musgos?

Los musgos son plantas con estructura muy simple. Quiere decir que a diferencia de otras plantas, carecen de sistema circulatorio para transportar agua y nutrientes, ni tampoco tienen raíces profundas o tejidos leñosos como la madera. Por eso, técnicamente se clasifican como plantas no vasculares.

Los musgos son las plantas que más se asemejan a las primeras que colonizaron los ambientes terrestres. A pesar de haber evolucionado como el resto de especies vegetales, siguen siendo las más cercanas a aquellas que, hace unos 500 millones de años, salieron del agua para adaptarse a vivir en tierra firme. De hecho, un estudio del CREAF revela que los musgos actuales son como una auténtica reliquia evolutiva: el puente que conecta las algas planctónicas con las plantas terrestres.

¿Qué tipos de musgos existen?

En el lenguaje científico, los musgos forman parte del grupo de los briófitos, que incluye también las hepáticas y los antocerotas. Los musgos se pueden clasificar en ocho tipos diferentes:

Sphagnopsida (esfagnos): Tienen un aspecto de planta suculento o carnosa. Son la pieza clave de las turberas y tienen mucha capacidad para absorber agua.

Andreaeopsida: Típicas de zonas frías que suele crecer sobre rocas silícicas. Tienen un color oscuro o rojizo, y destacan por tener unas cápsulas en forma de farolillo.

Polytrichopsida: Son las más grandes que existen, con una estructura vistosa y compleja.

Población silvestre de Takakia en la meseta tibetana / efe

Takakiopsida: Son pequeñas y frágiles, descubiertas en el siglo XIX en el Himalaya.

Andreaeobryopsida: Tiene los órganos sexuales en plantas distintas, lo que se llama como especie dioica.

Tetraphidopsida y Oedipodiopsida: Son dos clases de musgos muy raras y escasas. Se ha encontrado en zonas frías de América y Eurasia.

Bryopsida: Es el tipo más abundante e incluye el 95% de las especies de musgos que conocemos.

¿Por qué los musgos son importantes para los ecosistemas?

Los musgos tienen un papel esencial en los ecosistemas porque desempeñan varias funciones. Por un lado, son reguladoras de la humedad del suelo. Los musgos son como esponjas porque pueden absorber mucha agua de la lluvia y mantenerla en distintas partes.

También tienen una función muy importante de regular la fertilidad del suelo, sobre todo en los hábitats de turberas, donde desempeñan un papel fundamental para retener materia orgánica y capturar dióxido de carbono y facilitar que crezcan otros vegetales. En terrenos forestales quemados, los musgos también tienen un papel muy importante porque son los primeros en colonizar el suelo cuando se empieza a regenerar.

El investigador Marcos Fernández estudiando musgos en una fuente del Parque Natural del Montnegre. / Galdric Mossoll

Los musgos también son importantes porque son el hábitat de muchas especies, sobre todo microorganismos como bacterias, algas microscópicas o diatomeas, así como invertebrados como los nematodos o tardígrados.

Por otra parte, son organismos bioindicadores. Dado que su distribución depende del clima y del tipo de sustrato y son muy sensibles a las condiciones ambientales, hace que sean muy buenas indicadoras de la calidad del ambiente y del aire, tal y como hacen los líquenes.

¿Cómo interactúan con el entorno?

Desde hace años, el CREAF ha realizado varios estudios para entender mejor la función ecológica de los musgos y su papel en el equilibrio de los ecosistemas terrestres . Por un lado, el equipo de investigación Elemental Diversity and Macroecology (EDM), liderado por el investigador del CREAF Marcos Fernández, estudia cómo la composición elemental o “elementoma” de los briófitos ―los elementos químicos como el carbono, el nitrógeno, el calcio o el fósforo― determina su modo de funcionar y de funcionar especies de los ecosistemas.

Actualmente, el grupo trabaja en el proyecto BRYOELEM para estudiar cómo cambia la composición de elementos de los briófitos cuando compiten con otras especies y cuando se encuentran en diferentes ambientes, desde lugares secos hasta la alta montaña. Uno de los trabajos ya publicados demostraba que los musgos emiten compuestos químicos volátiles para defenderse del estrés ambiental.

¿Dónde viven los musgos?

Los musgos necesitan agua y humedad para sobrevivir, ya que carecen de raíces profundas ni sistemas vasculares para transportar nutrientes. Por eso, suelen crecer en ambientes frescos, sombríos y con agua disponible. Sin embargo, son muy flexibles y se pueden adaptar para colonizar desde fuentes hasta rocas y zonas frías.

Fuentes: Las fuentes son un refugio de alta biodiversidad , ya que mantienen humedad constante incluso en climas mediterráneos. Actúan como islas refugio , creando condiciones muy distintas del entorno seco que las rodea. En Cataluña, las fuentes están bien repartidas y reflejan la diversidad de climas y sustratos del territorio, lo que las convierte en lugares ideales para estudiar briófitos. Por ejemplo, en la Garrotxa, una de las zonas más lluviosas, es donde el CREAF ha encontrado más especies.

Superficies rocosas y suelos pobres: Los musgos son pioneros en colonizar rocas y suelos pobres, donde otras plantas no pueden vivir. Gracias a sus rizoides, una estructura similar a una raíz, se adhieren a las superficies duras y contribuyen a la formación de suelo.

Los musgos juegan importantes funciones ecológicas / Galdric Mossoll

Humedales y bosques : Los bosques sombríos y húmedos son un hábitat ideal para los musgos. Crecen sobre troncos, hojarasca y suelos ricos en materia orgánica, ayudando a retener humedad y proteger el suelo de la erosión. Si ha ido a recoger setas, sabrá que los musgos son las camas perfectas para muchos camagrocs.

Regiones frías y relación con el permafrost: En zonas árticas y de alta montaña, los musgos tienen un papel clave en la formación y mantenimiento del permafrost, ya que actúan como aislante térmico y retienen humedad. Estas comunidades son esenciales para la biodiversidad en ambientes extremos.

Musgos y cambio climático

El cambio climático plantea grandes retos para los musgos porque dependen mucho de la disponibilidad de agua y humedad, los escenarios previstos apuntan a que muchos hábitats donde viven los musgos pueden cambiar drásticamente. Un ejemplo lo documenta un estudio realizado por el CREAF, donde se constata que las fuentes mediterráneas se están secando.

En los ecosistemas polares también se investiga con briófitos. La investigadora Mariana García Criado, beneficiaria de una beca Marie Skłodowska-Curie en el CREAF, estudia los cambios temporales en briófitos y líquenes del Ártico y la Antártida , así como su capacidad potencial de adaptación ante el cambio climático. Los resultados de su proyecto BIPOLAR nos ayudarán a entender mejor los efectos directos de las variaciones de temperatura y precipitación sobre estas pequeñas ―pero esenciales― especies en zonas polares.