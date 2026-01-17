El mundo saluda la entrada en vigor, hoy, del Tratado de Alta Mar, que protege los océanos del planeta

A pesar de las malas noticias que rodean la gestión del medio ambiente mundial, algún rayo de esperanza logra atravesar tan nublado panorama. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), lo que supone un hito histórico para la protección mundial de los océanos y la cooperación multilateral.

Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta, se encuentran más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio común de la humanidad. El Tratado establece, por primera vez, un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas y garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se repartan de manera equitativa entre los países.

El tratado afecta a las aguas internacionales y busca preservar su biodiversidad y recursos naturales

"La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ hoy, es un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo. Los retos globales, como la crisis climática y de biodiversidad, nos afectan a todos. Por ello, la cooperación global no es una opción, sino una necesidad. Este Tratado encarna la esperanza, la determinación y el compromiso compartido de un futuro más prometedor para el océano y nuestro planeta", afirmó Rena Lee, Embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, quien presidió las negociaciones del Tratado y fue clave para lograr su adopción en 2023.

Más áreas protegidas

Con su entrada en vigor, el Tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % de los océanos para 2030.

La presidencia de la conferencia que aprobó el tratado, aplaudiendo la conclusión de los debates / UN

Tras dos décadas de debates y negociaciones, el texto del Tratado se ultimó en marzo de 2023. Para su entrada en vigor se requerían las ratificaciones de sesenta países, un hito que se alcanzó el 19 de septiembre de 2025. Hoy, 120 días después, el Tratado se convierte oficialmente en ley internacional, y su primera Conferencia de las Partes (CoP), órgano decisorio del Tratado, se reunirá en el plazo de un año.

Cualquier actividad que pueda afectar a la alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el Tratado

"Las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él. Apenas estamos empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta. Ya sean las montañas submarinas, llanuras y fosas oceánicas, las gélidas aguas polares o las autopistas oceánicas por las que viajan las especies migratorias, la alta mar es tan vital como inmensa. Con la entrada en vigor del Tratado de la Alta Mar, por fin disponemos de las herramientas necesarias para salvaguardar esta extraordinaria parte de nuestro planeta. Protegerla significa proteger nuestro futuro", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por la Alta Mar.

Más control para la industria a partir de hoy

A partir de hoy se aplican varias obligaciones legales. Si bien algunas de ellas dependen de la creación de las instituciones y los mecanismos del Tratado, existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de un país que pueda afectar a la alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el Tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades.

Una de las actividades ante las que este documento puede erigirse como barrera es la temida minería submarina, por la que están interesadas muchas empresas del planeta y especialmente EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, estimula con energía para aumentar su poder sobre los minerales críticos.

Los recursos marinos en alta mar quedan ahora más protegidos / jurgen freund/wwf

En última instancia, destacan los expertos, el verdadero impacto del Tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años. En este sentido, un mayor número de miembros reforzaría su eficacia. Con 83 partes ya adheridas, el impulso continúa creciendo, y se anima a más países a unirse antes de la CoP1, la primera cumbre internacional que concretará y evaluará la puesta en marcha del acuerdo. España fue el primer país de la UE en ratificar el documento.

Mientras tanto, la arquitectura institucional del Tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la CoP1, con el fin de que el Tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras CoP.