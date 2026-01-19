Los caballos pueden oler el miedo de los humanos, confirma una investigación

Definitivamente, los caballos pueden oler el miedo de los humanos, según ha confirmado un estudio científico publicado en la revista Plos One. Según los resultados, si una persona experimenta esta sensación cuando está cerca de un caballo, este podrá detectarla simplemente a través del olor de dicha persona, lo que modifica el comportamiento de estos animales.

Los científicos ya saben desde hace tiempo que los perros pueden oler el estrés humano. Pero un equipo del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE) de Francia quería comprobar si esto mismo ocurre con los caballos, otro animal doméstico que convive con nosotros desde hace miles de años.

El olor del miedo

Los investigadores utilizaron discos de algodón para recolectar muestras de sudor de 30 voluntarios humanos mientras veían una película de terror titulada ‘Sinister’. También recolectaron muestras del mismo grupo posteriormente, mientras veían vídeos relajantes o divertidos, bajo un estado emocional totalmente diferente, más alegre y distendido. Esto permitió al equipo comparar cómo reaccionaban los caballos ante dos emociones distintas.

Caballos en un establo / iStock

El equipo colocó esos discos de algodón en un bozal especial de licra a 43 yeguas galesas. Estos animales fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres siguientes grupos. El grupo ‘del miedo’ solo estuvo expuesto al sudor recolectado de los espectadores de películas de terror, mientras que el grupo ‘de la alegría’ solo olió el sudor de quienes veían los videos relajantes o divertidos. El grupo de control (o neutral), por otra parte, empleó bozales con almohadillas limpias y sin ningún tipo de olor humano.

Los caballos se sometieron también a cuatro pruebas de comportamiento mientras los autores del estudio monitorizaban sus reacciones al ser acicalados, reaccionar ante la apertura repentina de un paraguas, ser abordados por un humano y explorar un objeto nuevo.

Resultados inequívocos

Los resultados fueron concluyentes: al oler el sudor del miedo, los caballos se mostraron más nerviosos, miraron fijamente hacia objetos extraños durante más tiempo, presentaron picos de frecuencia cardíaca más altos y fueron menos propensos a tocar o acercarse a un humano.

Los caballos huelen el miedo de los humanos que están cerca / Agencias

Estos ejemplares no podían percibir directamente el miedo de los participantes, por lo que no se detectaron expresiones faciales ni señales del lenguaje corporal. Lo más probable es que solo reaccionaran de este modo ante los compuestos químicos presentes en el sudor, aunque los científicos no analizaron la composición química de las muestras.

"Estos hallazgos resaltan la importancia de las señales químicas en las interacciones inter-especies y brindan información sobre el impacto de la domesticación en la comunicación emocional", comentó el equipo de investigación en su artículo.

Este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para el bienestar animal, ya que sugiere que el estado emocional de un entrenador o jinete puede comunicarse a un caballo a través del olfato, incluso cuando éste intenta ocultar sus sentimientos. Esto podría afectar la forma en que se gestiona el entrenamiento de los caballos y su bienestar general.