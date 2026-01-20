Los pingüinos adelantan su época de reproducción por el cambio climático

Los pingüinos antárticos, considerados como uno de los más reveladores e importantes indicadores del cambio climático, han adelantado una media de dos semanas la temporada de reproducción, debido probablemente al calentamiento global.

Estos animales desempeñan un papel fundamental en las cadenas tróficas antárticas, y la pérdida de diversidad de esta especie aumenta el riesgo de un colapso generalizado del ecosistema.

Así lo ha comprobado un equipo de investigadores dirigido por científicos de las universidades de Oxford y Oxford Brookes, que han observado y monitorizado durante una década a estos animales hasta corroborar ese cambio récord en la temporada de reproducción de los pingüinos. Hoy, coincidiendo con el Día Internacional de la Concienciación sobre esta especie, han publicado los resultados de su trabajo en la revista Journal of Animal Ecology.

Entrarán en competencia

Estos cambios tienen consecuencias importantes, ya que amenazan con interrumpir el acceso de los pingüinos al alimento y con aumentar la competencia entre las diferentes especies que conviven en la región antártica.

El fenómeno puede tener efectos importantes sobre la biodiversidad antártica / Agencias

El autor principal del trabajo, Ignacio Juárez Martínez (Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes), ha señalado que los resultados revelan que probablemente habrá ‘ganadores’ y ‘perdedores’ del cambio climático entre las tres especies de pingüinos que conviven en esa zona.

Las condiciones cada vez más subpolares de la Península Antártica probablemente favorezcan a los ‘generalistas’, como los pingüinos papúa, en detrimento de los especialistas polares como los pingüinos barbijo, especializados en kril (un pequeño crustáceo, fundamental para la cadena alimentaria), y los pingüinos Adelia, especializados en hielo.

Datos de diez años

Los investigadores examinaron los cambios en el momento de la reproducción de los pingüinos entre 2012 y 2022, y utilizaron imágenes de 77 cámaras de lapso de tiempo que observaban 37 colonias en la Antártida y algunas islas subantárticas, lo que garantiza que las conclusiones sean relevantes para la especie en su conjunto y no solo para poblaciones específicas, han destacado los investigadores en su publicación.

Los resultados demostraron que la temporada reproductiva de las tres especies adelantó a un ritmo récord; los ‘papúa’ mostraron el mayor cambio, con un adelanto promedio de 13 días por década (hasta 24 días en algunas colonias), lo que representa el cambio fenológico más rápido registrado en cualquier ave, y posiblemente en cualquier vertebrado, hasta la fecha; y los pingüinos ‘Adelia’ y los ‘barbijo’ también adelantaron su temporada reproductiva un promedio de 10 días.

Estos cambios récord se producen en relación con cambios en el entorno, como el hielo marino, la productividad y la temperatura.

Cada cámara de monitorización estaba equipada con un termómetro, lo que permitió a los investigadores también registrar los cambios de temperatura en las colonias, y los datos revelaron que las colonias se están calentando cuatro veces más rápido (0,3 grados por año) que el promedio antártico (0,07 grados por año), lo que las convierte en uno de los hábitats de calentamiento más rápido de la Tierra.

Existen varias especies de pingüinos en la Antártida / Agencias

Aunque los modelos estadísticos sugieren que la temperatura parece ser uno de los factores principales de los cambios observados en la temporada reproductiva, aún no está claro si los cambios reflejan una respuesta adaptativa, lo que podría generar un desajuste con otros factores ecológicos, como la disponibilidad de presas.

Incluso en el mejor de los casos, no está claro cuánta flexibilidad más podrán mostrar estas especies si las temperaturas siguen aumentando al ritmo actual.

Los investigadores han destacado que, dado que los pingüinos se consideran un indicador del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para las especies de todo el planeta, y en la importancia de hacer un mayor seguimiento para comprender si este avance récord en las temporadas de reproducción de estas especies de pingüinos está afectando su éxito reproductivo.