Los incendios forestales provocan casi el 20% de toda la erosión del suelo en el planeta

Los incendios forestales son eventos devastadores que destruyen bosques, vacían hogares y obligan a las personas a abandonar sus lugares de residencia. Y, por supuesto, también tienen un profundo impacto en los ecosistemas. Pero existe otro problema que hasta ahora se ha pasado por alto en gran medida, al menos a nivel mundial. Cuando la lluvia cae sobre paisajes carbonizados, aumenta la escorrentía superficial y eso dispara la erosión del suelo, una situación que puede durar décadas, según un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience.

En promedio, los incendios queman aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados de tierra al año, una superficie equivalente al tamaño de la Unión Europea. A pesar de ello, no se había evaluado hasta ahora cómo estos incendios impulsan la erosión del suelo a lo largo del tiempo en el conjunto del planeta. Por ello, investigadores del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la Universidad de Basilea (Suiza) han analizado datos correspondientes a dos décadas para compilar el primer mapa global del mundo sobre la erosión del suelo que se desencadena tras los incendios forestales.

Imagen de una suelo en riesgo de erosión / FERNANDO BUSTAMANTE

El equipo utilizó un sofisticado modelo informático llamado RUSLE (Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelo), que adaptaron a las condiciones posteriores al incendio para calcular cuánto suelo se desplaza en función de factores como la cobertura vegetal y la intensidad de las precipitaciones. Combinaron estos parámetros con datos satelitales de incendios forestales producidos entre 2001 y 2019 en todo el planeta y compararon estas áreas con el aspecto del terreno antes de que las llamas se propagaran.

Culpables del 19% de la erosión global

Los resultados revelaron que los incendios forestales causan la pérdida de 8.100 millones de toneladas de suelo cada año, lo que representa el 19% de toda la erosión del suelo en la Tierra. África es el continente más afectado, con el 62% de esta pérdida de suelo, seguida de Asia (12%), Sudamérica (11%), Oceanía (10%), Norteamérica (4%) y Europa (1%).

Uno de los hallazgos más significativos es que, tras un incendio, el daño persiste mucho más tiempo de lo que se creía. Solo alrededor del 31% de la erosión posterior a un incendio se debe a nuevos incendios. El 69% restante se debe a la erosión de incendios que comenzaron años antes. Incluso después de dos décadas, más del 50% de las áreas quemadas a nivel mundial no han recuperado sus condiciones previas al incendio, según el estudio.

Zonas de erosión causadas tras un incendio forestal / nature geoscience

Los investigadores predicen que el problema solo empeorará a medida que el cambio climático provoque tormentas más intensas y frecuentes. Por ello, estiman que la erosión del suelo tras un incendio podría aumentar hasta un 28 % para el año 2070.

Esperar a que la naturaleza se recupere por sí sola, al menos en determinadas situaciones, no es una opción, por lo que los investigadores instan a cambiar la gestión del suelo después de un incendio: «Nuestros resultados ilustran la magnitud de la erosión del suelo a nivel mundial tras un incendio y, por lo tanto, respaldan la necesidad de tomar medidas de gestión posteriores a los incendios para poder mitigar y restaurar las zonas afectadas, así como adoptar políticas encaminadas a la neutralización de la degradación del suelo», explican. Y eso significa actuar cuanto antes. «Mejorar la resiliencia forestal global es urgente para detener la degradación del suelo y mejorar la adaptación al cambio climático», afirman los autores.