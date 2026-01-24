Este es Apolo, el loro más inteligente del mundo, y esto es lo que hace

Las aves son animales increíblemente inteligentes y los loros, por ejemplo, no dejan de dar muestras de ello. Un caso ilustrativo lo constituye el caso del loro Apolo, que ha demostrado ser capaz de reconocer y nombrar correctamente nada menos que 12 objetos diferentes en tan solo tres minutos.

El animal, tiene varios millones de seguidores en sus canales de TikTok y de Youtube, y se hizo famoso cuando, el 18 de diciembre de 2023, fue capaz de realizar la citada hazaña, nombrando una cantidad de objetos sin precedentes en estas aves. Su gesta constituyó no solo algo realmente asombroso, sino que fue oficialmente reconocida con el premio Guinness de los Récords al año siguiente, en 2024.

“Calcetín”, “caja”, “insecto”, “pelota”, “trapo”… así hasta 12 enseres muy diferentes entre sí fueron reconocidos casi al instante y sin titubeos por el ave, demostrando así que no se trata de una mera casualidad, sino de una excepcional capacidad para memorizar el nombre de los objetos y pronunciarlos (en inglés) correctamente.

El loro Apolo vive en Florida (EEUU) y es propiedad de una pareja, que cree que el ave aún puede desarrollar nuevas habilidades en el futuro. El matrimonio Mason adquirió el loro en 2020 tras verlo en una tienda de mascotas y rápidamente empezó a aprender el nombre de muchos objetos.

Desde su llegada a la familia Mason, Apolo ha sido entrenado siguiendo los métodos de la doctora Irene Pepperberg y su recompensa favorita son los pistachos. Pepperberg es conocida entre los etólogos por su trabajo con otro loro gris, llamado Álex.

El loro Apolo, el más famoso de los de su especie / Shutterstock

Alex mostraba una inteligencia extraordinaria; era capaz de contar hasta seis y fue adiestrado para reconocer palabras relacionadas con varios objetos y colores a través del método modelo/rival, el mismo utilizado ‌por los Mason para enseñar a Apollo. Este método consiste en una persona enseñando a otra las respuestas correctas mientras una tercera permanece al lado observando.

El lado oscuro de un fenómeno viral

Pero no todo es positivo en la hazaña de Apolo. Según informa la revista Rolling Stones, este fenómeno viral ha impulsado un increíble aumento de la demanda de loros como mascotas, lo que a su vez ha intensificado el tráfico ilegal de estos animales desde África, su lugar de origen, hacia otros países.

Durante la última década, la popularidad de los loros grises africanos ya lo convertían en una de las aves más codiciadas y objeto de tráfico clandestino, y algunos ejemplares se llegaban a vender por 7.000 dólares. Una vez más, las redes sociales ejercen de amplificadores mundiales de cualquier noticia o vídeo relacionado con estas aves, de modo que impulsan la demanda de su compraventa, no siempre de forma legal ni segura.

Una pareja de loros grises en su hábitat natural / Shutterstock

En general, los expertos desaconsejan la compra o posesión de especies exóticas como mascotas, dado que están acostumbrados a vivir en su hábitat natural y sufren cuando han de vivir en cautividad.

Situación crítica de la especie

Los Mason, dueños del loro Apolo, han visto cómo su canal de Tiktok supera ya los tres millones de seguidores. Los ingresos económicos que les reporta su mascota son tales que el matrimonio ya puede dedicarse solamente al canal, que les aporta unos beneficios anuales de unos 120.000 dólares, según el citado medio.

Hay que tener en cuenta que la situación del loro gris africano es crítica, y en 2016 la especie fue incluida en la lista roja de especies en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Expertos en fauna salvaje citados por Rolling Stones aseguran que en países como Ghana las poblaciones de esta especie han caído entre un 90% y un 99% desde 1990. Un solo aeropuerto de la República Democrática del Congo registró el tráfico de más de 17.000 loros grises a lo largo de 2024, lo que da idea de la magnitud del tráfico que sufre esta especie.