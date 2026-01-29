El Reloj del Fin del Mundo está ya a solo 85 segundos de la medianoche: ¿Qué significa?

Desde 1947, el Reloj del Fin del Mundo viene representando de forma simbólica y metafórica el riesgo de una hecatombe global provocada por el hombre, y las 12 de la medianoche representa precisamente el momento de ese hipotético desastre final. Actualmente, estamos más cerca de ello que en cualquier otro momento de los últimos 80 años.

El Boletín de los Científicos Atómicos de EEUU ha anunciado este mes de enero de 2026 que el Reloj del Juicio Final o del Fin del Mundo está a solo 85 segundos de la medianoche, lo que constituye la cifra más cercana al desastre jamás alcanzada en la historia de esta representación simbólica del estado del mundo.

"Los acuerdos globales, ganados con tanto esfuerzo, se están derrumbando, se acelera una competencia entre grandes potencias y se socava la cooperación internacional, crucial para reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el uso indebido de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos", afirma el Boletín en un comunicado.

La década de 2020 ha presenciado un aumento de los conflictos internacionales e intranacionales, como la invasión rusa de Ucrania, los conflictos en Sudán y el Congo, el genocidio israelí en Gaza y los ataques en Líbano e Irán. En Irán, la represión gubernamental de las protestas ocurridas este mes ha provocado la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que el país cortó el acceso a internet para ocultar sus acciones.

La amenaza de Donald Trump

Estados Unidos, bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, está desplegando un inusual poderío militar en el exterior y también en el interior del país y la administración Trump también ha amenazado repetidamente con la anexión de Groenlandia, lo que probablemente destruiría la OTAN.

Pero, además, su salida de los organismos internacionales que tratan de evitar la destrucción ecológica del mundo marca otro punto de inflexión que acerca el reloj del Día Final a las 12 de la noche como nunca antes se había aproximado.

El riesgo de guerra, y en particular de guerra nuclear (los acuerdos para reducir las armas nucleares se están estancando, con un importante tratado entre Estados Unidos y Rusia que expirará este año), es realmente elevado, pero otras amenazas se ven exacerbadas por la situación geopolítica actual.

Estados Unidos también ha abandonado la Organización Mundial de la Salud, y otros países, como Argentina, están siguiendo su ejemplo. La amenaza de una nueva pandemia no ha desaparecido y aún se están aprendiendo las lecciones de la COVID-19.

El Boletín de los Científicos Atómicos de EEU también alude a la falta de regulación en torno a la cibertecnología y, en particular, a la IA generativa. Por ejemplo, Grok, de Elon Musk, produjo 23.000 imágenes sexualizadas de niños durante un período de 11 días, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, según un informe del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH).

El Boletín también informa sobre la continua erosión de los derechos humanos en muchos países del mundo, así como del aumento de la desinformación y los bulos online, también por parte de políticos, personalidades y medios de comunicación.

¿Cómo funciona el Reloj del Juicio Final?

A finales de la década de 1940, tras presenciar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, los científicos comenzaron a preocuparse por la capacidad de autoaniquilación que hemos desarrollado. Inicialmente, el reloj se colocó a las 12 menos 7 minutos. El momento más alejado de la medianoche fue en 1991, tras la distensión entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, la reunificación de Alemania y la firma del primer Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Ese año, faltaban 17 minutos para la medianoche y el planeta respiraba aliviado.

El reloj avanza o se retrasa según los análisis y la experiencia de los miembros del Boletín de Científicos Atómicos. Estos expertos se plantean dos preguntas: ¿Está la humanidad más segura que el año pasado y está más segura que en los últimos 78 años frente a las amenazas provocadas por el hombre? Con base en sus respuestas, el reloj se mueve hacia adelante o hacia atrás.