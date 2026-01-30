China tapa con mantas térmicas sus glaciares para evitar que se derritan: este es el resultado

El derretimiento de los glaciares del planeta es un grave problema, porque hace subir el nivel del mar, puede dejar sin agua a millones de personas y trastoca todo el ecosistema. Incluso si las emisiones de efecto invernadero se cortaran en seco hoy mismo, seguirían derritiéndose durante años por el calor ya acumulado en la atmósfera. Pero China y otros países, también en Europa, han decidido no quedarse cruzados de brazos y están ensayando un sistema que parece producto de la desesperación y de dudoso resultado: tapar el hielo con mantas térmicas para que no se funda o, al menos, no con tanta rapidez.

El uso de tan singular técnica para preservar las capas de hielo no es nuevo. Desde principios del siglo XXI, un número creciente de países, como Austria, Francia, Alemania, Italia y Suiza, han comenzado a proteger los glaciares cubriéndolos con geotextiles. Estas coberturas buscan aumentar el albedo superficial (reflexión de la luz) y reducir así la absorción de la radiación solar, frenando así el derretimiento de los glaciares.

Ensayo con mantas térmicas en China / Handout

China también está ensayando este método. El Laboratorio Clave de Ciencias Criosféricas e Ingeniería de Suelos Congelados en Lanzhou, en el noroeste de China, ha llevado a cabo en los últimos meses una serie de experimentos en el glaciar Dagu, en las montañas Hengduan, en el suroeste, y en el glaciar Ürümqi n.º 1, en las montañas orientales de Tian Shan, en el noroeste.

Reducción considerable de la tasa de deshielo

“Se han logrado algunos avances emocionantes”, destacan los investigadores Kang Shichang, de la Academia China de Ciencias en Beijing, y Du Wentao, de esta misma academia en Lanzhou.

A 4.830 metros sobre el nivel del mar en el glaciar Dagu, se seleccionó un área de prueba de 500 metros cuadrados y se cubrió con geotextiles especialmente diseñados. Estas ‘mantas glaciares’ “no solo proporcionaron un excelente aislamiento térmico, sino que también suprimieron eficazmente la absorción de la radiación de onda corta, lo que aumentó el albedo de la superficie del glaciar”, señalan ambos investigadores en un comunicado. Como resultado, la tasa de deshielo se redujo aproximadamente un 34% entre agosto de 2020 y octubre de 2021.

Nanomateriales

Aparte de ello, se utilizaron nanomateriales más avanzados para cubrir una sección de la superficie del glaciar a altitudes de entre 3.740 y 3.990 metros sobre el nivel del mar en el glaciar Ürümqi n.º 1. Esta técnica permite revestir el glaciar con una capa de protección de alta tecnología, lo que ralentiza significativamente el proceso de deshielo, especialmente durante las estaciones cálidas.

Estos materiales de nanofibras, con sus extraordinarias propiedades ópticas y eléctricas, han ayudado a reducir la tasa de deshielo hasta en un 70% durante el verano.

Ahora bien, estos sistemas tienen sus limitaciones. La cobertura de glaciares con mantas se ha adoptado principalmente para glaciares pequeños que se explotan turísticamente y están al borde de la desaparición. Si bien este método ha demostrado ser eficaz para frenar el retroceso de los glaciares, presenta riesgos ambientales, tiene elevados costes económicos y solo puede aplicarse en áreas pequeñas. En cambio, la actual disminución, rápida y a gran escala, de los glaciares no puede abordarse únicamente con nanomateriales, admiten los autores.

Nieve artificial

La producción de nieve artificial es otro de los métodos que se ensaya para preservar los glaciares. En síntesis, funciona aumentando las precipitaciones en zonas montañosas para aportar más masa al glaciar. Además, ayuda a limpiar la superficie de la zona, mejorando su albedo, lo que reduce la absorción de la radiación solar y, por lo tanto, ralentiza el ritmo de deshielo.

El Glacier 3000 en los Alpes suizos también / Agencias

A mediados de agosto de 2018, una nevada artificial de una semana de duración, realizada mediante un generador de humo en el glaciar Muz Taw, en las montañas Sawir, al noroeste, dio lugar a precipitaciones que representaron entre el 42% y el 54% del agua total de deshielo de los glaciares durante ese período.

De abril a mayo de 2023, el Laboratorio de Ciencias Criosféricas e Ingeniería de Suelos Congelados lanzó un operativo con aviones para crear nieve artificial en la cuenca del glaciar Bailanghe, en las montañas Qilian.

“Los resultados mostraron que la creación de nieve contribuyó a un aumento del 5,9 % en la masa glaciar y ayudó a reducir el derretimiento al aumentar el albedo superficial durante los siguientes 1-2 días”, señaló Kang Shichang.

Reducción de las emisiones

Sin embargo, estos métodos no pueden sustituir de ningún modo a la verdadera solución: cortar las emisiones que causan el calentamiento global. “El polvo y el carbono negro emitidos por las actividades humanas deberían reducirse a nivel regional, ya que estas partículas que absorben la luz pueden acelerar el derretimiento del hielo y la nieve al reducir el albedo”, señalan los investigadores.

Otra imagen de la actuación realizada en el Glacier 3000 de los Alpes / Agencias

Mientras eso no suceda, otras medidas pueden ayudar a reducir rápidamente la tasa de derretimiento de los glaciares. “Las operaciones de siembra de nubes, que mejoran la capacidad para producir lluvia o nieve, podrían reforzarse en las cuencas glaciares. Se podrían investigar más a fondo los métodos de precipitación alpina e implementar programas más sistemáticos de innivación artificial en las zonas glaciares”, opinan los autores.

Del mismo modo, la electricidad verde “podría utilizarse de forma más eficaz para impulsar la producción de nieve artificial utilizando el agua de deshielo de los glaciares para reconstituir la masa glaciar. La electricidad verde también puede impulsar bombas de agua de deshielo para limpiar las superficies de los glaciares eliminando las partículas que absorben la luz. Estas técnicas permiten abastecer y tratar las superficies de forma ecológica, eficiente y rentable. Mientras tanto, los drones pueden mejorar el suministro de nieve y reponer los glaciares”.