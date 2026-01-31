Descubren en una cueva restos de animales extintos hace un millón de años

Una cueva oculta en la selva de Nueva Zelanda, cuyo interior era desconocido por los científicos hasta ahora, ha desvelado la existencia de especies de fauna desaparecidas hace más de un millón de años, mucho antes de que llegara allí el ser humano.

Científicos australianos y neozelandeses han desenterrado estos restos en una cueva cerca de Waitomo, en la Isla Norte de este país. Entre los hallazgos figura una gran cantidad de fósiles, incluyendo un ancestro del gran loro kakapo, un animal no volador.

El descubrimiento de fósiles de 12 especies de aves antiguas y cuatro especies de ranas ha abierto una ventana única para conocer cómo era Nueva Zelanda hace aproximadamente un millón de años.

El loro kakapo, animal no volador / Agencias

Esto indica que la fauna antigua de Nueva Zelanda se vio significativamente afectada por cambios climáticos catastróficos y erupciones volcánicas. Esto provocó frecuentes extinciones y sustituciones de especies mucho antes de la llegada de los humanos, que ocurrió hace 750 años, según una nueva investigación publicada en Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

"Se trata de una avifauna que fue reemplazada por la que los humanos encontraron un millón de años después", afirma el profesor asociado Worthy, del Laboratorio de Paleontología de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Flinders. "Este notable hallazgo sugiere que nuestros antiguos bosques albergaron en su día un grupo diverso de aves que no sobrevivieron al siguiente millón de años".

Extinciones provocadas por erupciones y clima

Los hallazgos revelan que entre el 33% y el 50% de las especies se extinguieron durante el millón de años anterior a la llegada de los humanos a Aotearoa, Nueva Zelanda.

Estas extinciones fueron provocadas por cambios climáticos relativamente rápidos y erupciones volcánicas catastróficas, afirma Paul Scofield, coautor y conservador principal de Historia Natural del Museo de Canterbury.

Estas extinciones fueron provocadas por cambios climáticos relativamente rápidos y erupciones volcánicas catastróficas

Uno de los hallazgos más significativos es una nueva especie de loro, Strigops insulaborealis, un pariente antiguo del kakapo. Si bien el kakapo moderno es famoso por ser un loro pesado e incapaz de volar, este ancestro recién descrito podría haber sido capaz de alzar el vuelo.

El análisis del fósil sugiere que tenía patas más débiles que su descendiente moderno, lo que implica que era un trepador menos hábil. Los autores afirman que se requiere más investigación para confirmar si el ancestro podía volar.

La cueva también albergaba restos de un antepasado extinto del takahē moderno, lo que permite a los investigadores rastrear la evolución de esta emblemática ave neozelandesa y de una especie extinta de paloma estrechamente relacionada con las palomas de alas bronceadas australianas.

También se han encontrado restos del ancestro del actual takahe / Agencias

"Los cambios en los hábitats de bosques y matorrales forzaron un restablecimiento de las poblaciones de aves", afirma Scofield. "Creemos que esto fue un factor clave en la diversificación evolutiva de las aves y otra fauna en la Isla Norte".

Datación de la cueva y su registro fósil

Los fósiles pudieron datarse con precisión, ya que se encontraban entre dos capas de ceniza volcánica preservadas en la cueva. Una capa corresponde a una erupción de hace 1,55 millones de años, mientras que la otra corresponde a una erupción masiva de hace 1 millón de años.

La erupción más reciente habría cubierto gran parte de la Isla Norte con varios metros de ceniza. La mayor parte de este material habría sido arrastrada por el agua, pero otras cantidades se habrían conservado dentro de cuevas. La capa más antigua hallada en este yacimiento fósil demuestra que es la cueva más antigua conocida en la Isla Norte.

El profesor asociado Worthy afirma que los fósiles «proporcionan una base fundamental, aunque faltante, para la historia natural de Nueva Zelanda». Durante décadas, la extinción de las aves de Nueva Zelanda se analizó principalmente desde la perspectiva de la llegada del ser humano, hace 750 años.

Noticias relacionadas

Este estudio demuestra que fuerzas naturales como los supervolcanes y los drásticos cambios climáticos ya estaban esculpiendo la identidad única de la fauna neozelandesa hace más de un millón de años.