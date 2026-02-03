Ámsterdam, primera capital del mundo que prohíbe la publicidad de carne en espacios públicos

Ámsterdam se ha convertido en la primera capital del mundo que prohíbe publicitar el consumo de carne en espacios públicos, en línea con el objetivo de que sus ciudadanos adopten dietas más saludables y con menores emisiones.

Esta política respalda el objetivo actual de Ámsterdam de garantizar que la dieta de sus ciudadanos sea 50 % vegetal para 2050 y ha sido una medida que ha sido celebrada por entidades ecologistas, animalistas y veganas.

La prohibición se aplicará únicamente a espacios públicos, como vallas publicitarias y marquesinas de autobús, y no afectará a los comerciantes, que podrán seguir anunciando sus productos en sus propios establecimientos. Además de la carne, la medida incluye también la prohibición de publicitar combustibles fósiles, vuelos, cruceros y coches de gasolina.

Ganado vacuno en una granja / Agencias

"Sabemos que la mayoría de las emisiones de carbono en el sistema alimentario provienen de la producción de carne, por lo que tiene sentido que Ámsterdam restrinja la publicidad de la carne como parte de su estrategia para promover el cambio del sistema alimentario", dijo Joey Cramer, director de ProVeg Países Bajos, empresa de productos veganos.

"Desde España también celebramos esta medida ya que sienta un buen precedente y un ejemplo a seguir, donde las medidas políticas respaldan los objetivos climáticos y de salud a corto y largo plazo", comenta Verónica Larco, directora de comunicación de la misma compañía en España.

Emisiones y deforestación

Reiterados estudios científicos demuestran que una dieta basada en carne contribuye de forma considerable a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a las necesidades de cría, explotación y transformación del ganado y la carne. Además, también las entidades animalistas denuncian que persisten condiciones de crueldad innecesaria con los animales de las granjas de muchos puntos de Europa.

La ganadería intensiva, además, es una de las principales causas de deforestación del planeta, dado que incluso gran parte de la carne que se consume en Europa procede de compañías que actúan en la Amazonía y otras regiones tropicales, donde se deforestan grandes extensiones para convertirlas en pastos.

Ganado en una zona previamente deforestada de la Amazonía / Shutterstock

La prohibición entrará en vigor el 1 de mayo y fue introducida mediante un proyecto de ley presentado conjuntamente por el Partido por los Animales y el Partido Verde/Izquierda. Fue aprobado por 27 de los 45 escaños del consejo municipal de Ámsterdam.

El precedente de La Haya

Los Países Bajos están siendo pioneros en muchas medidas de este tipo, pues el 1 de enero de 2025 entró en vigor la prohibición de publicitar en la ciudad de La Haya productos y servicios basados en hidrocarburos o que tengan altas emisiones de CO2, como los cruceros o los vuelos, ya sea en sus marquesinas de autobuses o en las vallas publicitarias.

“La publicidad fósil normaliza y promueve comportamientos insostenibles y desincentiva los sostenibles, socavando activamente la actual política climática. Se necesitan grandes inversiones públicas para contrarrestar los efectos negativos de la publicidad fósil”, declaró entonces Thijs Bouman, profesor asociado en la Universidad de Groningen y autor del artículo académico «La prohibición de los anuncios fósiles es esencial, pero también se necesitan otras medidas».

Noticias relacionadas

Ahora, Ámsterdam va más allá y también prohíbe la publicad, en espacios públicos, de productos de carne, también en sintonía con la intención de desincentivar el consumo de alimentos que causan importantes emisiones a la atmósfera.