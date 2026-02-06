Peligro: China vuelve a impulsar el carbón como fuente de energía, con 50 nuevas centrales en 2025

China se está convirtiendo en un referente mundial en cuanto a despliegue de energías renovables y eso convierte al gigante asiático en la gran esperanza para frenar el calentamiento global. Sin embargo, mientras eso sucede, las centrales de carbón (el combustible fósil más contaminante) no solo no se reducen, sino que van en aumento. En 2025 se pusieron en marcha más de 50 nuevas centrales de carbón, frente a las menos de 20 anuales que se construían cada año de media en la década anterior.

Es cierto que en 2025 la expansión de la energía solar y eólica en China avanzó como nunca, pero el país (la mayor potencia contaminante del planeta) puso en marcha muchas más centrales de carbón que en los últimos años, lo que supone una visible contradicción y, además, genera dudas sobre si podrá recortar sus emisiones lo suficiente para cumplir los objetivos de protección del clima.

En 2025 se pusieron en servicio más de 50 grandes unidades de carbón, conjuntos de caldera y turbina con una capacidad de generación de al menos un gigavatio, según un informe conjunto del Centre for Research on Energy and Clean Air y de Global Energy Monitor, publicado este 3 de febrero. En función del consumo, un gigavatio puede abastecer desde varios cientos de miles hasta más de dos millones de hogares.

Impresionante repunte del carbón

En total, China incorporó 78 gigavatios de nueva capacidad de carbón a la red, un fuerte repunte respecto a años anteriores.

Central térmica en China / Agencias

"La magnitud de esta expansión es abrumadora", afirma la coautora del informe Christine Shearer, de Global Energy Monitor en declaraciones a AP. "Solo en 2025, China puso en marcha más capacidad de generación con carbón que la que India añadió en toda la década anterior".

El año pasado, la producción con carbón cayó en torno al 1% porque el incremento todavía mayor de la capacidad eólica y solar absorbió todo el aumento de demanda de electricidad.

Entonces, ante ese despliegue fenomenal de las renovables, ¿por qué motivo vuelve a impulsarse el carbón?

La explicación a este aumento

Por una parte, una serie de grandes apagones ocurridos en 2021 y 2022, que paralizaron muchas fábricas, impulsaron la construcción de nuevas centrales de carbón en China a modo de solución para prevenir estos casos. Pero, en general, según los expertos, China se encuentra en pleno desarrollo industrial y de mejora de su economía. Eso hará que una gran parte de sus 1.400 millones de habitantes necesiten cada vez más energía para sus nuevas necesidades, lo que exige al Gobierno usar todos los medios a su alcance para proporcionar dicha energía. En resumen, cada vez hay más gente que necesita (y puede pagar) la instalación de aire acondicionado, comprar lavadoras o más potencia eléctrica en su hogar.

Aumento de la producción de carbón en China / Bloomberg

Además, hace falta electricidad para mantener la actividad de las fábricas chinas y para atender la elevada demanda energética de la inteligencia artificial, una prioridad del Gobierno en su objetivo de convertir al país en una potencia tecnológica.

Además, todo indica que este repunte del carbón continuará al menos este año. Según el informe, el año pasado se inició la construcción de 83 gigavatios de nueva potencia a carbón, lo que apunta a que una gran cantidad de capacidad adicional podría entrar en funcionamiento este año.

Peligro para la descarbonización

Pero los autores temen que el exceso de capacidad de carbón puede frenar la transición hacia la eólica y la solar. La presión política y financiera mantendrá en funcionamiento estas centrales y dejará menos espacio para otras formas de producción eléctrica, añade el informe.

Mina de carbón en China / Efe

Según el Gobierno, el carbón ofrece un respaldo estable a fuentes como la eólica y la solar, más inestables frente a la meteorología y el número de días soleados. De hecho, los apagones de 2022 se debieron en parte a una sequía que afectó a la energía hidroeléctrica, una de las principales fuentes en el oeste de China.

El carbón debe "desempeñar durante años un importante papel de apoyo y equilibrio", afirmó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica, en unas directrices publicadas el año pasado para hacer que las centrales de carbón sean más limpias y eficientes.

Noticias relacionadas

El informe insta a China a acelerar el cierre de las centrales de carbón más antiguas e ineficientes y a comprometerse en su próximo plan quinquenal, que se aprobará en marzo, a que las emisiones del sector eléctrico no aumenten entre 2025 y 2030.