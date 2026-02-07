El cambio climático amenaza los Juegos Olímpicos de Invierno

El cambio climático amenaza directamente la viabilidad de los Juegos de Invierno: la falta de nieve y la conservación de los ecosistemas montañosos, especialmente vulnerables, suponen un reto cada vez más complejo. El propio COI considera que el número de posibles sedes se reducirá a la mitad a mediados de siglo.

Los organizadores de los Juegos de Milán-Cortina 2026, que se inauguran este viernes, han intentado minimizar el daño ecológico aprovechando instalaciones existentes y han tomado algunas medidas simbólicas, como utilizar antorchas fabricadas con materiales reciclados y recargables. Sin embargo, un informe del New Weather Institute estima que generarán cerca de 930.000 toneladas de CO₂ y podrían provocar la pérdida de 5,5 km² de nieve.

La crisis climática no afecta solo a las competiciones de invierno. El COI ha admitido que será difícil celebrarlos los JJOO de verano en agosto debido al calor extremo, y estudios recientes alertan de que la degradación ambiental y la pérdida de naturaleza podrían reducir los ingresos del deporte mundial hasta un 14 % para 2030.

Emisiones y nieve

La organización italiana Fundación Centro Euro-Mediterráneo sobre el Cambio Climático (CMCC) ha señalado recientemente que los Juegos Olímpicos comenzarán con muchas de las sedes olímpicas experimentando temperaturas superiores a la media y una nevada inferior a la media a medida que nos acercamos a la ceremonia inaugural. Añade que los estudios llevan tiempo advirtiendo sobre el impacto del aumento de las temperaturas en la capa de nieve de los Alpes.

Los aros olímpicos en los Juegos de Invierno. / EFE/Guillaume Horcajuelo

Por otro lado, según el New Weather Institute, Milán-Cortina 2026 generará cerca de 930.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2), a las que se suman 1,3 millones vinculadas a patrocinios, lo que supondrá una pérdida total de 5,5 kilómetros cuadrados de nieve, equivalentes a más de 3.000 pistas de hockey,

En el informe titulado «Juegos Olímpicos en llamas. Cómo los Juegos Olímpicos de Invierno, al servir como plataforma para los contaminadores, están derritiendo la nieve de la que dependen», la organización alerta sobre los riesgos climáticos del evento y el modelo actual de patrocinio olímpico.

«Italia, anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, ha perdido, según informes, 265 estaciones de esquí en los últimos cinco años, mientras que Suiza ha visto cerrar 55 telesillas y teleféricos», subraya el estudio realizado por este laboratorio de ideas británico.

Según esta estimación, los Juegos Olímpicos de Invierno generarán alrededor de 930.000 toneladas de CO2, de las cuales unas 410.000 toneladas procederán de los desplazamientos de los espectadores. Estas emisiones provocarían en los próximos años la pérdida de unos 2,3 kilómetros cuadrados de cobertura de nieve y más de 14 millones de toneladas de hielo glaciar.

Riesgos climáticos

Se trata de una situación que ya tiene una incidencia económica cuantificable. Los riesgos climáticos como el estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación pueden reducir hasta en un 14 % los ingresos anuales del deporte, según un informe de la consultora internacional Oliver Wyman.

Colocación de mantas térmicas para frenar el derretimiento de un glaciar / Agencias

El análisis advierte que los riesgos relacionados con el clima ya están afectando a los calendarios de competiciones, las audiencias y las operaciones, y podrían generar pérdidas de 517.000 millones de dólares en 2030 y hasta 1,6 billones en 2050. La economía del deporte, señala el documento, depende en gran medida de unas condiciones medioambientales estables, ya que más del 90 % de los derechos de retransmisión y el 76 % de los ingresos por patrocinio en el deporte profesional están vinculados a actividades al aire libre.

Como ejemplo, el informe cita el Abierto de tenis de Australia, que se ha disputado en Melbourne, donde el programa del sábado se adelantó media hora ante la previsión de temperaturas superiores a los 40 grados. Varios jugadores y recogepelotas sufrieron las consecuencias físicas del intenso calor, y la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, calificó la situación de “locura”, señalando que el resultado de los partidos depende en gran parte de quién se adapta mejor a esas condiciones.

Compromisos globales del COI

El COI ha incorporado la sostenibilidad como uno de los pilares de su Agenda 2020 y 2020+5, promoviendo la reducción de emisiones y el uso de infraestructuras existentes. Desde 2030 exigirá que todas las ediciones olímpicas tengan un impacto positivo en el clima. Además, junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha desarrollado guías para mitigar el impacto de las competiciones deportivas en la biodiversidad, fomentando el uso de sedes ya construidas, transporte público y materiales sostenibles.

Unas iniciativas que ya se apuntaban en ediciones anteriores: los Juegos de Río 2016 impulsaron un proyecto de “liderazgo verde” para reducir en dos millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero. Tokio 2020 apostó por energías renovables, medallas fabricadas con metales reciclados y una villa olímpica construida con madera reutilizable, aunque organizaciones como WWF cuestionaron la sostenibilidad real del evento por el uso de recursos naturales sin estándares adecuados.

Alexis Monney, en un entrenamiento en Bormio, sede de los Juegos de Invierno. / EFE

París 2024 marcó un hito al reducir un 54,6 % las emisiones respecto a Londres 2012 y Río 2016, empleando energía 100 % renovable, materiales reciclados y una política de cero plásticos de un solo uso. Su modelo de “Juegos de bajas emisiones” se considera referencia para futuras sedes. Los alcaldes de París y Los Ángeles ya habían presentado sus respectivas citas como símbolos de la lucha climática, con compromisos de transporte sostenible y recintos de baja huella de carbono.

Acción climática y conciencia deportiva

Deportistas y comités nacionales también han asumido un papel activo. Cuatrocientos atletas olímpicos pidieron al COI priorizar la lucha contra el cambio climático, mientras que el Comité Olímpico Español fue finalista de los Premios de Acción Climática 2025 por su sello de “Evento Deportivo Sostenible”.

Además, en 2012, los deportistas españoles que participaron en los Juegos de Londres fueron el primer equipo olímpico que contó con una Guía de Sostenibilidad, elaborada por EFEverde, en la que se incluían una serie de consejos básicos para reducir las emisiones contaminantes, controlar el consumo de energía o disminuir el volumen de residuos generados.