El año arranca con el quinto enero más cálido desde que hay registros, según Copernicus

El año ha arrancado con el quinto mes de enero más cálido a nivel global desde que hay registros, con extremos de temperaturas contrastantes en los hemisferios norte y sur, según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE).

El mes pasado se registró una temperatura media del aire en superficie de 12,95°C, es decir, 0,51°C por encima de la media de enero de 1991-2020 y 1,47°C por encima de la media estimada de 1850-1900 utilizada para definir el nivel preindustrial.

En general, enero fue solo 0,28°C más frío que el enero más cálido jamás registrado, en 2025.

El mes más frío en Europa desde 2010

Durante la segunda mitad del mes, condiciones de frío severo afectaron a amplias zonas del hemisferio norte, incluidas América del Norte, Europa y Siberia, impulsadas principalmente por una corriente en chorro polar más ondulada de lo habitual, que permitió la entrada de aire ártico muy frío en las latitudes medias.

Esto contribuyó a que Europa viviera su enero más frío desde 2010, con una temperatura media de −2,34°C, es decir, 1,63°C por debajo de la media de enero de 1991-2020.

Playa de la Malvarrosa en una imagen tomada en enero de 2024. / EFE / Biel Aliño

Se registraron condiciones de frío generalizadas en Fennoscandia, los Estados bálticos, Europa oriental, Siberia y el centro y este de Estados Unidos.

A pesar de estos episodios de frío, las temperaturas mensuales de enero estuvieron por encima de la media en gran parte del planeta, incluidas amplias zonas del Ártico y del oeste de América del Norte.

Humedad

Enero fue más húmedo de lo normal en gran parte de Europa occidental, meridional y oriental.

Las precipitaciones intensas provocaron inundaciones y daños asociados en muchas regiones, incluida la península ibérica, Italia, los Balcanes occidentales, Irlanda y el Reino Unido.

Por contra, se observaron condiciones más secas de lo normal en una amplia región de Europa central, que se extendió hacia el noreste a través de los Estados bálticos hasta Finlandia y partes del oeste de Rusia, así como en Escandinavia e Islandia.

Las anomalías más cálidas se produjeron en el Ártico, especialmente en gran parte del archipiélago ártico canadiense, la bahía de Baffin, Groenlandia y el extremo oriental de Rusia.

También se registraron temperaturas superiores a la media en el sur de América del Sur, el norte de África, Asia central y en la mayor parte de Australia y la Antártida.

Calor en el hemisferio sur

En el hemisferio sur, un calor récord alimentó condiciones extremas, incluidos incendios forestales que se intensificaron de forma dramática en la segunda mitad de enero, según destacó el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS).

Entre ellos se incluyeron incendios intensos que causaron víctimas mortales en Australia, Chile y la Patagonia.

Las fuertes lluvias en el sur de África durante la última semana del mes provocaron a su vez graves inundaciones, especialmente en Mozambique, con un impacto catastrófico en vidas y medios de subsistencia.

La responsable estratégica para el clima del C3S, Samantha Burgess, señaló que enero ofreció "un recordatorio contundente de que el sistema climático puede, en ocasiones, generar simultáneamente tiempo muy frío en una región y calor extremo en otra".

"Mientras las actividades humanas continúan impulsando el calentamiento a largo plazo, estos acontecimientos recientes ponen de relieve que la resiliencia y la adaptación frente al aumento de los fenómenos extremos son claves para preparar a la sociedad ante un mayor riesgo climático en el futuro", señaló.