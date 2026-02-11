España, a la cabeza en eólica y solar: primer país europeo y sexto del mundo con mayor capacidad prevista

España se situó en 2025 como el primer país europeo y sexto del mundo con mayor capacidad de proyectos eólicos y solares previstos –anunciados, en fase de preconstrucción o en construcción–, con 164 GW, en un contexto en el que las grandes economías han dejado de liderar la transición energética, según un informe de Global Energy Monitor (GEM).

La capacidad total mundial de los proyectos eólicos y solares previstos creció un 11% en 2025 si se compara con el año anterior, hasta los 4,9 teravatios (TW), de los que la primera energía concentró 2,7 TW y la segunda, 2,2 TW.

De ellos, 758 gigavatios (GW) están actualmente en construcción, con tres cuartas partes de la potencia concentrada en China y la India.

China, líder global

China se situó como el líder global en energías renovables. El país representó más de 1,5 TW de capacidad eólica y solar prevista, lo que equivale aproximadamente al total combinado de los seis países perseguidores.

Solo el país asiático alberga 448 GW de proyectos eólicos y solares a gran escala en construcción, la mitad del total mundial.

Tras China se situaron Brasil (401 GW), Australia (368 GW), India (234 GW), Estados Unidos (226 GW), España (165 GW) y Filipinas (146 GW).

Capacidad eólica y solar prevista a nivel mundial en 2025. / Global Energy Monitor (GEM)

Los autores del informe han puesto en relieve que los países del G7 tan solo representaron el 11% de la capacidad eólica y solar a escala industrial prevista en todo el mundo para 2025, a pesar de controlar aproximadamente la mitad de la riqueza mundial.

De hecho, la cartera combinada de estos países se ha mantenido prácticamente sin cambios en unos 520 GW desde 2023, lo que pone en relieve, según GMW, "la creciente brecha entre la ambición climática y la implementación en las economías avanzadas".

Los proyectos a gran escala se ralentizan

El crecimiento de los proyectos a gran escala se ralentizó del 22% en 2024 al 11% en 2025, con una caída más clara de la tendencia en los eólicos, debido a las barreras políticas y a una serie de subastas fallidas.

"El descenso en el desarrollo eólico previsto podría tener un impacto desmesurado en la generación de energía futura, dado el mayor factor de capacidad de la energía eólica con respecto a la solar", destaca el informe.

Placas solares. / Agencias

De hecho, el estudio ha destacado que esta tendencia de crecimiento es "fundamental" para cumplir con el compromiso de la COP28 de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, un objetivo que "se quedaría corto" incluso si todos los proyectos con fecha prevista para ese año entraran en funcionamiento.

Casi 900 GW de capacidad solar distribuida

En 2025 había casi 900 GW de capacidad solar distribuida en funcionamiento, es decir, aquella generación de electricidad en pequeñas instalaciones cercanas al lugar del destino, lo que desempeña "un papel fundamental hacia la transición hacia la energía limpia".

Noticias relacionadas

En total, la Agencia Internacional de la Energía calcula que aproximadamente el 42% de la capacidad solar existente y prevista es distribuida, con China, India y Brasil entre los países a la cabeza en este ámbito.