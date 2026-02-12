España, paraíso del milano real: un nuevo recuento revela un importante aumento de la población en la última década

Los últimos recuentos invernales han arrojado una cifra que sitúa a España en el centro de la conservación europea del milano real. Algo más de 73.353 ejemplares fueron contabilizados durante el invierno de 2024 y 2025, una cifra que no solo convierte a la península en el principal refugio invernal de esta rapaz amenazada, sino que además representa la mayor concentración de la especie en todo el continente.

El dato, que supone un incremento notable respecto a los 50.000 individuos registrados hace una década, ha sido obtenido gracias al censo coordinado por SEO/BirdLife en 1.388 dormideros distribuidos por dieciséis comunidades autónomas.

La investigación, enmarcada en el proyecto europeo Life Eurokite, revela una distribución muy desigual sobre el mapa. Castilla y León acapara por sí sola el 54% de los milanos reales que pasan el invierno en España, lo que la convierte no solo en la región española con mayor densidad de la especie, sino también en la más importante de Europa.

Seguimiento anual

Le siguen Castilla-La Mancha y Extremadura, cada una con otro 10% del total. Estas tres comunidades acumulan cerca de tres cuartas partes de la población invernante. Pese a esta concentración, la especie está presente durante los meses fríos en buena parte del territorio, desde Galicia hasta Andalucía, y solo se constata su ausencia en las provincias costeras mediterráneas comprendidas entre Tarragona y Málaga.

El censo nacional, que se realiza cada diez años, se ha complementado en esta edición con un seguimiento anual más acotado impulsado por Life Eurokite. Sobre una muestra de 267 dormideros repartidos por Europa, 103 se localizan en territorio español, distribuidos en 28 provincias.

Los datos obtenidos en este seguimiento más frecuente confirman la relevancia de España como destino invernal: aquí se concentra el 62% de la población controlada. No obstante, los responsables del estudio advierten de que estas cifras experimentan fluctuaciones significativas entre distintos inviernos. Los movimientos de las aves, explican, responden a cambios en la disponibilidad de alimento y otros factores ambientales, lo que obliga a interpretar con cautela las variaciones interanuales.

Lista de amenazas

Una de las novedades de esta investigación es el uso intensivo de dispositivos GPS. Desde el arranque del proyecto Life Eurokite, SEO/BirdLife ha colocado emisores a 76 milanos reales. El seguimiento de estos ejemplares ha permitido trazar con precisión sus desplazamientos, identificar las áreas de alimentación y, sobre todo, conocer las causas de mortalidad.

Según los datos recabados, alrededor del 30% de las aves marcadas han fallecido durante el periodo de estudio. El envenenamiento encabeza la lista de amenazas, seguido por la colisión con aerogeneradores y líneas eléctricas, y la electrocución.

El proyecto no se limita a España. Entre 2020 y 2024, los equipos de los 26 países participantes han equipado con emisores a 615 milanos reales y a otras 80 rapaces, entre ellas pigargos europeos, águilas imperiales orientales y milanos negros, en 39 zonas de marcado distribuidas por una docena de países.

Sistema de alerta temprana

La idea, explican los responsables, es obtener una imagen completa de los movimientos y la mortalidad de estas aves a escala continental. Cuando un ejemplar marcado muere, los equipos sobre el terreno se movilizan para localizar el cadáver y determinar la causa del fallecimiento. Este sistema de alerta temprana permite actuar con rapidez, especialmente en los casos de persecución ilegal.

La magnitud del esfuerzo empieza a arrojar resultados. Hasta el momento, se han registrado 275 casos de milanos reales marcados en otros países europeos y encontrados muertos en España. Las causas de estos fallecimientos están aún en fase de análisis, pero los investigadores confían en que la acumulación de casos permita identificar con precisión los puntos negros y las amenazas más frecuentes.

El objetivo último, según consta en los documentos del proyecto, es reducir en un 5% la tasa de envenenamientos en la Unión Europea y mitigar el impacto de infraestructuras como parques eólicos y tendidos eléctricos.

'En Peligro de Extinción'

La abundancia de milanos reales en España durante el invierno no debe interpretarse, advierten los especialistas, como una señal de que la especie ha superado sus problemas de conservación. Al contrario, el hecho de que el país acoja la mayor población invernante del continente refuerza su responsabilidad en la protección de un ave catalogada como 'En Peligro de Extinción' en el territorio nacional.

Los censos y el seguimiento por satélite son herramientas, no fines en sí mismos. La información que proporcionan servirá, según los responsables del estudio, para diseñar medidas que reduzcan la mortalidad de origen humano.

La consolidación de la población española actúa por ahora como freno al declive en Europa, pero identificar con exactitud los factores que siguen causando muertes evitará que esa tendencia positiva se invierta en el futuro, concluyen.