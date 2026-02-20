Los suelos forestales extraen cada vez más metano de la atmósfera, revela un estudio

Era sabido que los suelos forestales absorben gran cantidad de metano de la atmósfera, uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Lo que ha sido hasta ahora desconocido es que con el paso de los años no solo mantienen esa capacidad, sino que la han incrementado. El hallazgo no invalida la gravedad de la crisis climática, pero añade una pieza clave para entender cómo los ecosistemas pueden responder de manera diferente a la misma perturbación global.

La conclusión surge de un análisis de 24 años de mediciones en el suroeste de Alemania, fruto de la colaboración entre la Universidad de Gotinga y el Instituto de Investigación Forestal de Baden-Württemberg (FVA), contradice las proyecciones de estudios internacionales que apuntaban a un debilitamiento de este sumidero natural debido al cambio climático.

La investigación, publicada en la revista Agricultural and Forest Meteorology, se basa en la serie de datos continuos más completa del mundo sobre la absorción de metano en suelos forestales. Desde 1998, y en algunos casos durante períodos de hasta 24 años, los científicos han tomado muestras quincenales del aire contenido en el suelo a diferentes profundidades en 13 parcelas forestales.

Una realidad esperanzadora

Para verificar los cálculos, combinaron este método con mediciones directas mediante cámaras instaladas en la superficie, un sistema que permite cuantificar con precisión la cantidad de gas que el suelo está asimilando. Los resultados muestran una realidad compleja pero esperanzadora.

A pesar de las diferencias significativas entre unas parcelas y otras, la tendencia general es clara: los suelos forestales de esta región absorben, de media, un 3% más de metano cada año. El hallazgo desafía las conclusiones de los metaanálisis globales, que al sintetizar datos de múltiples estudios de corta duración en distintos lugares, sugerían un declive generalizado de esta función ecosistémica.

Monitoreo de gases del suelo mediante colectores automáticos. / Martin Maier

“Nuestros datos a largo plazo demuestran que el cambio climático no tiene por qué tener un impacto negativo en la capacidad de los suelos forestales para absorber metano”, explica Martin Maier, autor principal del estudio. La aparente contradicción con otras investigaciones tiene, no obstante, una explicación coherente: el factor determinante es la humedad del suelo, y esta evoluciona de forma distinta según la región.

Resultados contradictorios

Mientras que el estudio de referencia en Estados Unidos vinculaba la disminución de la absorción de metano a un aumento de las precipitaciones, en el suroeste alemán ha ocurrido lo contrario. Durante las dos últimas décadas, la región ha experimentado un descenso de las lluvias y un aumento de las temperaturas.

Esta combinación ha provocado que los suelos estén más secos y cálidos, condiciones que, según detalla el estudio, favorecen la actividad de los microorganismos que descomponen el metano y facilitan la penetración del gas al aumentar el espacio poroso lleno de aire.

“Hemos observado un aumento significativo a largo plazo en la absorción de metano en las áreas forestales que estudiamos”, destaca Maier. Este incremento se hace más patente en la última década, la más afectada por veranos cálidos y sequías, lo que refuerza la conexión entre las condiciones locales y el comportamiento del sumidero.

Efectos del cambio climático

Los autores del estudio subrayan la importancia de contar con series de datos largas y consistentes para comprender fenómenos tan complejos. Los metaanálisis, aunque útiles, a menudo se basan en estudios de uno o dos años en lugares muy diversos, lo que dificulta aislar el efecto real del cambio climático de la simple variabilidad entre sitios. La investigación alemana, con su continuidad de más de dos décadas en las mismas parcelas, ofrece una imagen más nítida de la evolución de este proceso.

Sistema de monitoreo utilizado en el estudio. / Agricultural and Forest Meteorology

El trabajo también pone de relieve las dificultades para hacer predicciones globales. La capacidad de un suelo para absorber metano depende en gran medida de patrones de precipitación muy locales, cuyo comportamiento futuro es incierto incluso dentro de un mismo escenario de calentamiento global.

“Nuestros resultados dejan claro que disponer de series de mediciones durante muchos años y mantener programas de monitoreo son indispensables para evaluar los efectos reales del cambio climático”, concluye Maier.