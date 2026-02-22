Las locomotoras totalmente eléctricas más potentes del mundo ya están aquí: así son

Continúa progresando la transición ecológica en los sistemas de transporte de todo el mundo. Los motores totalmente eléctricos ya no son cosa solo de los automóviles o autobuses, sino que también se están extendiendo a vehículos que requieren de mayor potencia, como maquinaria pesada y también locomotoras de tren. Aunque ya suelen tener una propulsión eléctrica, lo cierto es que siguen necesitando el combustible diésel para moverse, pero ahora ha empezado a circular una potente locomotora totalmente eléctrica, con cero emisiones, en las vías férreas de Australia. Es un paso más hacia la descarbonización del planeta.

Las EMD Joule han sido fabricadas por la compañía Progress Rail para la empresa minera Fortescue. Se trata de máquinas realmente potentes que se encargan de transportar mineral de hierro procedente de las minas. Para ello, han sido dotadas de baterías de 14,5 MWh, que actualmente son las más grandes instaladas en vehículos terrestres móviles.

La puesta en marcha, hace unas semanas, de las dos primeras unidades de este modelo de locomotora permitirá reducir alrededor de un millón de litros de diésel al año en una de las industrias que más energía consumen.

La locomotora, con dos unidades en servicio, ya circula por las vías férreas de Australia / Fortescue

Fortescue es una empresa minera comprometida con la sostenibilidad y hace más de dos años decidió encargar este tipo de maquinaria, en una apuesta que era realmente arriesgada, pues nadie aún las empleaba ni había precedentes que permitieran comparar resultados.

Las locomotoras eléctricas han sido construidas en Sete Lagoas, Brasil, y forman parte del plan de Fortescue para alcanzar cero emisiones operativas en la región de Pilbara antes de que termine la presente década.

Cada vehículo cuenta con ocho ejes y una capacidad de 14,5 MWh, es decir, las baterías móviles terrestres más grandes del mundo. Su éxito representará la demostración de lo que puede dar de sí la propulsión limpia y abrirá las puertas a su expansión en otras industrias.

Sede de la empresa minera, que busca las emisiones cero para 2030 / Fortescue

Como es habitual en los vehículos cien por cien eléctricos, estas locomotoras incorporan un sistema de frenado regenerativo mediante el cual, cada vez que se frena, se puede recuperar hasta el 60% de la energía durante los descensos a plena carga. En trayectos donde hay fuertes pendientes y las cargas son de toneladas de material, ese porcentaje resulta significativo.

La recarga se realiza a 2,8 MW, lo que permite rotaciones rápidas sin detener la operación durante horas.

La electricidad procede de energías limpias

Además, la electricidad utilizada procede de instalaciones renovables propias de la compañía.

Sin embargo, Fortescue no es la única empresa que ha decidido lanzarse por este camino. Otras compañías mineras australianas siguen la misma ruta hacia la descarbonización.

BHP recibía también recientemente sus propias locomotoras eléctricas de batería, fabricadas por Wabtec. En este caso, se trata de vehículos con 7 MWh de capacidad y también con sistemas de recuperación de energía.

Noticias relacionadas

Estas unidades empezarán pronto a operar en condiciones reales. Si cumplen lo esperado, el mensaje será claro: el ferrocarril pesado puede electrificarse sin esperar a grandes infraestructuras.