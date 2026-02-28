Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Instalar contenedores automatizados de ropa usada que evaluarán la calidad de los artículos depositados y recompensarán a quienes donen prendas reutilizables y reciclables. Este es el objetivo de un proyecto europeo en el que participan cuatro socios españoles y que cuenta con la financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea (UE).

‘TexMat: solución automatizada de recogida y clasificación para textiles de consumo’ es el nombre del proyecto de innovación que pretende impulsar un sistema de depósito y devolución de textiles usados en Europa, a semejanza del sistema que se aplica en varios países para los envases. Están involucrados cuatro agentes: la Universidade da Coruña, dos empresas tecnológicas y Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

Durante tres años estas entidades trabajarán en dicha iniciativa, conocida como TexMat, y que pondrá a disposición de los ciudadanos contenedores inteligentes y automatizados, fabricados ex profeso. Usan una tecnología integrada que ayudará a preclasificar los artículos depositados y a evaluar su calidad.

La prueba piloto comenzará con dos contenedores / Humana

Inicialmente se instalarán dos contenedores en ubicaciones aún por determinar; sí se sabe que uno de ellos estará en una ciudad y el otro, en un entorno menos urbano y, por tanto, con menos densidad de población. El objetivo final es probar la idoneidad del sistema para implantarlo en toda Europa, según ha informado Humana, una de las entidades participantes, en un comunicado.

Reutilización y reciclaje

Este sistema permitirá recopilar datos sobre las propiedades de los materiales de las prendas, el año de producción y el recorrido de circularidad gracias al uso del futuro pasaporte digital, aún por implantar en la UE. TexMat quiere garantizar que la mayor parte de los textiles usados recogidos sean aptos para su reutilización o reciclaje, y que solo una pequeña parte no tenga valor alguno.

Al mismo tiempo, este sistema recompensará a los ciudadanos que donen prendas reutilizables y reciclables. “En principio será una compensación económica”, avanza Ece Şanlı, experta en economía circular de Humana, “aunque, a medida que avance el proyecto, tendremos que concretar cómo se materializará o si variará el método de compensación. Por lógica, prendas en mejor estado, con materiales que duren más, fabricados con más valor en cuanto a ecodiseño y con más valor percibido (si es de marca, por ejemplo), generarán más retorno al donante”.

El sistema permitirá notificar a los fabricantes cuáles son las prendas desechadas que necesiten una gestión adecuada de residuos, en un claro apoyo a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP).

La reutilización de ropa usada es uno de los retos de la sociedad actual / Agencias

El proyecto TexMat, liderado por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, reúne a 14 socios de siete países de la UE. Está financiado con 6,25 millones de euros del programa Horizon Europe, se llevará a cabo hasta marzo de 2029 e implementará sendas pruebas piloto en España y Finlandia, para explorar cómo podría implantarse en toda Europa.

Los socios españoles de este proyecto son:

• La Universidade da Coruña, que lidera la investigación sobre modelos de negocio sostenibles, estudios de consumidores y requisitos del sistema, y apoya las evaluaciones ambientales.

• Humana es la entidad pionera en España en la gestión del residuo textil, con 20.381 toneladas recogidas en 2025.

• IRIS Technology Solutions desarrolla soluciones digitales y de software para la recogida y clasificación de textiles

• Rovimatica desarrollará la aplicación TexMat y el contenedor inteligente, aportando experiencia en desarrollo de software e inteligencia artificial para crear una plataforma digital inteligente y fácil de usar.

Desde Humana, Ece Şanlı, asegura: “La valorización de los textiles usados nunca ha sido más urgente. A través de la recogida y clasificación automatizadas, la solución TexMat contribuye directamente al desarrollo del futuro pasaporte digital de producto y allana el camino para un sistema exitoso de responsabilidad ampliada del productor para textiles, mientras recompensa a los ciudadanos por tomar decisiones responsables y fomenta una mayor participación en una economía textil circular.”

Elina Ilén, coordinadora del proyecto TexMat en el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, afirma: “Esta iniciativa tiene un gran potencial para transformar la recogida y reventa de prendas usadas y aún valiosas, apoya el mercado de segunda mano y permite a los consumidores monetizar sus donaciones. Al desarrollar una solución rentable y fácil de usar, nuestro objetivo es liberar a los consumidores de la necesidad de evaluar qué prendas pueden ser revendidas para reutilización o reciclaje. La recogida y clasificación automatizadas también apoyarán a los operadores de gestión de residuos textiles al separar rápidamente y con precisión las prendas aptas para reutilización de las destinadas a eliminación, reduciendo la dependencia del trabajo manual.”