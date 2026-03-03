La Antártida ha perdido 12.800 km² de hielo en 30 años, el equivalente a 20 veces el área metropolitana de Barcelona

En los últimos 30 años, la Antártida ha perdido el hielo equivalente a 20 veces el área metropolitana de Barcelona. O 126 veces la ciudad condal. Según advierte un nuevo estudio liderado por la Universidad de California en Irvine, en tan solo tres décadas el continente helado situado en el extremo sur del planeta ha perdido un total de 12.820 kilómetros cuadrados de superficie debido al deshielo. Este fenómeno, afirman los expertos, se focaliza sobre todo en algunas regiones concretas de la costa donde las masas de agua oceánica más cálidas erosionan el hielo desde abajo. "La Antártida es como un globo: no está perforado por todas partes, pero donde lo está, el daño es profundo", resume el glaciólogo Eric Rignot, autor principal del estudio.

El trabajo, publicado este lunes en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', está basado en más de 30 años de datos recopilados por satélites de observación de la tierra de grandes agencias espaciales y empresas dedicadas al despliegue de estas tecnologías. A partir de esta información, los científicos estudiaron "con precisión milimétrica" la migración de la llamada "línea de anclaje del hielo" (grounding line) que marca el punto donde el hielo continental comienza a flotar sobre el océano. Este enfoque, afirman los expertos, permitió cartografiar con precisión sin precedentes la estabilidad y retroceso del hielo a lo largo de toda la costa antártica. Y mostró que el deshielo, lejos de ser uniforme, en algunos puntos avanza lentamente y en otros, en cambio, está haciendo verdaderos estragos.

Los registros indican que hasta el 77% de la superficie costera de la Antártida se ha mantenido relativamente estable en los últimos 30 años y apenas ha registrado cambios significativos derivados del deshielo. Mientras, en el 23% de la costa se ha registrado una pérdida acelerada y masiva de hielo debido al avance del calentamiento global. El análisis señala que este fenómeno ha afectado, sobre todo, a la Antártida Occidental y la península Antártica, unas zonas especialmente vulnerables debido a factores como la elevada intrusión de aguas oceánicas más cálidas que derriten los glaciares desde abajo y que ya han provocado la pérdida de unos 442 kilómetros cuadrados de hielo al año. Los expertos afirman que, de seguir así, este fenómeno no solo seguirá causando daños en la región sino que, además, podría contribuir a acelerar el aumento del nivel del mar.

La Antártida se derrite a gran velocidad / Pixabay

Retroceso acelerado de los glaciares

El estudio también señala que el deshielo acelerado de la Antártida está provocado el retroceso de varios glaciares emblemáticos y estructurales en la región. Entre los más afectados se encuentran Pine Island, que ha retrocedido hasta 33 kilómetros en tres décadas. O el Thwaites, que ha dado marcha atrás un total de 26 kilómetros. O el emblemático Smith, el más grande de toda la Antártida, el gigante de hielo que llevaba más de 10.000 años erguido, y que ahora sabemos que ha perdido 42 kilómetros en tan solo 30 años. El equivalente a ver cómo la costa de Barcelona avanza hasta casi llegar a Manresa. A estas cifras, afirman los expertos, hay que sumarle la historia de los glaciares que se derrumbaron antes del periodo de estudio como, por ejemplo, los de Boydell, Sjögren, Bombardier, Dinsmoor o Edgeworth, un glaciar que ha perdido un total de 16 kilómetros de hielo en los últimos años.

El análisis indica que, aunque gran parte del retroceso glaciar se explica por la intrusión de aguas oceánicas cálidas bajo las plataformas de hielo, en algunas zonas del noreste de la península Antártica los glaciares retroceden de manera significativa sin que haya evidencia de agua cálida que lo justifique. Esto sugiere que existen factores desconocidos que podrían estar influyendo en la pérdida de hielo en estas áreas como, por ejemplo, ciertas características locales del terreno, cambios en la dinámica del glaciar o procesos oceánicos y atmosféricos aún no identificados que podrían estar acelerando el deshielo de la Antártida. "Hay factores que todavía no hemos identificado. Es una incógnita", afirma Rignot tras la publicación de este estudio.

Parte de la costa antártica que se ha derretido / Agencias

Los expertos recuerdan que el deshielo de la Antártida, lejos de dejar huella solo en el territorio, amenaza con tener consecuencias globales. Según explica Francisco Navarro, catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid y expresidente de la International Glaciological Society, el deshielo de esta región contribuye directamente al aumento del nivel del mar, un fenómeno que actualmente avanza a unos 4 milímetros por año y que, tal y como apuntan los modelos, si las emisiones siguen subiendo podría alcanzar entre 60 centímetros y 1 metro para finales de siglo. "La mitad de este aumento se atribuye a la pérdida de masa de glaciares y mantos de hielo", recuerda el especialista en declaraciones al Science Media Centre España.

