Playas sin arena y paseos dañados: así ha quedado el Mediterráneo español tras el tren de borrascas

Más de un millón de metros cúbicos de arena para Sagunto (Valencia) o 300 metros de pasarela para el área metropolitana de Barcelona son solo algunas de las necesidades del litoral mediterráneo español tras el reciente tren de borrascas, a un mes de que las vacaciones de Semana Santa llenen las costas de turistas ávidos de playa.

Los municipios costeros se afanan estos días en reparar los desperfectos que los temporales han causado en las costas y las infraestructuras cercanas, obligados a trabajar contrarreloj para mostrar su mejor cara en la Semana Santa que empezará el lunes 30 de marzo.

Desde el mes de enero diez borrascas de gran impacto han afectado a España, con precipitaciones intensas, fuertes vientos y temporal marítimo.

Playas erosionadas en la Costa del Sol

En la Costa del Sol prácticamente todos sus municipios han sufrido daños, con playas erosionadas y desperfectos en equipamientos y paseos marítimos.

Torremolinos cifró en 700.000 euros los daños en su litoral, Fuengirola en 600.000 y Marbella en 400.000 euros.

Playas de Pedregalejo en Málaga / La Opinión de Málaga

En Granada, los municipios turísticos afectados podrán acogerse a ayudas extraordinaria de cerca de 1,3 millones de euros impulsadas por la Diputación para que accedan a ellas antes de Semana Santa.

Esas ayudas se suman a los 2,9 millones aprobados por el Gobierno central para que Costas ejecute obras de emergencia en playas como Salobreña, aunque se extienden a la práctica totalidad de los casi 80 kilómetros de litoral.

En Almería, el ayuntamiento de El Ejido alerta de la pérdida casi total de la playa de Balerma, con retrocesos de hasta 29,64 metros y daños estructurales en el paseo marítimo.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ejecutará intervenciones como aportaciones de arena donde sea estrictamente necesario para restituir la costa.

También el litoral atlántico andaluz ha acusado el golpe de las borrascas

Matalascañas, en Almonte, y El Portil, en Punta Umbría, son los puntos más afectados en Huelva.

Desperfectos en la costa de Matalascañas, en Huelva / Europa Press

En Matalascañas, el paso de la borrasca Francis dejó al descubierto infraestructuras de su paseo marítimo y amenazó la cimentación de edificaciones, daños cifrados en 9 millones. La falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Miteco ha llevado al Consistorio a iniciar una actuación urgente para tener la infraestructura lista en Semana Santa.

Algo similar sucede en El Portil, donde la borrasca Leonardo causó socavones y la pérdida de metros de playa y puso en riesgo el colector de saneamiento. El Ayuntamiento de Punta Umbría ha iniciado obras de emergencia ante lo que considera «inacción» de Costas.

Cádiz y Murcia

La rotura de pasarelas de madera de acceso a la playa y la pérdida de arena son las principales consecuencias en la costa de Cádiz.

Los daños se han producido desde Sanlúcar y Rota hasta El Palmar y Los Caños de Meca. En La Línea de La Concepción, en la zona de Alcaidesa, la pérdida de arena superó el metro de profundidad.

Ceuta ha emprendido una limpieza de playas por acumulación de basuras por los temporales, que no dañaron los paseos.

En Melilla, pese a que la borrasca Oriana obligó a cerrar el puerto, las playas y costas no han sufrido daños considerables.

No hay grandes tramos de playas desaparecidas o pérdidas masivas de arena en Murcia en enero o febrero, aunque el 28 de diciembre hubo daños en locales de restauración, infraestructuras, embarcaciones y mobiliario urbano de Mazarrón por una manga marina.

Daños en litoral catalán, balear y valenciano

En Cataluña, la borrasca más dañina fue Harry, que atravesaba la comunidad cuando se produjo el accidente ferroviario mortal de Gelida (Barcelona).

En la costa causó incidencias como el hundimiento de una parte del paseo marítimo de Badalona.

Paseo marítimo destrozado en Badalona / El Periódico

También retrocedieron playas en Gavà -hasta 40 metros- o El Prat de Llobregat -más de 20 metros- y se inundó parte de la playa de Castelldefels.

Las estimaciones del Área Metropolitana de Barcelona situaron en la costa barcelonesa una pérdida de más de 300 metros de pasarelas y daños en 50 bancos, 10 tuberías de ducha, 15 señales informativas, 20 papeleras y cinco contenedores semisoterrados.

En la Costa Brava (Girona) quedaron afectados los paseos marítimos de Calonge, Blanes o Begur.

En el Delta del Ebro (Tarragona), la isla de Buda tiene una herida abierta por la que entra el agua del mar y que está a la espera de aportaciones de arena.

En Ibiza el fuerte oleaje durante las borrascas Harry y Kristin se llevó los últimos quince metros de la pasarela de acceso a la playa de Talamanca, que el Ayuntamiento de la capital reconstruirá.

Torre de vigilancia destruida en Ibiza / M. T. Molina

Varias playas del sur de Menorca han sufrido notables pérdidas de arena y daños en instalaciones. Entre las más castigadas, s’Algar, Sant Tomàs, San Adeodat, Binigaus y Son Bou, donde también se han visto afectados varaderos y pasarelas.

El Gobierno valenciano ha solicitado la declaración de zonas afectadas gravemente para 60 municipios, debido principalmente a la borrasca Harry.

Solo Sagunto (Valencia) recibirá desde este 2 marzo 1,2 millones de metros cúbicos de arena para la regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Costas aportará otros 45.000 m³ a las playas de Tavernes de la Valldigna (Valencia), donde olas de seis metros y un ascenso del nivel del mar de medio metro se llevaron tres terrazas de un edificio.